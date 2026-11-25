Valsts svētkos Latvijas U-20 hokeja izlases trenera asistents Kārlis Zirnis no Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča saņēma Atzinības krustu par ieguldījumu Latvijas jauno hokejistu izaugsmē.
Pats savulaik uz Ameriku devās un tur pirmos soļus spēra ar trimdas latvieša Roberta Kleinupa palīdzību. Tagad ASV augstskolu treneri zvana Zirnim, lai uzzinātu, kādi Latvijas puikas ir uz ledus un ārpus tā. Vairāk par to, ko viņam nozīmē šī atzinība, un savām gaitām Amerikā Kārlis Zirnis pastāstīja intervijā "Latvijas Avīzei".
Kādas bija sajūtas, uzzinot par Atzinības krustu un pēc tam saņemot to Rīgas pilī?
K. Zirnis: Bija ļoti liels pārsteigums, pat neliels šoks. Ceremonijā vairāk izjutu atbildības sajūtu, redzi, kādiem cilvēkiem apbalvojums pasniegts pirms tevis, kādiem to pasniedz reizē ar tevi un ko viņi ir sasnieguši. Protams, tā ir arī pateicība un liels gods. Man vislielākais prieks ir par to, ka vecāki un ģimene var lepoties ar mani.
Tu savā dzimtā neesi pirmais, kurš saņēmis valsts apbalvojumu.
Vectēva brālis Jūlijs Zirnis par dalību neatkarības kaujās saņēma Lāčplēša Kara ordeni. Mamma teica, ka mums mājās ir arī Viestura ordenis. To saņēmis vēl viens radinieks no tēva puses, kurš, cik saprotu, strādājis rūpnīcā, kur ražoja ieročus. Lāčplēša ordeņa mums mājās nav, bet Viestura ordenis ir. Tā nu sanāk, ka esmu trešais un uz dzimtas goda pjedestāla tieku (smejas).
Apbalvojumu saņēmi par palīdzēšanu Latvijas jauno hokejistu izaugsmē. Kā sākās tavas trenera gaitas?
Kad pats beidzu spēlēt, pamēģināju strādāt profesijā, ko biju apguvis augstskolā, taču hokejs mani neatlaida. Vasarās jau biju piestrādājis hokeja nometnēs, arī paralēli darbam palīdzēju trenēt jauniešus. Kad parādījās iespēja nopietnāk pievērsties trenera darbam, abus vairs nevarēju savienot, izvēlējos būt par treneri. Pēc tam nonācu Latvijas izlases redzeslokā. Latvijas junioru izlasei pasaules čempionātā Kanādā vajadzēja cilvēku uz vietas, kurš var palīdzēt ar praktiskām lietām. Man iedeva mašīnu, un, ja komandai kaut ko vajadzēja, aizbraucu un izdarīju. Ēriku Miļunu un Māri Baldonieku jau mazliet pazinu no jauniešu hokeja Latvijā. Uz turnīru kā konsultants bija atbraucis arī Teds Nolans, kurš bija kļuvis par Latvijas izlases galveno treneri. Man līdzi bija dators ar programmu, kurā varēju sagriezt spēļu video, veidot materiālu analīzei. Piedāvāju Ērikam kopā paskatīties spēli un salikt treneriem vajadzīgās epizodes. Nolans redzēja, ko daru. Izlasē tobrīd vajadzēja videotreneri, un viņš uzaicināja mani uz pasaules čempionātu lielajā izlasē. Tā arī viss sākās.
Kā tu pats savulaik nokļuvi Amerikā?
Pateicoties trimdas latvietim Robertam Kleinupam, kura tēvs Viesturs savulaik hokeju bija spēlējis pirmskara Latvijas izlasē. Roberts arī bija hokejā, viņam dēli spēlēja, 90. gados viņi atbrauca ar savu komandu uz Latviju un hallē sapazinās ar manu tēti. Pēc tam Roberts aizveda mūs, kādus piecus sešus latviešus, uz Ameriku, ar saviem kontaktiem palīdzēja mums atrast komandas. To vienmēr atcerēšos, un tā nu sanāca, ka pēc 15–20 gadiem jau es pats varēju citiem puikām palīdzēt.
