Parasti es nekad nepametu grāmatas, bet jāatzīstas, ka savulaik Ingas Gailes "Jaukumiņš" bija viena no retajām, ko tā arī nesaņēmos "piebeigt" līdz galam – pārāk blīvas, pārāk intensīvas bija visas tās izjūtu, sadzīvisku grūtumu, pašidentitātes meklējumu apziņas plūsmas straumes, kas ritēja šķietami nebeidzamā, haotiskā, nospiedošā jaudīgumā, atgādinot par nepadarīto, nesasniegto. Nerimstošs "troksnis galvā".
Jā, tā bija visai stilīga grāmata, bet laikam man tobrīd bija pārāk daudz pašai savu sadzīves sarežģījumu, nepareizību un sievietes mātes dilemmu, atbalsta personu trūkuma, lai spētu vēl arī līdzi just "Jaukumiņam".
Daļēji, bet mazākā apjomā šīs apziņas plūsmas tehnikai līdzīgās asociatīvās straumes, "balsis galvā" polifoniskā skanējumā, skaniskie virknējumi sastopami arī "Ievērojamu cilvēku dzīvē", bet vairs ne tik blīvi.
"Ievērojamu cilvēku dzīvē" rakstniece izveidojusi savdabīgu izlasi, kolāžu no vēsturiskām personībām (piemēram, lēdija Elizabete Houpa) un apspēlējusi vai šķetinājusi eventuāli notikušus momentus. Un kā sava veida pašironijas elements: līdzās šīm dižajām un/ vai traģiskajām figūrām (Z. Freids, Č. Darvins, A. Einšteins u. c.) autore ieplūdinājusi arī eventuāli autobiogrāfisku prozas "es", it kā ikdienas cilvēku, ikdienišķu sievieti, kuru tomēr nenoliedzami virs ikdienišķības paaugstina nodarbošanās ar rakstniecību.
Grāmatas autore ekvilibristiski šķērso robežas: no stāstiem, kas šķietami veltīti ievērojamām pagātnes personībām, aizdreifējot kaut kādā noslēpumainā maģiskajā reālismā (vecene un meitene stāstā (vai alegorijā) "Dārzs") vai atsvešināti stāstot par kādas rakstnieces izmisīgajām vai mazāk izmisīgām gaitām lielajā pasaulē.
Maģiskais reālisms, sapnis vai pasaka – stāsts "Dārzs", kurā klātesošs gan pretīgums, gan savāds ASMR (autonomā sensorā meridionālā reakcija jeb patīkamā tirpšana), kaut kāds pārlaicīgums un femīnas Gabriela Garsijas Markesa noskaņas. Apzinos, ka 21. gadsimta otrās desmitgades pusceļā nudien nebūtu labi autora sarakstīto reducēt uz viņa "es", bet nevaru nedomāt, ka šī stāsta meitene, vecene, sieviete kaut kādā ziņā ir rakstniece pati un viņas attiecības ar zemapziņu/radīšanas-rakstīšanas procesu, iekšējām traumatiskajām pieredzēm. "Es nevaru stāstīt to stāstu, kuru vajadzētu izstāstīt (..) Un es nemāku izstāstīt to stāstu (..). Es gribu, bet nemāku." (136) – gandrīz līdz izmisumam atkārto meitene "Dārzā". Arī pats dārzs kā simbols kopumā kultūrvēsturiski ir asociatīvi ietilpīgs: Ēdenes dārzs, Pasaulīgo baudu dārzs, iekopts dārzs: apziņa, racionālais, sakārtotais; mežonīgs, aizlaists – zemapziņa, stihiskais. Un vēl neskaitāmi daudz citu konotāciju.
