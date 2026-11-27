Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidenta amatā stāsies bijušais Spānijas Centrālās bankas prezidents Pablo Ernandess de Koss (attēlā), ceturtdien atklāja Eiropas Savienības (ES) diplomāti.
Ernandesa de Kosa kandidatūra izraudzīta konsultācijās starp ES līderiem, bet eirozonas valstīm tā vēl ir oficiāli jāapstiprina. Līdzšinējā ECB prezidente Kristīne Lagarda atstās amatu 2027. gada 7. februārī – gandrīz deviņus mēnešus pirms termiņa beigām. Ernandesam de Kosam cīņā par šo amatu bija tikai viens konkurents – bijušais Nīderlandes Centrālās bankas vadītājs Klāss Knots, taču Nīderlande atsauca viņa kandidatūru. ES līderi vienojās arī par citiem kandidātiem augstākajiem amatiem ECB. Vācijas pārstāvis Markuss Brunnermeiers kļūs par bankas nākamo galveno ekonomistu, bet Lorānsa Buna no Francijas pievienosies ECB valdei.
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Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidenta amatā stāsies bijušais Spānijas Centrālās bankas prezidents Pablo Ernandess de Koss (attēlā), ceturtdien atklāja Eiropas Savienības (ES) diplomāti.
Ernandesa de Kosa kandidatūra izraudzīta konsultācijās starp ES līderiem, bet eirozonas valstīm tā vēl ir oficiāli jāapstiprina. Līdzšinējā ECB prezidente Kristīne Lagarda atstās amatu 2027. gada 7. februārī – gandrīz deviņus mēnešus pirms termiņa beigām. Ernandesam de Kosam cīņā par šo amatu bija tikai viens konkurents – bijušais Nīderlandes Centrālās bankas vadītājs Klāss Knots, taču Nīderlande atsauca viņa kandidatūru. ES līderi vienojās arī par citiem kandidātiem augstākajiem amatiem ECB. Vācijas pārstāvis Markuss Brunnermeiers kļūs par bankas nākamo galveno ekonomistu, bet Lorānsa Buna no Francijas pievienosies ECB valdei.
Aptauja
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