Strādājot Amerikā, iepazinu arvien vairāk cilvēku junioru līgās un jauniešu komandās. Sākumā pa vienam, pa vienam, bet tad jau diezgan daudz nāca zvani no vecākiem, vai nevaru palīdzēt tikt uz Ameriku.
Savukārt par tiem, kas aizbrauca paši, man pēc tam daudzi treneri no koledžām ir prasījuši viedokli – ne tikai to, kāds jaunietis ir hokejists, bet arī kāds cilvēks ārpus laukuma. Strādājot Latvijas jauniešu un junioru izlasēs, es jau tos puišus ļoti labi pazinu un man bija ko pastāstīt.
Esi skaitījis, cik spēlētājiem pa šiem gadiem esi palīdzējis?
Precīzu skaitu grūti pateikt. Reiz taisīju sarakstu, un sanāca kādi 50 ar astīti, kuri tīri caur mani izgājuši. Viens no pirmajiem bija Matīss Kivlenieks, lai viņam vieglas smiltis. Vēl no zināmākajiem ir Kristofers Bindulis, Jānis Jaks, Renārs Krastenbergs, Filips Buncis, Kārlis Čukste, Kristaps Skrastiņš, Arvils Bergmanis, Gļebs Prohorenkovs, Gustavs Grigals, Patriks Ozols, Rainers Rullers, visus uzreiz tā nevaru nosaukt. Man ir prasīts viedoklis par Fēliksu Gavaru, Martinu Laviņu un daudziem citiem.
Cik viegli vai grūti Latvijas hokejistam tagad tikt ASV augstskolas komandā?
Daudz grūtāk nekā iepriekš. Tirgus ir atvēries Kanādas lielo junioru līgu spēlētājiem no Kvebekas, Ontārio un Rietumu līgas, tāpēc no zemākām junioru līgām augstskolās ņem daudz mazāk. Piemēram, no ASV pēc spēka otrās junioru līgas (NAHL) tagad ņem pavisam maz. Studentu sportā ir sākuši arī maksāt spēlētājiem. Hokejā ne tik izteikti kā, piemēram, basketbolā, taču lielajās augstskolās ar lielākiem budžetiem labākajiem maksā. Gevins Makena pagājušajā sezonā koledžā saņēma 700 tūkstošus ASV dolāru, aizsargam Lendonam Dupointam šogad Mičiganā ir miljons, bet tie ir izņēmumi. Summas nav tādas kā basketbolā vai amerikāņu futbolā, bet ir skolas, kur spēlētājs papildus stipendijai var saņemt 20 vai 30 tūkstošus dolāru. No 64 komandām aptuveni pusei spēlētāju tiek maksāts, citā vairāk, citā mazāk, jo tas atkarīgs no skolas turības, piemēram, vai hokeja programmu atbalsta arī turīgie absolventi.
Vai caur koledžu tagad vieglāk ir tikt līdz NHL nekā laikā, kad tu studēji?
Domāju, ka jā. Pirms trim vai četriem gadiem paskatījies koledžas komandas sastāvā – tur ir viens divi, varbūt trīs NHL draftēti spēlētāji. Nesen spēlējām pret komandu, kurā tādu bija septiņi, nākamajā pretinieku komandā pieci. Domāju, ka arī NHL klubiem ir izdevīgi, ja draftētais spēlētājs iet mācīties un turpina attīstīties koledžā. Profesionālajam hokejam 19 vai 20 gadu vecumā viņš vēl var nebūt gatavs, bet 22 vai 23 gados jau būs. No tiem, ar kuriem pats esmu strādājis koledžās, vairāki tikuši līdz AHL, bet līdz NHL vēl neviens.
Šosezon tev ir jauna darbavieta Mērivilas Universitātē. Kā klājas?
Pārsteidzoši labi. Komanda ir jauna, un šī ir mūsu pirmā sezona, spēlējot pret NCAA pirmās divīzijas komandām. Esam Sentluisā Misūri štatā. Paņēmu komandā arī trīs latviešus – Bruno Brūveri, Gustavu Ozoliņu un Rihardu Simanoviču. Mēdzu pajokot, ka mums te ir sava Latvijas komanda. Viņi spēlē ļoti labi, puiši ir īsti latviešu darbarūķi.
