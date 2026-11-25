Naktī uz trešdienu Ukrainas lidroboti uzbrukuši divām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Samaras apgabalā, izraisot tajās ugunsgrēkus, ziņo ukraiņu "Telegram" kanāli un neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums "Astra".
Vietējie iedzīvotāji vēsta, ka Novokuibiševas un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcu rajonā bijis dzirdams lidrobotu radītais troksnis, kam sekojuši sprādzieni.
Tīmeklī izplatīti videoieraksti un fotogrāfijas, kurās redzama ugunsgrēku atblāzma.
Varasiestādes pagaidām šīs ziņas nav komentējušas.
Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīca pieder valsts kontrolētajai kompānijai "Rosņeftj" un ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Samaras apgabalā. Tās projektētā jauda ir 8,5 līdz 8,9 miljoniem tonnu naftas gadā. Rūpnīca ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas benzīnu, mazutu, kuģu degvielu, bitumu un citus naftas produktus.
Savukārt Novokuibiševas rūpnīca gadā pārstrādā 8,8 miljonus tonnu naftas, ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas benzīnu, smērvielas, bitumu un citus naftas produktus.
Abas rūpnīcas jau daudzkārt pakļautas Ukrainas uzbrukumiem.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 643 580
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 643 580 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2091 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 507 (+14) tankus, 25 974 (+22) bruņutransportierus, 52 801 (+15) lielgabalu un mīnmetēju, 2301 (+0) daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 1769 (+0) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3220 (+3) sauszemes bezpilota sistēmas, 620 013 (+597) bezpilota lidaparātus, 5278 (+0) spārnotās raķetes, 36 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 179 599 (+515) automobiļus un autocisternas, kā arī 4937 (+5) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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Naktī uz trešdienu Ukrainas lidroboti uzbrukuši divām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Samaras apgabalā, izraisot tajās ugunsgrēkus, ziņo ukraiņu "Telegram" kanāli un neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums "Astra".
Vietējie iedzīvotāji vēsta, ka Novokuibiševas un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcu rajonā bijis dzirdams lidrobotu radītais troksnis, kam sekojuši sprādzieni.
Tīmeklī izplatīti videoieraksti un fotogrāfijas, kurās redzama ugunsgrēku atblāzma.
Varasiestādes pagaidām šīs ziņas nav komentējušas.
Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīca pieder valsts kontrolētajai kompānijai "Rosņeftj" un ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Samaras apgabalā. Tās projektētā jauda ir 8,5 līdz 8,9 miljoniem tonnu naftas gadā. Rūpnīca ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas benzīnu, mazutu, kuģu degvielu, bitumu un citus naftas produktus.
Savukārt Novokuibiševas rūpnīca gadā pārstrādā 8,8 miljonus tonnu naftas, ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas benzīnu, smērvielas, bitumu un citus naftas produktus.
Abas rūpnīcas jau daudzkārt pakļautas Ukrainas uzbrukumiem.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 643 580
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 643 580 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2091 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 507 (+14) tankus, 25 974 (+22) bruņutransportierus, 52 801 (+15) lielgabalu un mīnmetēju, 2301 (+0) daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 1769 (+0) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3220 (+3) sauszemes bezpilota sistēmas, 620 013 (+597) bezpilota lidaparātus, 5278 (+0) spārnotās raķetes, 36 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 179 599 (+515) automobiļus un autocisternas, kā arī 4937 (+5) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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