Šī grāmata ir šūpoles starp biogrāfiskiem un autobiogrāfiskiem motīviem, asociatīvām refleksijām, visa notikušā un notiekošā vienlaicīgumu; tas ir saturiski aktuāls darbs, jo tajā skartas apspiestības, vardarbības tēmas (seksuālā varmācība; vardarbība ģimenē; kara un militāro konfliktu nestās šausmas un to destruktīvais bezjēdzīgums – tēlots pastarpinātā veidā), kā arī minoritāšu un noklusētās sievietes un feminisma tēmas. Ievērojama vieta arī mūžīgi aktuālajai mātišķības tēmai, skats uz sievietes seksualitāti, kā arī pašrealizācijas un brīvības iespējām dažādos kontekstos. Te izskan sievietes balss, kas, iespējams, bijusi apklusināta, apspiesta gadu desmitu vai pat gadsimtu garumā. Inga Gaile ir ļāvusi runāt tām, kurām vēstures griežos, iespējams, visticamāk, nebija iespējas izteikties. Dažādu biogrāfiju (daļēji) fiktīva "anatomija".
Prozā I. Gaile brīžiem balansē ārpus ierastās kārtības, skaidras saprotamības, it kā testējot un sašūpinot mūsu uztveres paradumus, liekot kritiski pārlūkot kādas šķietami vispārzināmas patiesības. Viņa tiecas aptvert gan vēsturiski marginalizētas pieredzes, gan arī aktuālās tagadnes realitātes šķautnes. Ar savu prozas tēlu starpniecību rakstniece uzlaiko citas pasaules uztveres formas, citādu jušanu un domāšanu: reizēm stāstos runā upuris, reizēm – varmāka. Un teju vienlīdz nozīmīgs, pat heroisks solis pretī brīvībai un drošībai ir gan Ķīnas tenisa zvaigznes Penas Šuai uzdrošināšanās publiski atklāt piedzīvoto seksuālo uzmākšanos, ko īstenojis kāds Ķīnas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas politbiroja loceklis, gan kādas Latvijas laukos mītošas daudzbērnu mātes iedrīkstēšanās aiziet no vardarbīga vīra alkoholiķa. Tomēr šo uzdrīkstēšanos jeb "važu saraušanu" vienmēr pavada bažas un arī riska apziņa – "vai man to vajadzēja?", "varbūt varēju mierīgi turpināt dzīvot tāpat".
Grāmata ir izteikti polifoniska – gan tematisko aploču daudzveidības ziņā, kas apmulsina līdzīgi daudzkrāsainam un rotējošam karuselim, gan formālo izpausmju ziņā – grāmatas pamats, protams, ir proza, arī kaut kas tuvs dzejprozai; moto funkcijā ievietota tautasdziesma; teksts "DI(E)VI TĒVI" – kā nepareiza mantra, rečitējoša runa, bet arī kā apnicīgs leijerkastes motīvs. Un atsevišķos momentos kā postmoderna spēle ieskanas "visuredzošās autores" balss.
Meklējot lasāmvielu rudens novakarēm, var būt aizkaitinoša vai nogurdinoša šī dreifēšana starp personāžiem, fokusu maiņa, neskaidrā un straujā pāreja, robežu saplūšana. Ja meklējat mieru, aizmiršanos, loģisku uztveramu vēstījumu, nemeklējiet "Ievērojamu cilvēku dzīvi". Arī tad, ja neradīsies vēlme darbināt "Google", lai izzinātu, vai atsevišķi piesauktie personāži ir biogrāfiski, dokumentāli tēli un vai notikumi ir īsti, tēlojums uzplēš apziņu, jo I. Gaile nenogludina pagātnes rētas, bet skaudri atsedz vēstures nežēlīgos mehānismus ("Vurr, rozā ziedu gaiss, pavasara gaiss bija visur, Kazahstānas nometnēs, kur nomocītas sievietes nomocīja mazus zīdaiņus, daudzi, protams, nomira, visas pasaules nometnēs atnāk pavasaris (..)", 122).
Brīžiem man šķiet, ka "Ievērojamu cilvēku dzīvē" ieceru, tēmu, aplūkojamo motīvu un meklējumu ir tik daudz, ka to varētu izdalīt pa divām vai pat trijām atsevišķām grāmatām.
