Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši desmit cilvēki, tajā skaitā divi gājēji un divi velosipēdisti, liecina Valsts policijas apkopotie operatīvie dati.
Kopumā 24 stundās valstī reģistrēti 153 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem desmit bijuši ar cietušajiem, bet bojāgājušo nav.
Novērots, ka pēcpusdienā, ap pulksten 17.00 Rīgā, Brīvības ielā notikusi avārija, kurā tika iesaistīti pieci vieglie transportlīdzekļi, tostarp viens nomas auto. Pēc vizuālā novērtējuma vissmagāk cieta pēdējās divas automašīnas. Satiksme netika īpaši traucēta, neveidojās sastrēgumi, jo avārijas vietu bija iespējams apbraukt pa divām joslām.
Diennakts laikā Valsts policija apturējusi sešus transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā, vienā gadījumā sākta administratīvā pārkāpuma lieta, bet piecos — kriminālprocesi. Vēl viens šoferis pieķerts, būdams narkotisko vielu ietekmē, par ko sākts kriminālprocess.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ceturtdien noformēti 145 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet par agresīvu braukšanu — septiņi.
Diennakts laikā Valsts policija ceļu satiksmes jomā reģistrējusi 435 administratīvos pārkāpumus.
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Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši desmit cilvēki, tajā skaitā divi gājēji un divi velosipēdisti, liecina Valsts policijas apkopotie operatīvie dati.
Kopumā 24 stundās valstī reģistrēti 153 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem desmit bijuši ar cietušajiem, bet bojāgājušo nav.
Novērots, ka pēcpusdienā, ap pulksten 17.00 Rīgā, Brīvības ielā notikusi avārija, kurā tika iesaistīti pieci vieglie transportlīdzekļi, tostarp viens nomas auto. Pēc vizuālā novērtējuma vissmagāk cieta pēdējās divas automašīnas. Satiksme netika īpaši traucēta, neveidojās sastrēgumi, jo avārijas vietu bija iespējams apbraukt pa divām joslām.
Diennakts laikā Valsts policija apturējusi sešus transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā, vienā gadījumā sākta administratīvā pārkāpuma lieta, bet piecos — kriminālprocesi. Vēl viens šoferis pieķerts, būdams narkotisko vielu ietekmē, par ko sākts kriminālprocess.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ceturtdien noformēti 145 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet par agresīvu braukšanu — septiņi.
Diennakts laikā Valsts policija ceļu satiksmes jomā reģistrējusi 435 administratīvos pārkāpumus.
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