Saeimas deputātu vairākums ceturtdien pieņēma grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā valsts galvojumam līdz 175 miljoniem eiro lidsabiedrībai otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Par grozījumiem nobalsoja 77 deputāti, bet pret bija 19. Pret balsoja vienīgi "Suverēnās varas/ Apvienības jaunlatvieši" (SV/AJ) deputāti, kā arī "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāti Aleksandrs Bartaševičs, Jekaterina Ivanova, Aleksejs Mackevičs un Olga Petkeviča.
Grozījumi paredz, ka valsts var būt arī galvotājs, un likums papildināts ar pantu, ka valsts Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Saeimas deputātu vairākums otrajā lasījumā neatbalstīja SV/AJ priekšlikumu papildināt likumprojektā paredzēto valsts galvojuma regulējumu ar papildu nosacījumiem, tostarp paredzot, ka galvojumu varētu sniegt tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma par valsts atbalsta saderību ar iekšējo tirgu un pēc attiecīga ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas nolēmuma. Priekšlikumu iepriekš neatbalstīja arī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, un tādu pašu nostāju vēlāk pauda Saeima.
Tāpat Saeima neatbalstīja SV/AJ priekšlikumu noteikt, ka Ministru kabinetam līdz "airBaltic" saistību restrukturizācijas procesa noslēgumam reizi mēnesī būtu jāziņo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par finanšu stabilizācijas pasākumu gaitu, valsts galvotā aizdevuma izlietojumu, konsultantu izmaksām un sarunām ar investoriem. Arī šo priekšlikumu komisija iepriekš bija noraidījusi.
Savukārt Saeima atbalstīja komisijas virzīto priekšlikumu precizēt valsts galvojuma nosacījumus, nosakot, ka valsts galvojumu drīkst sniegt vienīgi nolūkā nodrošināt parādnieka darbības finansējuma otrās daļas izmaksas nosacījumu izpildi restrukturizācijas procesā. Šāds regulējums tika iekļauts likumprojektā pēc tam, kad Evikas Siliņas (JV) priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iestrādāts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumā, kuru komisija atbalstīja un kam vēlāk piekrita arī Saeima.
Pirms Saeimas lēmuma otrdien to konceptuāli atbalstīja arī valdība, uzdodot to steidzamības kārtā virzīt izskatīšanai Saeimā. Parlaments šodien grozījumus atbalstīja pirmajā lasījumā, bet pēc tam arī otrajā.
Grozījumi tika skatīti steidzamības kārtā, kas nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, gan iesniegt nepieciešamos dokumentus ASV tiesā un lai tiesa paspētu tos izskatīt un pieņemt lēmumu.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem iepriekš norādīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazinušies ļoti rūpīgi.
Tāpat Lipšāns atzina, ka, nesaņemot otrās daļas finansējumu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Ministrs arī sacīja, ka "īpaši liela rinda uz finansējumu nav". Viņš neslēpa, ka šis finansējuma piedāvājums nav garantēts un aizdevēji to jebkurā brīdī var pārtraukt.
Ministrs arī norādīja, ka patlaban vēl nevar runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori acīmredzot grib nogaidīt, vai "airBaltic" tiks vaļā no parādiem, un tikai pēc tam lemt, investēt vai nē.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp EK apstiprinājuma.
Lipšāns iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka otrās finansējuma daļas apmērs ir 125 miljoni eiro, savukārt finansētājs tās piešķiršanai pieprasa valsts galvojumu 175 miljonu eiro apmērā, kas ietver arī aizdevuma procentus 50 miljonu eiro apmērā.
Lipšāns skaidroja, ka finansētājs vispirms vērsīsies ar prasību pret "airBaltic", bet, ja aviokompānija nespēs pildīt savas saistības, iestāsies valsts kā galvotājas saistības. Vienlaikus paredzēts lūgt piešķirt finansētājam prioritāti pār pārējiem kreditoriem, savukārt galvojuma izpildes gadījumā arī valsts iegūtu prioritāra kreditora statusu.
Papildu finansējums ļautu aviokompānijai stabilizēt finanšu situāciju ziemas periodā, vienlaikus turpinot darbu pie būtiskas parādsaistību dzēšanas, vienošanās ar kreditoriem un flotes pārskatīšanas. Līdz pavasarim uzņēmumam jāpanāk progress stratēģiskā investora piesaistē un jārod iespējas pārfinansēt parādsaistības ar labvēlīgākiem nosacījumiem, norādīja Lipšāns.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka viens no otrās finansējuma daļas saņemšanas sākotnējiem nosacījumiem bija līdz nākamā gada 12. janvārim saņemt stratēģiskā investora atbildi. Tā kā līdz šim termiņam, visticamāk, neizdosies panākt rakstisku vienošanos, termiņu paredzēts pārcelt uz pavasari.
Kulbergs arī atklāja, ka personīgi ir iesaistījies sarunās ar diviem potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem.
Ja pavasarī neizdosies piesaistīt stratēģisko investoru un finansētāju, kas būtu gatavs pārfinansēt "airBaltic" parādsaistības 350 miljonu eiro apmērā, pastāv risks, ka valstij būs jāpilda galvojuma saistības.
