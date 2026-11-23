“Trauksme un stress vajā mūs ik uz soļa. Atliek vien ieslēgt Panorāmu un caureja var sākties, lai arī cik brutāli tas neskanētu,” TV24 raidījumā “Ārsts atbild” teic Dr. Vilkoites Vēdera klīnikas vadītāja, gastroenteroloģe Ilona Vilkoite.
Ārste skaidro, kad vēdera izeja uzskatāma par caureju un kāpēc mūsdienu straujais dzīves ritms, trauksme un stress arvien biežāk kļūst par galveno gremošanas sistēmas traucējumu cēloni. Medicīnā šādu stāvokli traktē kā zarnu–smadzeņu ass mijiedarbības traucējumus, kuros vienlaikus iesaistās gan neiroendokrīnā sistēma, gan zarnu mikrobioms.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
“Trauksme un stress vajā mūs ik uz soļa. Atliek vien ieslēgt Panorāmu un caureja var sākties, lai arī cik brutāli tas neskanētu,” TV24 raidījumā “Ārsts atbild” teic Dr. Vilkoites Vēdera klīnikas vadītāja, gastroenteroloģe Ilona Vilkoite.
Ārste skaidro, kad vēdera izeja uzskatāma par caureju un kāpēc mūsdienu straujais dzīves ritms, trauksme un stress arvien biežāk kļūst par galveno gremošanas sistēmas traucējumu cēloni. Medicīnā šādu stāvokli traktē kā zarnu–smadzeņu ass mijiedarbības traucējumus, kuros vienlaikus iesaistās gan neiroendokrīnā sistēma, gan zarnu mikrobioms.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu