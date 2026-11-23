Dronu triecienu Krievijas karakuģim Bengāzī ostā, Lībijas austrumos, veica Ukrainas karavīri, pirmdien apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Mediji par triecienu kuģim ziņoja svētdien.
"Viss notika pie Lībijas krastiem. Mūsu karavīri izmantoja septiņus Ukrainā ražotus jūras dronus. Neskatoties uz visiem ienaidnieka mēģinājumiem pretdarboties, tika nogremdēta Krievijas korvete "Merkurij"," platformā "Telegram" pauda Zelenskis.
Kā norādīja Ukrainas prezidents, korvete bija viens no jaunākajiem Krievijas kuģiem.
Tas pieņemts bruņojumā 2023. gadā, pilna mēroga kara laikā, norādīja Zelenskis.
Līdz ar korveti tika iznīcināts kaujas helikopters Ka-27, pauda prezidents.
"Mūsu otrs mērķis bija Krievijas sauskravas kuģis "Angara"," piebilda Zelenskis, norādot, ka kuģis tika izmantots ieroču pārvadāšanai.
Kā paziņojumā apliecināja Lībijas austrumos bāzētā valdība, kas sadarbojas ar Maskavu, svētdien Bengāzī militārajā jūras bāzē notika sprādziens un izcēlās ugunsgrēks.
Krievijas kuģis bija piestājis Lībijas bāzē, lai uzpildītu degvielu un papildinātu krājumus saskaņā ar sadarbības līgumu ar Krieviju, teikts paziņojumā.
Lībijas militārie avoti ziņu aģentūrai "Associated Press" (AP) pauda, ka uzbrukuma rezultātā nopietnus bojājumus guva Krievijas korvete "Merkurij", bet bāzes teritorijā izcēlās ugunsgrēks.
"Saskaņā ar izmeklēšanas provizoriskajiem rezultātiem uz kuģi tika raidīti vairāki ukraiņu jūras droni no bāzes, ko Lībijas rietumu daļā kontrolē ukraiņu spēki," norādīja ziņu aģentūra.
Kā pastāstīja "Associated Press" avoti Lībijas Nacionālajā armijā, kas kontrolē Lībijas austrumu un dienvidu reģionus, vismaz četri droni tika pārtverti un iznīcināti, bet divi trāpīja karakuģim.
Lībija kopš 2011. gada ir sašķelta valsts. Tripolē bāzētā Lībijas rietumdaļas valdība pauda bažas, ka "Lībijas ostas un civilie objekti tiek ievilkti ārējos konfliktos".
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Dronu triecienu Krievijas karakuģim Bengāzī ostā, Lībijas austrumos, veica Ukrainas karavīri, pirmdien apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Mediji par triecienu kuģim ziņoja svētdien.
"Viss notika pie Lībijas krastiem. Mūsu karavīri izmantoja septiņus Ukrainā ražotus jūras dronus. Neskatoties uz visiem ienaidnieka mēģinājumiem pretdarboties, tika nogremdēta Krievijas korvete "Merkurij"," platformā "Telegram" pauda Zelenskis.
Kā norādīja Ukrainas prezidents, korvete bija viens no jaunākajiem Krievijas kuģiem.
Tas pieņemts bruņojumā 2023. gadā, pilna mēroga kara laikā, norādīja Zelenskis.
Līdz ar korveti tika iznīcināts kaujas helikopters Ka-27, pauda prezidents.
"Mūsu otrs mērķis bija Krievijas sauskravas kuģis "Angara"," piebilda Zelenskis, norādot, ka kuģis tika izmantots ieroču pārvadāšanai.
Kā paziņojumā apliecināja Lībijas austrumos bāzētā valdība, kas sadarbojas ar Maskavu, svētdien Bengāzī militārajā jūras bāzē notika sprādziens un izcēlās ugunsgrēks.
Krievijas kuģis bija piestājis Lībijas bāzē, lai uzpildītu degvielu un papildinātu krājumus saskaņā ar sadarbības līgumu ar Krieviju, teikts paziņojumā.
Lībijas militārie avoti ziņu aģentūrai "Associated Press" (AP) pauda, ka uzbrukuma rezultātā nopietnus bojājumus guva Krievijas korvete "Merkurij", bet bāzes teritorijā izcēlās ugunsgrēks.
"Saskaņā ar izmeklēšanas provizoriskajiem rezultātiem uz kuģi tika raidīti vairāki ukraiņu jūras droni no bāzes, ko Lībijas rietumu daļā kontrolē ukraiņu spēki," norādīja ziņu aģentūra.
Kā pastāstīja "Associated Press" avoti Lībijas Nacionālajā armijā, kas kontrolē Lībijas austrumu un dienvidu reģionus, vismaz četri droni tika pārtverti un iznīcināti, bet divi trāpīja karakuģim.
Lībija kopš 2011. gada ir sašķelta valsts. Tripolē bāzētā Lībijas rietumdaļas valdība pauda bažas, ka "Lībijas ostas un civilie objekti tiek ievilkti ārējos konfliktos".
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