Tev darba vietas mainījušās diezgan bieži, vai Mērivilā varētu palikt ilgāk?
Man ir svarīgi, ka līdz Nešvilai, kur dzīvo mani bērni, ir kādas četras vai piecas stundas brauciena. Pirmo reizi strādāju tādā līmenī tik tuvu viņiem. Varu aizbraukt ciemos un viņus biežāk satikt. Esmu apmierināts ar komandu un darbu. Arī iepriekšējā darbavietā domāju palikt ilgāk, bet tur komandu likvidēja.
Gadu mijā atkal būsi Latvijas U-20 izlases treneru štābā. Kāds ir tavs darbs pirms pasaules čempionāta?
Ar treneriem izrunājam sastāvu, plānus, kad ieradīsimies Kanādā, kad satiksimies un cik treniņu būs. Es vairāk zinu par puišiem, kuri spēlē Ziemeļamerikā.
Koledžā atbildu arī par komandas komplektēšanu, tāpēc, kad pašiem nav spēļu, braucu skatīties juniorus. Daudz redzu CHL spēles, arī USHL. Mūsējos esmu redzējis klātienē un varu pārējiem treneriem pastāstīt, kā viņiem iet.
Vai Latvijas junioru līmenis pēdējos gados ir cēlies?
Protams. Paskaties, cik daudzi no tiem, kuri spēlējuši U-20 izlasē, tagad spēlē labās augstskolu komandās. Agrāk tik daudz spēlētāju tādā līmenī mums nebija. Arī pieaugušo izlasē var redzēt, cik daudzi nākuši caur koledžām. Vieni tagad spēlē profesionāli Ziemeļamerikā, citi Eiropā. Grūtākais ir spert to nākamo soli pēc koledžas.
Kāpēc, tavuprāt, Eiropā īsti nenovērtē ASV studentu hokeju?
Čehijā, Slovākijā vai Austrijā tevi ņem kā ārzemnieku. Klubs grib redzēt statistiku. Koledžā vari spēlēt trešajā vai ceturtajā maiņā, labi darīt savu darbu, bet daudz punktu tev nebūs. Eiropā uz koledžu hokeju vēl mēdz skatīties kā uz amatieru vai junioru hokeju. Domāju, ar laiku tas varētu mainīties, jo līdz ar Kanādas junioru ienākšanu līmenis koledžās vēl augs. Pašam spēlētājam tik un tā ir jāparāda, ko viņš spēj.
Vizītkarte. Kārlis Zirnis
- Dzimis 1977. gada 2. novembrī
- Hokeja treneris
- Kā spēlētājs pārstāvējis Latvijas U-18 un U-20 izlases pasaules čempionātos, aizvadījis divas spēles Latvijas lielajā izlasē
- Latvijā spēlēja Rīgas "Juniorā", Ziemeļamerikā no 1999. līdz 2003. gadam pārstāvēja Hantsvilas komandu ASV studentu čempionātā (NCAA), kur guva 119 punktus. Kopā ar Kolorādo "Eagles" 2005. gadā kļuva par Centrālās hokeja līgas (CHL) čempionu, finālsērijā iemetot izšķirošos vārtus. Spēlētāja karjeru beidza 2010. gadā Hantsvilas "Havoc" komandā (SPHL)
- Absolvējis Alabamas Universitāti Hantsvilā, vēlāk tālmācībā apguvis arī pedagoģiju
- Trenējis Nešvilas "Junior Predators" un Šrīvportas "Mudbugs". Ar "Mudbugs" 2018. gadā izcīnīja Robertsona kausu un tika atzīts par Ziemeļamerikas junioru līgas (NAHL) Dienvidu divīzijas labāko treneri. NCAA strādājis Aļaskas Universitātē Fērbenksā, Alabamas Universitātē Hantsvilā, Renselēras Politehniskajā institūtā un Mersihērstas Universitātē
- Pieaugušo izlases treneru štābā pirmoreiz strādāja 2013. gadā, bija tajā arī 2014. gada Soču olimpiskajās spēlēs. Bijis Latvijas U-20 izlases galvenais treneris, tagad viens no Arta Ābola asistentiem tajā
Valsts svētkos Latvijas U-20 hokeja izlases trenera asistents Kārlis Zirnis no Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča saņēma Atzinības krustu par ieguldījumu Latvijas jauno hokejistu izaugsmē.
