HAGBERG Tukumā, Raudas ielā 32A, uzsācis jaunas A+ energoefektivitātes klases piecstāvu dzīvojamās ēkas projekta īstenošanu. Tajā paredzēti 60 mūsdienīgi īres dzīvokļi. Projekta kopējās izmaksas ir 7,2 miljoni eiro, un ēkas nodošana ekspluatācijā plānota līdz 2027. gada beigām. Jaunais projekts papildinās īres mājokļu piedāvājumu Tukumā, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi dažāda lieluma mājsaimniecībām, informē uzņēmumā.
"Attīstot jaunus dzīvojamo ēku projektus, mums ir svarīgi ne tikai nodrošināt kvalitatīvus būvniecības risinājumus, bet arī domāt par ēkas uzturēšanu ilgtermiņā. HAGBERG šajā projektā apvieno attīstītāja, būvuzņēmēja un apsaimniekotāja kompetences, kas ļauj pieņemt pārdomātus lēmumus visā ēkas dzīves ciklā — no projektēšanas un būvniecības līdz ikdienas apsaimniekošanai. Tādējādi varam nodrošināt vienotu pieeju gan ēkas kvalitātei, gan tās uzturēšanas izmaksām," norāda HAGBERG valdes loceklis Ivars Lukaševičs.
Jaunajā piecstāvu ēkā paredzēti 60 dzīvokļi ar platību no 38 līdz 75 kvadrātmetriem. To vidējā platība būs aptuveni 54 kvadrātmetri. Ēkā paredzēti dažāda plānojuma dzīvokļi, kas piemēroti atšķirīgām mājsaimniecību vajadzībām.
"Dzīvojamā fonda attīstība ir viens no būtiskākajiem jautājumiem Tukuma novadā. Lai cilvēki izvēlētos šeit dzīvot un strādāt, svarīgas ir ne tikai darba iespējas un pakalpojumu pieejamība, bet arī piemērots mājoklis. Jaunu, energoefektīvu un pieejamu mājokļu izveide ir pozitīvs piemērs tam, kā privātās investīcijas var papildināt novada dzīvojamo fondu un radīt plašākas iespējas esošajiem iedzīvotājiem, jaunajām ģimenēm un dažādu nozaru speciālistiem," norāda Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.
Līdztekus ēkas būvniecībai plānota apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot 60 autostāvvietas, 24 velonovietnes, bērnu rotaļu laukumu un atpūtas zonu. Teritorijā paredzēti apstādījumi un lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi. Ēkai paredzēta centralizētā pilsētas siltumapgāde, savukārt katrā dzīvoklī plānota rekuperācijas sistēma un individuāla siltuma patēriņa uzskaite. Šie risinājumi veicinās energoresursu efektīvu izmantošanu.
Projekts tiek īstenots ALTUM programmā "Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumi ar kapitāla atlaidi", izmantojot Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu. Dzīvokļi būs paredzēti speciālistiem, jaunajām ģimenēm un citām Tukuma novada pašvaldības noteiktajām mērķgrupām. Dzīvokļu piešķiršanas kārtību un prioritārās iedzīvotāju grupas noteiks pašvaldība.
"Zemas īres mājokļu programma ir kļuvusi par nozīmīgu instrumentu kvalitatīvu mājokļu radīšanai reģionos. Ar programmas atbalstu jau ekspluatācijā nodoti gandrīz 500 dzīvokļi, papildus astoņās pilsētās tiek attīstīti projekti vēl vairāk nekā 720 modernu, energoefektīvu dzīvokļu izveidei. ALTUM pieredze rāda, ka pašvaldību un privāto attīstītāju sadarbība kombinācijā ar atbilstošu finansējumu ļauj efektīvi sasniegt mērķi radīt mūsdienīgus mājokļus un stiprināt Latvijas reģionus," pauž ALTUM valdes locekle Inese Zīle.
Šobrīd projekta teritorijā norisinās sagatavošanās darbi, tostarp esošo neapdzīvoto ēku demontāža un būvlaukuma ierīkošana. Pēc teritorijas sagatavošanas paredzēts sākt jaunās ēkas pamatu izbūvi.
Projekta kopējās izmaksas ir 7,2 miljoni eiro. Finansējumu veido 5,3 miljonu eiro ALTUM aizdevums no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda resursiem, 1,2 miljonu eiro ALTUM aizdevums un 0,7 miljonu eiro HAGBERG līdzfinansējums.
