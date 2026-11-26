VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) īstenotajā Lielās ģildes pārbūves un restaurācijas projektā Lielā zāle iegūst jaunas aprises. Nozīmīgu lomu akustiskajos risinājumos iegūst restaurētā gala siena, informē VNĪ.
"Uzkrātā pieredze sarežģītu situāciju risināšanā un izaicinošu projektu realizācijā ļāva mums savlaicīgi un profesionāli reaģēt uz ziņām par būvuzņēmēja finansiālajām grūtībām. Esam piesaistījuši papildu resursus pastiprinātai projekta un uzņēmēja uzraudzībai, kā arī padziļināti izvērtējuši līgumizpildes riskus. Tas ļauj operatīvi rast risinājumus arvien jauniem izaicinājumiem, nodrošināt darbu nepārtrauktību, aizsargāt pasūtītāja intereses, vienlaikus nodrošinot projekta turpināšanu," norāda VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.
Jūnijā tika pilnībā pabeigta būvdarbu pirmā kārta — energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas ietvēra iekšējo inženiertīklu pārbūvi, jumtu siltināšanu un seguma nomaiņu, logu un durvju restaurāciju. Šobrīd turpinās Lielās zāles griestu metāla konstrukciju montāža un akustisko risinājumu izbūve, kā arī iekšējo vājstrāvu tīklu izbūve, jauno starpsienu izbūve un iekšējie apdares un restaurācijas darbi.
Projekta pilnvērtīgai īstenošanai nepieciešamo finansējumu 10,4 milj. eiro apmērā piesaistījusi Kultūras ministrija no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās", un 6,3 milj. eiro apmērā piesaistījusi Ekonomikas ministrija no Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās".
Lielās ģildes attīstības projekta realizācijā kopumā plānots ieguldīt ap 17,3 milj. eiro.
Projekta laikā tiks saglabāts un attīstīts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis — Lielā ģilde. Ēkas vēsture ir tikpat krāšņa kā tajā mītošajam Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim. Pārbūves un restaurācijas laikā plānots pārbūvēt Lielās zāles skatuvi, skatītāju sēdvietas un griestu konstrukcijas un īstenot vides pieejamības veicināšanas aktivitātes. Projekta ietvaros tiks restaurēti vēsturiskie koka logi un durvis, kā arī veikta jumta siltināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Papildus tiks pārbūvēti iekšējie inženiertīkli, tai skaitā ūdens, apkures, ventilācijas, elektrības un vājstrāvu tīkli. Pārvērtības gaidāmas arī ēkas pagraba zonā, pārbūvējot apmeklētāju labierīcības un garderobes zonu. Tāpat atsevišķas telpas tiks pārbūvētas atbilstoši administrācijas un mūziķu vajadzībām.
Digitālie risinājumi ļauj ielūkoties nākotnes vīzijā, kādas izskatīsies telpas pēc to atjaunošanas (dizaina elementi un mēbeles darbu noslēgumā var atšķirties). Autori — G. Vīksnas arhitektūras birojs sadarbībā ar VNĪ Būvniecības Informācijas modelēšanas speciālistiem.
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vadībā patlaban tiek īstenoti 69 projekti ar kopējām investīcijām 619,44 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 406 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst ēkas 968 tūkstošu m² platībā, kā arī zeme zem ēkām 613 ha platībā, un 3063 zemes īpašumiem ar kopējo platību 878 ha platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.
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VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) īstenotajā Lielās ģildes pārbūves un restaurācijas projektā Lielā zāle iegūst jaunas aprises. Nozīmīgu lomu akustiskajos risinājumos iegūst restaurētā gala siena, informē VNĪ.
"Uzkrātā pieredze sarežģītu situāciju risināšanā un izaicinošu projektu realizācijā ļāva mums savlaicīgi un profesionāli reaģēt uz ziņām par būvuzņēmēja finansiālajām grūtībām. Esam piesaistījuši papildu resursus pastiprinātai projekta un uzņēmēja uzraudzībai, kā arī padziļināti izvērtējuši līgumizpildes riskus. Tas ļauj operatīvi rast risinājumus arvien jauniem izaicinājumiem, nodrošināt darbu nepārtrauktību, aizsargāt pasūtītāja intereses, vienlaikus nodrošinot projekta turpināšanu," norāda VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.
Jūnijā tika pilnībā pabeigta būvdarbu pirmā kārta — energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas ietvēra iekšējo inženiertīklu pārbūvi, jumtu siltināšanu un seguma nomaiņu, logu un durvju restaurāciju. Šobrīd turpinās Lielās zāles griestu metāla konstrukciju montāža un akustisko risinājumu izbūve, kā arī iekšējo vājstrāvu tīklu izbūve, jauno starpsienu izbūve un iekšējie apdares un restaurācijas darbi.
Projekta pilnvērtīgai īstenošanai nepieciešamo finansējumu 10,4 milj. eiro apmērā piesaistījusi Kultūras ministrija no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās", un 6,3 milj. eiro apmērā piesaistījusi Ekonomikas ministrija no Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās".
Lielās ģildes attīstības projekta realizācijā kopumā plānots ieguldīt ap 17,3 milj. eiro.
Projekta laikā tiks saglabāts un attīstīts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis — Lielā ģilde. Ēkas vēsture ir tikpat krāšņa kā tajā mītošajam Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim. Pārbūves un restaurācijas laikā plānots pārbūvēt Lielās zāles skatuvi, skatītāju sēdvietas un griestu konstrukcijas un īstenot vides pieejamības veicināšanas aktivitātes. Projekta ietvaros tiks restaurēti vēsturiskie koka logi un durvis, kā arī veikta jumta siltināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Papildus tiks pārbūvēti iekšējie inženiertīkli, tai skaitā ūdens, apkures, ventilācijas, elektrības un vājstrāvu tīkli. Pārvērtības gaidāmas arī ēkas pagraba zonā, pārbūvējot apmeklētāju labierīcības un garderobes zonu. Tāpat atsevišķas telpas tiks pārbūvētas atbilstoši administrācijas un mūziķu vajadzībām.
Digitālie risinājumi ļauj ielūkoties nākotnes vīzijā, kādas izskatīsies telpas pēc to atjaunošanas (dizaina elementi un mēbeles darbu noslēgumā var atšķirties). Autori — G. Vīksnas arhitektūras birojs sadarbībā ar VNĪ Būvniecības Informācijas modelēšanas speciālistiem.
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vadībā patlaban tiek īstenoti 69 projekti ar kopējām investīcijām 619,44 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 406 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst ēkas 968 tūkstošu m² platībā, kā arī zeme zem ēkām 613 ha platībā, un 3063 zemes īpašumiem ar kopējo platību 878 ha platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.
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