Pats savulaik uz Ameriku devās un tur pirmos soļus spēra ar trimdas latvieša Roberta Kleinupa palīdzību. Tagad ASV augstskolu treneri zvana Zirnim, lai uzzinātu, kādi Latvijas puikas ir uz ledus un ārpus tā. Vairāk par to, ko viņam nozīmē šī atzinība, un savām gaitām Amerikā Kārlis Zirnis pastāstīja intervijā "Latvijas Avīzei".
Kādas bija sajūtas, uzzinot par Atzinības krustu un pēc tam saņemot to Rīgas pilī?
K. Zirnis: Bija ļoti liels pārsteigums, pat neliels šoks. Ceremonijā vairāk izjutu atbildības sajūtu, redzi, kādiem cilvēkiem apbalvojums pasniegts pirms tevis, kādiem to pasniedz reizē ar tevi un ko viņi ir sasnieguši. Protams, tā ir arī pateicība un liels gods. Man vislielākais prieks ir par to, ka vecāki un ģimene var lepoties ar mani.
Tu savā dzimtā neesi pirmais, kurš saņēmis valsts apbalvojumu.
Vectēva brālis Jūlijs Zirnis par dalību neatkarības kaujās saņēma Lāčplēša Kara ordeni. Mamma teica, ka mums mājās ir arī Viestura ordenis. To saņēmis vēl viens radinieks no tēva puses, kurš, cik saprotu, strādājis rūpnīcā, kur ražoja ieročus. Lāčplēša ordeņa mums mājās nav, bet Viestura ordenis ir. Tā nu sanāk, ka esmu trešais un uz dzimtas goda pjedestāla tieku (smejas).
Apbalvojumu saņēmi par palīdzēšanu Latvijas jauno hokejistu izaugsmē. Kā sākās tavas trenera gaitas?
Kad pats beidzu spēlēt, pamēģināju strādāt profesijā, ko biju apguvis augstskolā, taču hokejs mani neatlaida. Vasarās jau biju piestrādājis hokeja nometnēs, arī paralēli darbam palīdzēju trenēt jauniešus. Kad parādījās iespēja nopietnāk pievērsties trenera darbam, abus vairs nevarēju savienot, izvēlējos būt par treneri. Pēc tam nonācu Latvijas izlases redzeslokā. Latvijas junioru izlasei pasaules čempionātā Kanādā vajadzēja cilvēku uz vietas, kurš var palīdzēt ar praktiskām lietām. Man iedeva mašīnu, un, ja komandai kaut ko vajadzēja, aizbraucu un izdarīju. Ēriku Miļunu un Māri Baldonieku jau mazliet pazinu no jauniešu hokeja Latvijā. Uz turnīru kā konsultants bija atbraucis arī Teds Nolans, kurš bija kļuvis par Latvijas izlases galveno treneri. Man līdzi bija dators ar programmu, kurā varēju sagriezt spēļu video, veidot materiālu analīzei. Piedāvāju Ērikam kopā paskatīties spēli un salikt treneriem vajadzīgās epizodes. Nolans redzēja, ko daru. Izlasē tobrīd vajadzēja videotreneri, un viņš uzaicināja mani uz pasaules čempionātu lielajā izlasē. Tā arī viss sākās.
Kā tu pats savulaik nokļuvi Amerikā?
Pateicoties trimdas latvietim Robertam Kleinupam, kura tēvs Viesturs savulaik hokeju bija spēlējis pirmskara Latvijas izlasē. Roberts arī bija hokejā, viņam dēli spēlēja, 90. gados viņi atbrauca ar savu komandu uz Latviju un hallē sapazinās ar manu tēti. Pēc tam Roberts aizveda mūs, kādus piecus sešus latviešus, uz Ameriku, ar saviem kontaktiem palīdzēja mums atrast komandas. To vienmēr atcerēšos, un tā nu sanāca, ka pēc 15–20 gadiem jau es pats varēju citiem puikām palīdzēt.
