Mūzikas straumēšanas platforma TIDAL no 9. decembra sāks dzēst pilnībā mākslīgā intelekta (MI) ģenerētus ierakstus un noraidīs jaunu šādu skaņdarbu iesniegšanu. Uzņēmums lēmumu pamato ar vēlmi aizsargāt mūziķu intereses un ierobežot platformas pārpludināšanu ar automatizēti radītu saturu.
Aizliegums attieksies uz ierakstiem, kas pilnībā radīti ar tādiem ģeneratīvā MI rīkiem kā “Suno” un “Lyria”. Savukārt mūzika, kuras tapšanā MI izmantots tikai kā palīglīdzeklis, platformā joprojām būs atļauta.
Līdz šim TIDAL pilnībā ģenerētus ierakstus marķēja un izslēdza no autoratlīdzību sadales, taču uzņēmums secinājis, ka nepieciešami stingrāki pasākumi.
Pēc TIDAL datiem, pēdējās 90 dienās par pilnībā MI ģenerētiem atzīti 43% platformai iesniegto skaņdarbu. Savukārt 6. novembrī to īpatsvars pārsniedzis 60%.
Uzņēmums norāda, ka tā katalogā šādi marķēti aptuveni 27 miljoni ierakstu. Klausītāju interese par tiem gan esot niecīga — 96% pēdējo trīs mēnešu laikā nav atskaņoti ne reizi.
TIDAL ieskatā šāds satura apjoms apgrūtina cilvēku radītas mūzikas atrašanu. Uzņēmums arī brīdina par ģenerētiem ierakstiem, kas maldina klausītājus, uzdodoties par pazīstamu mākslinieku darbiem.
MI radītas mūzikas noteikšanai platforma izmanto uzņēmuma “Ircam Amplify” tehnoloģiju un pārbaudīs arī izplatītāju iesniegtos ierakstu metadatus.
Vienlaikus TIDAL atzīst, ka automatizētās atpazīšanas iespējas ir ierobežotas. Platformas atbalsta sadaļā paredzēta iespēja apstrīdēt kļūdainu marķējumu, ja mākslinieka ieraksts nepamatoti atzīts par pilnībā MI ģenerētu.
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Mūzikas straumēšanas platforma TIDAL no 9. decembra sāks dzēst pilnībā mākslīgā intelekta (MI) ģenerētus ierakstus un noraidīs jaunu šādu skaņdarbu iesniegšanu. Uzņēmums lēmumu pamato ar vēlmi aizsargāt mūziķu intereses un ierobežot platformas pārpludināšanu ar automatizēti radītu saturu.
Aizliegums attieksies uz ierakstiem, kas pilnībā radīti ar tādiem ģeneratīvā MI rīkiem kā “Suno” un “Lyria”. Savukārt mūzika, kuras tapšanā MI izmantots tikai kā palīglīdzeklis, platformā joprojām būs atļauta.
Līdz šim TIDAL pilnībā ģenerētus ierakstus marķēja un izslēdza no autoratlīdzību sadales, taču uzņēmums secinājis, ka nepieciešami stingrāki pasākumi.
Pēc TIDAL datiem, pēdējās 90 dienās par pilnībā MI ģenerētiem atzīti 43% platformai iesniegto skaņdarbu. Savukārt 6. novembrī to īpatsvars pārsniedzis 60%.
Uzņēmums norāda, ka tā katalogā šādi marķēti aptuveni 27 miljoni ierakstu. Klausītāju interese par tiem gan esot niecīga — 96% pēdējo trīs mēnešu laikā nav atskaņoti ne reizi.
TIDAL ieskatā šāds satura apjoms apgrūtina cilvēku radītas mūzikas atrašanu. Uzņēmums arī brīdina par ģenerētiem ierakstiem, kas maldina klausītājus, uzdodoties par pazīstamu mākslinieku darbiem.
MI radītas mūzikas noteikšanai platforma izmanto uzņēmuma “Ircam Amplify” tehnoloģiju un pārbaudīs arī izplatītāju iesniegtos ierakstu metadatus.
Vienlaikus TIDAL atzīst, ka automatizētās atpazīšanas iespējas ir ierobežotas. Platformas atbalsta sadaļā paredzēta iespēja apstrīdēt kļūdainu marķējumu, ja mākslinieka ieraksts nepamatoti atzīts par pilnībā MI ģenerētu.
Aptauja
Kāds būs lielākais pārbaudījums ar mākslīgā intelekta ienākšanu?
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