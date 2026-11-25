"Progresīvie" iesnieguši pieprasījumu valdības pārstāvjiem, prasot skaidrot, kāpēc joprojām nav pārtraukts Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīts caur Latviju, kā arī norādīt konkrētu termiņu tā pārtraukšanai.
Pieprasījums adresēts Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS), finanšu ministram Kārlim Purgailim, ekonomikas ministram Edgaram Štelmaheram (AS), satiksmes ministram Krišam Lipšānam un ārlietu ministram Ģirtam Jaunzemam.
"Progresīvie" prasa norādīt pieņemtos lēmumus un veiktos pasākumus tranzīta pārtraukšanai, par tiem atbildīgās institūcijas, kā arī datumu, līdz kuram paredzēts pilnībā pārtraukt šo graudu tranzītu.
Tāpat deputāti vēlas saņemt dokumentāri pamatotu informāciju par Latvijas ostu stividoru, dzelzceļa pārvadātāju un citu tranzītā iesaistīto uzņēmumu, tostarp valsts kapitālsabiedrību, noslēgtajiem līgumiem par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju.
"Progresīvie" prasa arī konkrētus aprēķinus un to pamatojošos dokumentus par publiski izskanējušajiem apgalvojumiem, ka Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pārtraukšana varētu radīt vairāku simtu miljonu eiro zaudējumus.
Deputāti uzsver, ka privāto uzņēmumu iespējamie komerciālie zaudējumi nav automātiski pielīdzināmi valsts budžeta zaudējumiem vai valsts juridiskajām saistībām.
"Progresīvie" arī prasa juridiski izvērtēt, vai ārvalstu uzņēmumu īpašumtiesības uz Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudiem un noslēgtie līgumi ierobežo Latvijas tiesības noteikt nacionālās sankcijas un vai to ieviešana radītu valstij pienākumu atlīdzināt privāto komersantu zaudējumus.
Politiskais spēks vēlas saņemt arī detalizētu aprēķinu par iespējamo fiskālo ietekmi uz Latvijas valsts budžetu, ieviešot nacionālās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītam caur Latviju.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informāciju, šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.
Kulbergs trešdien intervijā TV3 pauda, ka Krievijas graudu tranzīta jautājums valdībā šonedēļ neesot skatīts, jo visu laiku paņēmusi "airBaltic" jautājuma gatavošana.
24. novembrī pēc valdības sēdes
Kulbergs klāstīja, ka viņa valdībai joprojām jāvērtē, kā aizliegt Krievijas graudu tranzītu.
Viņš sacīja, ka informācija par Krievijas graudiem neesot bijusi sinhronizēta. Premjers vēloties vēlreiz pārbaudīt un verificēt visu informāciju, tai skaitā pie drošības dienestiem. Tāpat viņš konsultējoties arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par to, kāda būtu šāda aizlieguma ietekme.
Premjers cer, ka vajadzīgā informācija tiks apkopota un nākamnedēļ to varēs skatīt Ministru kabinetā. Viņš neprecizēja, kāda ir tā informācija, ko viņš gaida patlaban. Kulbergs arī apgalvoja, ka šis jautājums visu triju Baltijas valstu vārdā esot jau "uzlikts uz galda" Briselē.
Politiķis arī teica, ka emocionāli lēmumu par graudu aizliegumu varot pieņemt kaut vai tagad, bet viņš uzskata, ka tādā veidā bezatbildīgi rīkotos pret valsti, pret ilgtermiņu un pret Ukrainu. Viņš uzsvēra, ka Latvija negrib nekādus Krievijas graudus, bet, ja lēmums tiks pieņemts steigā, tad automātiski tiks Ukrainai paziņots, ka Latvija tai nevar palīdzēt.
13. novembrī vēl iepriekšējās ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) vadībā Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka rosina ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu, izmantojot nacionālo sankciju mehānismu.