Strādājot Amerikā, iepazinu arvien vairāk cilvēku junioru līgās un jauniešu komandās. Sākumā pa vienam, pa vienam, bet tad jau diezgan daudz nāca zvani no vecākiem, vai nevaru palīdzēt tikt uz Ameriku.
Savukārt par tiem, kas aizbrauca paši, man pēc tam daudzi treneri no koledžām ir prasījuši viedokli – ne tikai to, kāds jaunietis ir hokejists, bet arī kāds cilvēks ārpus laukuma. Strādājot Latvijas jauniešu un junioru izlasēs, es jau tos puišus ļoti labi pazinu un man bija ko pastāstīt.
Esi skaitījis, cik spēlētājiem pa šiem gadiem esi palīdzējis?
Precīzu skaitu grūti pateikt. Reiz taisīju sarakstu, un sanāca kādi 50 ar astīti, kuri tīri caur mani izgājuši. Viens no pirmajiem bija Matīss Kivlenieks, lai viņam vieglas smiltis. Vēl no zināmākajiem ir Kristofers Bindulis, Jānis Jaks, Renārs Krastenbergs, Filips Buncis, Kārlis Čukste, Kristaps Skrastiņš, Arvils Bergmanis, Gļebs Prohorenkovs, Gustavs Grigals, Patriks Ozols, Rainers Rullers, visus uzreiz tā nevaru nosaukt. Man ir prasīts viedoklis par Fēliksu Gavaru, Martinu Laviņu un daudziem citiem.
Cik viegli vai grūti Latvijas hokejistam tagad tikt ASV augstskolas komandā?
Daudz grūtāk nekā iepriekš. Tirgus ir atvēries Kanādas lielo junioru līgu spēlētājiem no Kvebekas, Ontārio un Rietumu līgas, tāpēc no zemākām junioru līgām augstskolās ņem daudz mazāk. Piemēram, no ASV pēc spēka otrās junioru līgas (NAHL) tagad ņem pavisam maz. Studentu sportā ir sākuši arī maksāt spēlētājiem. Hokejā ne tik izteikti kā, piemēram, basketbolā, taču lielajās augstskolās ar lielākiem budžetiem labākajiem maksā. Gevins Makena pagājušajā sezonā koledžā saņēma 700 tūkstošus ASV dolāru, aizsargam Lendonam Dupointam šogad Mičiganā ir miljons, bet tie ir izņēmumi. Summas nav tādas kā basketbolā vai amerikāņu futbolā, bet ir skolas, kur spēlētājs papildus stipendijai var saņemt 20 vai 30 tūkstošus dolāru. No 64 komandām aptuveni pusei spēlētāju tiek maksāts, citā vairāk, citā mazāk, jo tas atkarīgs no skolas turības, piemēram, vai hokeja programmu atbalsta arī turīgie absolventi.
Vai caur koledžu tagad vieglāk ir tikt līdz NHL nekā laikā, kad tu studēji?
Domāju, ka jā. Pirms trim vai četriem gadiem paskatījies koledžas komandas sastāvā – tur ir viens divi, varbūt trīs NHL draftēti spēlētāji. Nesen spēlējām pret komandu, kurā tādu bija septiņi, nākamajā pretinieku komandā pieci. Domāju, ka arī NHL klubiem ir izdevīgi, ja draftētais spēlētājs iet mācīties un turpina attīstīties koledžā. Profesionālajam hokejam 19 vai 20 gadu vecumā viņš vēl var nebūt gatavs, bet 22 vai 23 gados jau būs. No tiem, ar kuriem pats esmu strādājis koledžās, vairāki tikuši līdz AHL, bet līdz NHL vēl neviens.
Šosezon tev ir jauna darbavieta Mērivilas Universitātē. Kā klājas?
Pārsteidzoši labi. Komanda ir jauna, un šī ir mūsu pirmā sezona, spēlējot pret NCAA pirmās divīzijas komandām. Esam Sentluisā Misūri štatā. Paņēmu komandā arī trīs latviešus – Bruno Brūveri, Gustavu Ozoliņu un Rihardu Simanoviču. Mēdzu pajokot, ka mums te ir sava Latvijas komanda. Viņi spēlē ļoti labi, puiši ir īsti latviešu darbarūķi.