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Parasti es nekad nepametu grāmatas, bet jāatzīstas, ka savulaik Ingas Gailes "Jaukumiņš" bija viena no retajām, ko tā arī nesaņēmos "piebeigt" līdz galam – pārāk blīvas, pārāk intensīvas bija visas tās izjūtu, sadzīvisku grūtumu, pašidentitātes meklējumu apziņas plūsmas straumes, kas ritēja šķietami nebeidzamā, haotiskā, nospiedošā jaudīgumā, atgādinot par nepadarīto, nesasniegto. Nerimstošs "troksnis galvā".
Jā, tā bija visai stilīga grāmata, bet laikam man tobrīd bija pārāk daudz pašai savu sadzīves sarežģījumu, nepareizību un sievietes mātes dilemmu, atbalsta personu trūkuma, lai spētu vēl arī līdzi just "Jaukumiņam".
Daļēji, bet mazākā apjomā šīs apziņas plūsmas tehnikai līdzīgās asociatīvās straumes, "balsis galvā" polifoniskā skanējumā, skaniskie virknējumi sastopami arī "Ievērojamu cilvēku dzīvē", bet vairs ne tik blīvi.
"Ievērojamu cilvēku dzīvē" rakstniece izveidojusi savdabīgu izlasi, kolāžu no vēsturiskām personībām (piemēram, lēdija Elizabete Houpa) un apspēlējusi vai šķetinājusi eventuāli notikušus momentus. Un kā sava veida pašironijas elements: līdzās šīm dižajām un/ vai traģiskajām figūrām (Z. Freids, Č. Darvins, A. Einšteins u. c.) autore ieplūdinājusi arī eventuāli autobiogrāfisku prozas "es", it kā ikdienas cilvēku, ikdienišķu sievieti, kuru tomēr nenoliedzami virs ikdienišķības paaugstina nodarbošanās ar rakstniecību.
Grāmatas autore ekvilibristiski šķērso robežas: no stāstiem, kas šķietami veltīti ievērojamām pagātnes personībām, aizdreifējot kaut kādā noslēpumainā maģiskajā reālismā (vecene un meitene stāstā (vai alegorijā) "Dārzs") vai atsvešināti stāstot par kādas rakstnieces izmisīgajām vai mazāk izmisīgām gaitām lielajā pasaulē.
Maģiskais reālisms, sapnis vai pasaka – stāsts "Dārzs", kurā klātesošs gan pretīgums, gan savāds ASMR (autonomā sensorā meridionālā reakcija jeb patīkamā tirpšana), kaut kāds pārlaicīgums un femīnas Gabriela Garsijas Markesa noskaņas. Apzinos, ka 21. gadsimta otrās desmitgades pusceļā nudien nebūtu labi autora sarakstīto reducēt uz viņa "es", bet nevaru nedomāt, ka šī stāsta meitene, vecene, sieviete kaut kādā ziņā ir rakstniece pati un viņas attiecības ar zemapziņu/radīšanas-rakstīšanas procesu, iekšējām traumatiskajām pieredzēm. "Es nevaru stāstīt to stāstu, kuru vajadzētu izstāstīt (..) Un es nemāku izstāstīt to stāstu (..). Es gribu, bet nemāku." (136) – gandrīz līdz izmisumam atkārto meitene "Dārzā". Arī pats dārzs kā simbols kopumā kultūrvēsturiski ir asociatīvi ietilpīgs: Ēdenes dārzs, Pasaulīgo baudu dārzs, iekopts dārzs: apziņa, racionālais, sakārtotais; mežonīgs, aizlaists – zemapziņa, stihiskais. Un vēl neskaitāmi daudz citu konotāciju.
