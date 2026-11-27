Sestdiena, 28. novembris
Krustpils pilī Jēkabpilī Samanta Tīna aicina uz koncertceremoniju sievietēm "Vēstule sev". Caur mantrām, spēka dziesmām un stāstiem dosimies kopīgā piedzīvojumā, kas katrai būs savs un tik patiess, cik katra pati būs gatava ļauties šim ceļojumam – savam stāstam. Atvērsim savu sirdi ar autentisku ceremoniālo kakao, lai ļautu sev atgriezties mīlestībā un mierā pret sevi, lai ar to spētu dalīties arī ar citiem. Dosimies jaudīgā skaņu meditācijā ar Tibetas bļodām, kur prāts kļūs kluss un sirds pati pateiks visas atbildes priekšā uz savām, sev ilgi nesaņemtām atbildēm.
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Sestdiena, 28. novembris
Krustpils pilī Jēkabpilī Samanta Tīna aicina uz koncertceremoniju sievietēm "Vēstule sev". Caur mantrām, spēka dziesmām un stāstiem dosimies kopīgā piedzīvojumā, kas katrai būs savs un tik patiess, cik katra pati būs gatava ļauties šim ceļojumam – savam stāstam. Atvērsim savu sirdi ar autentisku ceremoniālo kakao, lai ļautu sev atgriezties mīlestībā un mierā pret sevi, lai ar to spētu dalīties arī ar citiem. Dosimies jaudīgā skaņu meditācijā ar Tibetas bļodām, kur prāts kļūs kluss un sirds pati pateiks visas atbildes priekšā uz savām, sev ilgi nesaņemtām atbildēm.
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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