Tev darba vietas mainījušās diezgan bieži, vai Mērivilā varētu palikt ilgāk?
Man ir svarīgi, ka līdz Nešvilai, kur dzīvo mani bērni, ir kādas četras vai piecas stundas brauciena. Pirmo reizi strādāju tādā līmenī tik tuvu viņiem. Varu aizbraukt ciemos un viņus biežāk satikt. Esmu apmierināts ar komandu un darbu. Arī iepriekšējā darbavietā domāju palikt ilgāk, bet tur komandu likvidēja.
Gadu mijā atkal būsi Latvijas U-20 izlases treneru štābā. Kāds ir tavs darbs pirms pasaules čempionāta?
Ar treneriem izrunājam sastāvu, plānus, kad ieradīsimies Kanādā, kad satiksimies un cik treniņu būs. Es vairāk zinu par puišiem, kuri spēlē Ziemeļamerikā.
Koledžā atbildu arī par komandas komplektēšanu, tāpēc, kad pašiem nav spēļu, braucu skatīties juniorus. Daudz redzu CHL spēles, arī USHL. Mūsējos esmu redzējis klātienē un varu pārējiem treneriem pastāstīt, kā viņiem iet.
Vai Latvijas junioru līmenis pēdējos gados ir cēlies?
Protams. Paskaties, cik daudzi no tiem, kuri spēlējuši U-20 izlasē, tagad spēlē labās augstskolu komandās. Agrāk tik daudz spēlētāju tādā līmenī mums nebija. Arī pieaugušo izlasē var redzēt, cik daudzi nākuši caur koledžām. Vieni tagad spēlē profesionāli Ziemeļamerikā, citi Eiropā. Grūtākais ir spert to nākamo soli pēc koledžas.
Kāpēc, tavuprāt, Eiropā īsti nenovērtē ASV studentu hokeju?
Čehijā, Slovākijā vai Austrijā tevi ņem kā ārzemnieku. Klubs grib redzēt statistiku. Koledžā vari spēlēt trešajā vai ceturtajā maiņā, labi darīt savu darbu, bet daudz punktu tev nebūs. Eiropā uz koledžu hokeju vēl mēdz skatīties kā uz amatieru vai junioru hokeju. Domāju, ar laiku tas varētu mainīties, jo līdz ar Kanādas junioru ienākšanu līmenis koledžās vēl augs. Pašam spēlētājam tik un tā ir jāparāda, ko viņš spēj.
Vizītkarte. Kārlis Zirnis
- Dzimis 1977. gada 2. novembrī
- Hokeja treneris
- Kā spēlētājs pārstāvējis Latvijas U-18 un U-20 izlases pasaules čempionātos, aizvadījis divas spēles Latvijas lielajā izlasē
- Latvijā spēlēja Rīgas "Juniorā", Ziemeļamerikā no 1999. līdz 2003. gadam pārstāvēja Hantsvilas komandu ASV studentu čempionātā (NCAA), kur guva 119 punktus. Kopā ar Kolorādo "Eagles" 2005. gadā kļuva par Centrālās hokeja līgas (CHL) čempionu, finālsērijā iemetot izšķirošos vārtus. Spēlētāja karjeru beidza 2010. gadā Hantsvilas "Havoc" komandā (SPHL)
- Absolvējis Alabamas Universitāti Hantsvilā, vēlāk tālmācībā apguvis arī pedagoģiju
- Trenējis Nešvilas "Junior Predators" un Šrīvportas "Mudbugs". Ar "Mudbugs" 2018. gadā izcīnīja Robertsona kausu un tika atzīts par Ziemeļamerikas junioru līgas (NAHL) Dienvidu divīzijas labāko treneri. NCAA strādājis Aļaskas Universitātē Fērbenksā, Alabamas Universitātē Hantsvilā, Renselēras Politehniskajā institūtā un Mersihērstas Universitātē
- Pieaugušo izlases treneru štābā pirmoreiz strādāja 2013. gadā, bija tajā arī 2014. gada Soču olimpiskajās spēlēs. Bijis Latvijas U-20 izlases galvenais treneris, tagad viens no Arta Ābola asistentiem tajā