Kulbergs par to, ka esot jāvērtē iespējas aizliegt Krievijas graudu tranzītu, runā vairāk nekā mēnesi.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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"Progresīvie" iesnieguši pieprasījumu valdības pārstāvjiem, prasot skaidrot, kāpēc joprojām nav pārtraukts Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīts caur Latviju, kā arī norādīt konkrētu termiņu tā pārtraukšanai.
Pieprasījums adresēts Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS), finanšu ministram Kārlim Purgailim, ekonomikas ministram Edgaram Štelmaheram (AS), satiksmes ministram Krišam Lipšānam un ārlietu ministram Ģirtam Jaunzemam.
"Progresīvie" prasa norādīt pieņemtos lēmumus un veiktos pasākumus tranzīta pārtraukšanai, par tiem atbildīgās institūcijas, kā arī datumu, līdz kuram paredzēts pilnībā pārtraukt šo graudu tranzītu.
Tāpat deputāti vēlas saņemt dokumentāri pamatotu informāciju par Latvijas ostu stividoru, dzelzceļa pārvadātāju un citu tranzītā iesaistīto uzņēmumu, tostarp valsts kapitālsabiedrību, noslēgtajiem līgumiem par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju.
"Progresīvie" prasa arī konkrētus aprēķinus un to pamatojošos dokumentus par publiski izskanējušajiem apgalvojumiem, ka Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pārtraukšana varētu radīt vairāku simtu miljonu eiro zaudējumus.
Deputāti uzsver, ka privāto uzņēmumu iespējamie komerciālie zaudējumi nav automātiski pielīdzināmi valsts budžeta zaudējumiem vai valsts juridiskajām saistībām.
"Progresīvie" arī prasa juridiski izvērtēt, vai ārvalstu uzņēmumu īpašumtiesības uz Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudiem un noslēgtie līgumi ierobežo Latvijas tiesības noteikt nacionālās sankcijas un vai to ieviešana radītu valstij pienākumu atlīdzināt privāto komersantu zaudējumus.
Politiskais spēks vēlas saņemt arī detalizētu aprēķinu par iespējamo fiskālo ietekmi uz Latvijas valsts budžetu, ieviešot nacionālās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītam caur Latviju.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informāciju, šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.
Kulbergs trešdien intervijā TV3 pauda, ka Krievijas graudu tranzīta jautājums valdībā šonedēļ neesot skatīts, jo visu laiku paņēmusi "airBaltic" jautājuma gatavošana.
24. novembrī pēc valdības sēdes
Kulbergs klāstīja, ka viņa valdībai joprojām jāvērtē, kā aizliegt Krievijas graudu tranzītu.
Viņš sacīja, ka informācija par Krievijas graudiem neesot bijusi sinhronizēta. Premjers vēloties vēlreiz pārbaudīt un verificēt visu informāciju, tai skaitā pie drošības dienestiem. Tāpat viņš konsultējoties arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par to, kāda būtu šāda aizlieguma ietekme.
Premjers cer, ka vajadzīgā informācija tiks apkopota un nākamnedēļ to varēs skatīt Ministru kabinetā. Viņš neprecizēja, kāda ir tā informācija, ko viņš gaida patlaban. Kulbergs arī apgalvoja, ka šis jautājums visu triju Baltijas valstu vārdā esot jau "uzlikts uz galda" Briselē.
Politiķis arī teica, ka emocionāli lēmumu par graudu aizliegumu varot pieņemt kaut vai tagad, bet viņš uzskata, ka tādā veidā bezatbildīgi rīkotos pret valsti, pret ilgtermiņu un pret Ukrainu. Viņš uzsvēra, ka Latvija negrib nekādus Krievijas graudus, bet, ja lēmums tiks pieņemts steigā, tad automātiski tiks Ukrainai paziņots, ka Latvija tai nevar palīdzēt.
13. novembrī vēl iepriekšējās ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) vadībā Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka rosina ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu, izmantojot nacionālo sankciju mehānismu.
Kulbergs par to, ka esot jāvērtē iespējas aizliegt Krievijas graudu tranzītu, runā vairāk nekā mēnesi.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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