360TV muzikālajā pārvērtību šovā “Izklausies redzēts” Elīna Fūrmane iejutās Olgas Rajeckas tēlā, izpildot grupas “Eolika” dziesmu “Lielā zive”. Portālam 1188.lv izdevās noskaidrot, kā to vērtē pati dziesmas oriģinālā izpildītāja.
Olga Rajecka neslēpa, ka Elīnas sniegumā pamanījusi vairākas līdzības ar savu uzstāšanās manieri. Īpašu uzmanību viņa pievērsa dziedātājas balsij, atzīstot: “Galvenais, ka balss ir baigi līdzīga, riktīgi labi!”
Arī vizuālais tēls izraisīja Olgā emocijas. Aplūkojot frizūru, dziedātāja ar humoru piebilda: “Man nebija tik briesmīgi mati!”
Šķiet, Elīnai izdevies pārsteigt pašu Olgu Rajecku, turklāt īpaši pārliecinoši viņai izdevies notvert leģendārās dziedātājas balss skanējumu.
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360TV muzikālajā pārvērtību šovā “Izklausies redzēts” Elīna Fūrmane iejutās Olgas Rajeckas tēlā, izpildot grupas “Eolika” dziesmu “Lielā zive”. Portālam 1188.lv izdevās noskaidrot, kā to vērtē pati dziesmas oriģinālā izpildītāja.
Olga Rajecka neslēpa, ka Elīnas sniegumā pamanījusi vairākas līdzības ar savu uzstāšanās manieri. Īpašu uzmanību viņa pievērsa dziedātājas balsij, atzīstot: “Galvenais, ka balss ir baigi līdzīga, riktīgi labi!”
Arī vizuālais tēls izraisīja Olgā emocijas. Aplūkojot frizūru, dziedātāja ar humoru piebilda: “Man nebija tik briesmīgi mati!”
Šķiet, Elīnai izdevies pārsteigt pašu Olgu Rajecku, turklāt īpaši pārliecinoši viņai izdevies notvert leģendārās dziedātājas balss skanējumu.
VIDEO:
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