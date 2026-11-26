Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien atbalstīja valsts plānoto galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "Air Baltic" finansējuma otrās daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā. Gala lēmums jāpieņem Saeimai plenārsēdē.
Žurnālistu jautāts, kādas ir prognozes par parlamenta balsojumu šajā jautājumā, satiksmes ministrs Krišs Lipšāns atturējies izteikt prognozes, atbildēdams, ka tiekas ar Saeimas frakcijām, lai skaidrotu situāciju. Lipšāns teica, ka, nesaņemot finansējuma otro daļu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Ministrs arī atzinis, ka "īpaši lielas rindas uz finansējumu nav", un šis finansējuma piedāvājums neesot garantēts, aizdevēji to jebkurā brīdī varot pārtraukt. Patlaban vēl nevarot runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori grib nogaidīt, vai "Air Baltic" tiks vaļā no parādiem, un pēc tam izlems, investēt vai ne.
Ministru prezidents Andris Kulbergs otrdien pēc valdības sēdes, kur arī lēma par šo jautājumu, žurnālistiem pēc tam teicis: ja Saeima neatbalstīs lēmumu saistībā ar galvojuma sniegšanu "Air Baltic", "tad aviokompānija lidot vairs nevarēs". Pagaidām varot teikt, ka "Air Baltic" reisi Ziemassvētkos no Latvijas aizlidos un atpakaļ atlidos, un, ja ceturtdien vajadzīgo lēmumu pieņems Saeima, tad varēšot droši pirkt biļetes arī nākamajai sezonai.
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Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien atbalstīja valsts plānoto galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "Air Baltic" finansējuma otrās daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā. Gala lēmums jāpieņem Saeimai plenārsēdē.
Žurnālistu jautāts, kādas ir prognozes par parlamenta balsojumu šajā jautājumā, satiksmes ministrs Krišs Lipšāns atturējies izteikt prognozes, atbildēdams, ka tiekas ar Saeimas frakcijām, lai skaidrotu situāciju. Lipšāns teica, ka, nesaņemot finansējuma otro daļu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Ministrs arī atzinis, ka "īpaši lielas rindas uz finansējumu nav", un šis finansējuma piedāvājums neesot garantēts, aizdevēji to jebkurā brīdī varot pārtraukt. Patlaban vēl nevarot runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori grib nogaidīt, vai "Air Baltic" tiks vaļā no parādiem, un pēc tam izlems, investēt vai ne.
Ministru prezidents Andris Kulbergs otrdien pēc valdības sēdes, kur arī lēma par šo jautājumu, žurnālistiem pēc tam teicis: ja Saeima neatbalstīs lēmumu saistībā ar galvojuma sniegšanu "Air Baltic", "tad aviokompānija lidot vairs nevarēs". Pagaidām varot teikt, ka "Air Baltic" reisi Ziemassvētkos no Latvijas aizlidos un atpakaļ atlidos, un, ja ceturtdien vajadzīgo lēmumu pieņems Saeima, tad varēšot droši pirkt biļetes arī nākamajai sezonai.
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