Naktī uz ceturtdienu Ukraina devusi raķešu triecienu krievu kara lidlaukam Marinovkā Krievijas Volgogradas apgabalā, paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Uzbrukumā lidlaukam, kur bāzēti bumbvedēji "Su-34", izmantotas Ukrainā ražotās pretkuģu raķetes "Neptun". Šīs lidmašīnas krievu iebrucēji izmanto Ukrainas bombardēšanai ar vadāmajām aviobumbām.
Triecienā nodarīto postījumu apmērs vēl tiek precizēts.
Savukārt Ukrainas lidrobotu uzlidojumā naktī uz ceturtdienu cietusi valsts kontrolētā uzņēmuma "Transņeftj" naftas pārsūknēšanas stacija Subhankulovā Baškortostānā, kur apstiprināts trāpījums vienā no rezervuāriem un izcēlies ugunsgrēks.
Gan Marinovka, gan Subhankulova atrodas vairāk nekā 1000 kilometru attālumā no Ukrainas.
Lidrobotu uzlidojumam pakļauta arī Krievijas valdības kontrolētajai kompānijai "Rosneftj" piederošā Kuibuševa naftas pārstādes rūpnīca Samarā, kur izcēlies ugunsgrēks.
Saskaņā ar dažādiem avotiem rūpnīcas jauda sasniedz septiņus līdz 8,8 miljonus tonnu naftas gadā. 2024. gadā tā pārstrādāja 4,7 miljonus tonnu naftas, cita starpā saražojot 800 000 tonnu benzīna un 1,4 miljonus tonnu dīzeļdegvielas.
Kā ziņots iepriekš, naktī uz ceturtdienu Ukrainas armija uzbrukusi arī ķīmiskajai rūpnīcai "Ņevinnomiskij Azot" Ņevinnomiskā Krievijas Stavropoles novadā, kā arī tai blakusesošai termoelektrostacijai.
"Ņevinnomiskij Azot" ražo sprāgstvielu komponentus Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa vajadzībām.
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu virs 15 Krievijas reģioniem un okupētās Krimas notriekti 343 ukraiņu lidroboti.
Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.
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Naktī uz ceturtdienu Ukraina devusi raķešu triecienu krievu kara lidlaukam Marinovkā Krievijas Volgogradas apgabalā, paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Uzbrukumā lidlaukam, kur bāzēti bumbvedēji "Su-34", izmantotas Ukrainā ražotās pretkuģu raķetes "Neptun". Šīs lidmašīnas krievu iebrucēji izmanto Ukrainas bombardēšanai ar vadāmajām aviobumbām.
Triecienā nodarīto postījumu apmērs vēl tiek precizēts.
Savukārt Ukrainas lidrobotu uzlidojumā naktī uz ceturtdienu cietusi valsts kontrolētā uzņēmuma "Transņeftj" naftas pārsūknēšanas stacija Subhankulovā Baškortostānā, kur apstiprināts trāpījums vienā no rezervuāriem un izcēlies ugunsgrēks.
Gan Marinovka, gan Subhankulova atrodas vairāk nekā 1000 kilometru attālumā no Ukrainas.
Lidrobotu uzlidojumam pakļauta arī Krievijas valdības kontrolētajai kompānijai "Rosneftj" piederošā Kuibuševa naftas pārstādes rūpnīca Samarā, kur izcēlies ugunsgrēks.
Saskaņā ar dažādiem avotiem rūpnīcas jauda sasniedz septiņus līdz 8,8 miljonus tonnu naftas gadā. 2024. gadā tā pārstrādāja 4,7 miljonus tonnu naftas, cita starpā saražojot 800 000 tonnu benzīna un 1,4 miljonus tonnu dīzeļdegvielas.
Kā ziņots iepriekš, naktī uz ceturtdienu Ukrainas armija uzbrukusi arī ķīmiskajai rūpnīcai "Ņevinnomiskij Azot" Ņevinnomiskā Krievijas Stavropoles novadā, kā arī tai blakusesošai termoelektrostacijai.
"Ņevinnomiskij Azot" ražo sprāgstvielu komponentus Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa vajadzībām.
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu virs 15 Krievijas reģioniem un okupētās Krimas notriekti 343 ukraiņu lidroboti.
Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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