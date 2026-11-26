Jaunu singlu "Kids Chasing Clocks" laidusi klajā Rīgā dzimusī un Amsterdamā dzīvojošā dziedātāja, dziesmu autore, mūzikas producente un audiovizuālā māksliniece Cherry Makes Waves. Tam tapis arī Rīgā filmēts videoklips.
"Kids Chasing Clocks" ir dziesma par nepieciešamību nepārtraukti virzīties uz priekšu, sasniegt mērķus un gūt panākumus, vienlaikus dzenoties pēc standartiem, kas, iespējams, pat nav īsti. Tā jauno dziesmu raksturo pati autore. "Dziesma spilgti atspoguļo to sajūtu, kad tiek atkārtotas vienas un tās pašas kļūdas, būvētas sienas un pazaudēts kontakts ar to, kas patiešām dzīvē ir svarīgs," viņa uzsver.
Videoklipā Cherry Makes Waves dzied pa Rīgas ielām braucošā kabrioletā. Tādējādi viņas dzimtā pilsēta kļūst par daļu no stāsta: satiksme, gaismas, ielas un kustība atspoguļo dziesmā skartās tēmas — laiku, ambīcijas, priekšstatu par sevi un brīvības meklējumus.
Jaunā tēla izveidošanā līdzējusi, kā saka pati dziedātāja, "ilggadējā līdzdalībniece modes noziegumos" Anastasija Gaile, bet bordo krāsas "bomber" jaku radījis Latvijas modes un dizaina zīmols "MUCINA". Videoklipu filmējis Andris Barbans, savukārt montāžu un režiju izveikusi pati Cherry Makes Waves.
Viņa laidusi klajā jau vairākus singlus un videoklipus, un pērn tika izdots arī debijas albums "Home by Eleven". Cherry Makes Waves turpina darboties uz starptautiskās populārās mūzikas skatuves, nebaidoties ļauties eksperimentiem ar neparastāku elektroniskās mūzikas producēšanu.
Viņa sadarbojusies ar labi zināmo producentu George DiAngelis Londonā, studējusi mūzikas producēšanu SAE institūtā Amsterdamā, radījusi audiovizuālus darbus, kas filmēti Japānā, ASV, Kanādā un pat Bolīvijā, par videoklipu singlam "Spaceman" saņēmusi "Berlin Music Video Awards" goda atzinību un vēl šogad sadarbojusies ar Latvijas dziedātāju, čellisti un dziesmu autori MADARU dziesmā "Roots", kas pieteikta "Supernovas 2027" atlasei.
Jaunais singls "Kids Chasing Clocks" pieejams lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
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Jaunu singlu "Kids Chasing Clocks" laidusi klajā Rīgā dzimusī un Amsterdamā dzīvojošā dziedātāja, dziesmu autore, mūzikas producente un audiovizuālā māksliniece Cherry Makes Waves. Tam tapis arī Rīgā filmēts videoklips.
"Kids Chasing Clocks" ir dziesma par nepieciešamību nepārtraukti virzīties uz priekšu, sasniegt mērķus un gūt panākumus, vienlaikus dzenoties pēc standartiem, kas, iespējams, pat nav īsti. Tā jauno dziesmu raksturo pati autore. "Dziesma spilgti atspoguļo to sajūtu, kad tiek atkārtotas vienas un tās pašas kļūdas, būvētas sienas un pazaudēts kontakts ar to, kas patiešām dzīvē ir svarīgs," viņa uzsver.
Videoklipā Cherry Makes Waves dzied pa Rīgas ielām braucošā kabrioletā. Tādējādi viņas dzimtā pilsēta kļūst par daļu no stāsta: satiksme, gaismas, ielas un kustība atspoguļo dziesmā skartās tēmas — laiku, ambīcijas, priekšstatu par sevi un brīvības meklējumus.
Jaunā tēla izveidošanā līdzējusi, kā saka pati dziedātāja, "ilggadējā līdzdalībniece modes noziegumos" Anastasija Gaile, bet bordo krāsas "bomber" jaku radījis Latvijas modes un dizaina zīmols "MUCINA". Videoklipu filmējis Andris Barbans, savukārt montāžu un režiju izveikusi pati Cherry Makes Waves.
Viņa laidusi klajā jau vairākus singlus un videoklipus, un pērn tika izdots arī debijas albums "Home by Eleven". Cherry Makes Waves turpina darboties uz starptautiskās populārās mūzikas skatuves, nebaidoties ļauties eksperimentiem ar neparastāku elektroniskās mūzikas producēšanu.
Viņa sadarbojusies ar labi zināmo producentu George DiAngelis Londonā, studējusi mūzikas producēšanu SAE institūtā Amsterdamā, radījusi audiovizuālus darbus, kas filmēti Japānā, ASV, Kanādā un pat Bolīvijā, par videoklipu singlam "Spaceman" saņēmusi "Berlin Music Video Awards" goda atzinību un vēl šogad sadarbojusies ar Latvijas dziedātāju, čellisti un dziesmu autori MADARU dziesmā "Roots", kas pieteikta "Supernovas 2027" atlasei.
Jaunais singls "Kids Chasing Clocks" pieejams lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
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