Šī grāmata ir šūpoles starp biogrāfiskiem un autobiogrāfiskiem motīviem, asociatīvām refleksijām, visa notikušā un notiekošā vienlaicīgumu; tas ir saturiski aktuāls darbs, jo tajā skartas apspiestības, vardarbības tēmas (seksuālā varmācība; vardarbība ģimenē; kara un militāro konfliktu nestās šausmas un to destruktīvais bezjēdzīgums – tēlots pastarpinātā veidā), kā arī minoritāšu un noklusētās sievietes un feminisma tēmas. Ievērojama vieta arī mūžīgi aktuālajai mātišķības tēmai, skats uz sievietes seksualitāti, kā arī pašrealizācijas un brīvības iespējām dažādos kontekstos. Te izskan sievietes balss, kas, iespējams, bijusi apklusināta, apspiesta gadu desmitu vai pat gadsimtu garumā. Inga Gaile ir ļāvusi runāt tām, kurām vēstures griežos, iespējams, visticamāk, nebija iespējas izteikties. Dažādu biogrāfiju (daļēji) fiktīva "anatomija".
Prozā I. Gaile brīžiem balansē ārpus ierastās kārtības, skaidras saprotamības, it kā testējot un sašūpinot mūsu uztveres paradumus, liekot kritiski pārlūkot kādas šķietami vispārzināmas patiesības. Viņa tiecas aptvert gan vēsturiski marginalizētas pieredzes, gan arī aktuālās tagadnes realitātes šķautnes. Ar savu prozas tēlu starpniecību rakstniece uzlaiko citas pasaules uztveres formas, citādu jušanu un domāšanu: reizēm stāstos runā upuris, reizēm – varmāka. Un teju vienlīdz nozīmīgs, pat heroisks solis pretī brīvībai un drošībai ir gan Ķīnas tenisa zvaigznes Penas Šuai uzdrošināšanās publiski atklāt piedzīvoto seksuālo uzmākšanos, ko īstenojis kāds Ķīnas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas politbiroja loceklis, gan kādas Latvijas laukos mītošas daudzbērnu mātes iedrīkstēšanās aiziet no vardarbīga vīra alkoholiķa. Tomēr šo uzdrīkstēšanos jeb "važu saraušanu" vienmēr pavada bažas un arī riska apziņa – "vai man to vajadzēja?", "varbūt varēju mierīgi turpināt dzīvot tāpat".
Grāmata ir izteikti polifoniska – gan tematisko aploču daudzveidības ziņā, kas apmulsina līdzīgi daudzkrāsainam un rotējošam karuselim, gan formālo izpausmju ziņā – grāmatas pamats, protams, ir proza, arī kaut kas tuvs dzejprozai; moto funkcijā ievietota tautasdziesma; teksts "DI(E)VI TĒVI" – kā nepareiza mantra, rečitējoša runa, bet arī kā apnicīgs leijerkastes motīvs. Un atsevišķos momentos kā postmoderna spēle ieskanas "visuredzošās autores" balss.
Meklējot lasāmvielu rudens novakarēm, var būt aizkaitinoša vai nogurdinoša šī dreifēšana starp personāžiem, fokusu maiņa, neskaidrā un straujā pāreja, robežu saplūšana. Ja meklējat mieru, aizmiršanos, loģisku uztveramu vēstījumu, nemeklējiet "Ievērojamu cilvēku dzīvi". Arī tad, ja neradīsies vēlme darbināt "Google", lai izzinātu, vai atsevišķi piesauktie personāži ir biogrāfiski, dokumentāli tēli un vai notikumi ir īsti, tēlojums uzplēš apziņu, jo I. Gaile nenogludina pagātnes rētas, bet skaudri atsedz vēstures nežēlīgos mehānismus ("Vurr, rozā ziedu gaiss, pavasara gaiss bija visur, Kazahstānas nometnēs, kur nomocītas sievietes nomocīja mazus zīdaiņus, daudzi, protams, nomira, visas pasaules nometnēs atnāk pavasaris (..)", 122).
Brīžiem man šķiet, ka "Ievērojamu cilvēku dzīvē" ieceru, tēmu, aplūkojamo motīvu un meklējumu ir tik daudz, ka to varētu izdalīt pa divām vai pat trijām atsevišķām grāmatām.
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