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HAGBERG Tukumā, Raudas ielā 32A, uzsācis jaunas A+ energoefektivitātes klases piecstāvu dzīvojamās ēkas projekta īstenošanu. Tajā paredzēti 60 mūsdienīgi īres dzīvokļi. Projekta kopējās izmaksas ir 7,2 miljoni eiro, un ēkas nodošana ekspluatācijā plānota līdz 2027. gada beigām. Jaunais projekts papildinās īres mājokļu piedāvājumu Tukumā, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi dažāda lieluma mājsaimniecībām, informē uzņēmumā.
"Attīstot jaunus dzīvojamo ēku projektus, mums ir svarīgi ne tikai nodrošināt kvalitatīvus būvniecības risinājumus, bet arī domāt par ēkas uzturēšanu ilgtermiņā. HAGBERG šajā projektā apvieno attīstītāja, būvuzņēmēja un apsaimniekotāja kompetences, kas ļauj pieņemt pārdomātus lēmumus visā ēkas dzīves ciklā — no projektēšanas un būvniecības līdz ikdienas apsaimniekošanai. Tādējādi varam nodrošināt vienotu pieeju gan ēkas kvalitātei, gan tās uzturēšanas izmaksām," norāda HAGBERG valdes loceklis Ivars Lukaševičs.
Jaunajā piecstāvu ēkā paredzēti 60 dzīvokļi ar platību no 38 līdz 75 kvadrātmetriem. To vidējā platība būs aptuveni 54 kvadrātmetri. Ēkā paredzēti dažāda plānojuma dzīvokļi, kas piemēroti atšķirīgām mājsaimniecību vajadzībām.
"Dzīvojamā fonda attīstība ir viens no būtiskākajiem jautājumiem Tukuma novadā. Lai cilvēki izvēlētos šeit dzīvot un strādāt, svarīgas ir ne tikai darba iespējas un pakalpojumu pieejamība, bet arī piemērots mājoklis. Jaunu, energoefektīvu un pieejamu mājokļu izveide ir pozitīvs piemērs tam, kā privātās investīcijas var papildināt novada dzīvojamo fondu un radīt plašākas iespējas esošajiem iedzīvotājiem, jaunajām ģimenēm un dažādu nozaru speciālistiem," norāda Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.
Līdztekus ēkas būvniecībai plānota apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot 60 autostāvvietas, 24 velonovietnes, bērnu rotaļu laukumu un atpūtas zonu. Teritorijā paredzēti apstādījumi un lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi. Ēkai paredzēta centralizētā pilsētas siltumapgāde, savukārt katrā dzīvoklī plānota rekuperācijas sistēma un individuāla siltuma patēriņa uzskaite. Šie risinājumi veicinās energoresursu efektīvu izmantošanu.
Projekts tiek īstenots ALTUM programmā "Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumi ar kapitāla atlaidi", izmantojot Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu. Dzīvokļi būs paredzēti speciālistiem, jaunajām ģimenēm un citām Tukuma novada pašvaldības noteiktajām mērķgrupām. Dzīvokļu piešķiršanas kārtību un prioritārās iedzīvotāju grupas noteiks pašvaldība.
"Zemas īres mājokļu programma ir kļuvusi par nozīmīgu instrumentu kvalitatīvu mājokļu radīšanai reģionos. Ar programmas atbalstu jau ekspluatācijā nodoti gandrīz 500 dzīvokļi, papildus astoņās pilsētās tiek attīstīti projekti vēl vairāk nekā 720 modernu, energoefektīvu dzīvokļu izveidei. ALTUM pieredze rāda, ka pašvaldību un privāto attīstītāju sadarbība kombinācijā ar atbilstošu finansējumu ļauj efektīvi sasniegt mērķi radīt mūsdienīgus mājokļus un stiprināt Latvijas reģionus," pauž ALTUM valdes locekle Inese Zīle.
Šobrīd projekta teritorijā norisinās sagatavošanās darbi, tostarp esošo neapdzīvoto ēku demontāža un būvlaukuma ierīkošana. Pēc teritorijas sagatavošanas paredzēts sākt jaunās ēkas pamatu izbūvi.
Projekta kopējās izmaksas ir 7,2 miljoni eiro. Finansējumu veido 5,3 miljonu eiro ALTUM aizdevums no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda resursiem, 1,2 miljonu eiro ALTUM aizdevums un 0,7 miljonu eiro HAGBERG līdzfinansējums.
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