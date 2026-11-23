Gerdas Timrotas negaidītais pavērsiens
20 gadus vecā dziedātāja Gerda Timrota, kura Latvijā kļuvusi pazīstama, muzicējot kopā ar Raimondu Paulu, pēdējos divus mēnešus studē Norvēģijas Mūzikas akadēmijā Oslo. Intervijā žurnālam "Ieva" viņa atklāj, ka sadarbība ar Maestro sākusies negaidīti — Māris Briežkalns viņu uzaicinājis uz Radio bigbenda mēģinājumu, jo Pauls vēlējies dzirdēt viņas sniegumu.
Pēc uzstāšanās Jāņa Petera grāmatas atklāšanas koncertā Timrota nebija gaidījusi, ka sadarbība turpināsies, tomēr jau pirmajā vasarā pēc vidusskolas viņa muzicēja kopā ar Paulu. Dziedātāja vēl meklē savu profesionālo ceļu un pašlaik pievēršas tam, kas viņai sagādā visvairāk prieka — dziedāšanai un kontrabasa spēlei.
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Gerdas Timrotas negaidītais pavērsiens
20 gadus vecā dziedātāja Gerda Timrota, kura Latvijā kļuvusi pazīstama, muzicējot kopā ar Raimondu Paulu, pēdējos divus mēnešus studē Norvēģijas Mūzikas akadēmijā Oslo. Intervijā žurnālam "Ieva" viņa atklāj, ka sadarbība ar Maestro sākusies negaidīti — Māris Briežkalns viņu uzaicinājis uz Radio bigbenda mēģinājumu, jo Pauls vēlējies dzirdēt viņas sniegumu.
Pēc uzstāšanās Jāņa Petera grāmatas atklāšanas koncertā Timrota nebija gaidījusi, ka sadarbība turpināsies, tomēr jau pirmajā vasarā pēc vidusskolas viņa muzicēja kopā ar Paulu. Dziedātāja vēl meklē savu profesionālo ceļu un pašlaik pievēršas tam, kas viņai sagādā visvairāk prieka — dziedāšanai un kontrabasa spēlei.
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