Kulbergs atzina, ka galvojuma sniegšana samazinās valsts fiskālo telpu. Daļa finansējuma jau ir rezervēta Finanšu ministrijas plānos, tomēr veiksmīgas stratēģiskā investora piesaistes gadījumā fiskālo telpu būtu iespējams atbrīvot.
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Saeimas deputātu vairākums ceturtdien pieņēma grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā valsts galvojumam līdz 175 miljoniem eiro lidsabiedrībai otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Par grozījumiem nobalsoja 77 deputāti, bet pret bija 19. Pret balsoja vienīgi "Suverēnās varas/ Apvienības jaunlatvieši" (SV/AJ) deputāti, kā arī "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāti Aleksandrs Bartaševičs, Jekaterina Ivanova, Aleksejs Mackevičs un Olga Petkeviča.
Grozījumi paredz, ka valsts var būt arī galvotājs, un likums papildināts ar pantu, ka valsts Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Saeimas deputātu vairākums otrajā lasījumā neatbalstīja SV/AJ priekšlikumu papildināt likumprojektā paredzēto valsts galvojuma regulējumu ar papildu nosacījumiem, tostarp paredzot, ka galvojumu varētu sniegt tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma par valsts atbalsta saderību ar iekšējo tirgu un pēc attiecīga ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas nolēmuma. Priekšlikumu iepriekš neatbalstīja arī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, un tādu pašu nostāju vēlāk pauda Saeima.
Tāpat Saeima neatbalstīja SV/AJ priekšlikumu noteikt, ka Ministru kabinetam līdz "airBaltic" saistību restrukturizācijas procesa noslēgumam reizi mēnesī būtu jāziņo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par finanšu stabilizācijas pasākumu gaitu, valsts galvotā aizdevuma izlietojumu, konsultantu izmaksām un sarunām ar investoriem. Arī šo priekšlikumu komisija iepriekš bija noraidījusi.
Savukārt Saeima atbalstīja komisijas virzīto priekšlikumu precizēt valsts galvojuma nosacījumus, nosakot, ka valsts galvojumu drīkst sniegt vienīgi nolūkā nodrošināt parādnieka darbības finansējuma otrās daļas izmaksas nosacījumu izpildi restrukturizācijas procesā. Šāds regulējums tika iekļauts likumprojektā pēc tam, kad Evikas Siliņas (JV) priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iestrādāts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumā, kuru komisija atbalstīja un kam vēlāk piekrita arī Saeima.
Pirms Saeimas lēmuma otrdien to konceptuāli atbalstīja arī valdība, uzdodot to steidzamības kārtā virzīt izskatīšanai Saeimā. Parlaments šodien grozījumus atbalstīja pirmajā lasījumā, bet pēc tam arī otrajā.
Grozījumi tika skatīti steidzamības kārtā, kas nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, gan iesniegt nepieciešamos dokumentus ASV tiesā un lai tiesa paspētu tos izskatīt un pieņemt lēmumu.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem iepriekš norādīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazinušies ļoti rūpīgi.
Tāpat Lipšāns atzina, ka, nesaņemot otrās daļas finansējumu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Ministrs arī sacīja, ka "īpaši liela rinda uz finansējumu nav". Viņš neslēpa, ka šis finansējuma piedāvājums nav garantēts un aizdevēji to jebkurā brīdī var pārtraukt.
Ministrs arī norādīja, ka patlaban vēl nevar runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori acīmredzot grib nogaidīt, vai "airBaltic" tiks vaļā no parādiem, un tikai pēc tam lemt, investēt vai nē.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp EK apstiprinājuma.
Lipšāns iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka otrās finansējuma daļas apmērs ir 125 miljoni eiro, savukārt finansētājs tās piešķiršanai pieprasa valsts galvojumu 175 miljonu eiro apmērā, kas ietver arī aizdevuma procentus 50 miljonu eiro apmērā.
Lipšāns skaidroja, ka finansētājs vispirms vērsīsies ar prasību pret "airBaltic", bet, ja aviokompānija nespēs pildīt savas saistības, iestāsies valsts kā galvotājas saistības. Vienlaikus paredzēts lūgt piešķirt finansētājam prioritāti pār pārējiem kreditoriem, savukārt galvojuma izpildes gadījumā arī valsts iegūtu prioritāra kreditora statusu.
Papildu finansējums ļautu aviokompānijai stabilizēt finanšu situāciju ziemas periodā, vienlaikus turpinot darbu pie būtiskas parādsaistību dzēšanas, vienošanās ar kreditoriem un flotes pārskatīšanas. Līdz pavasarim uzņēmumam jāpanāk progress stratēģiskā investora piesaistē un jārod iespējas pārfinansēt parādsaistības ar labvēlīgākiem nosacījumiem, norādīja Lipšāns.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka viens no otrās finansējuma daļas saņemšanas sākotnējiem nosacījumiem bija līdz nākamā gada 12. janvārim saņemt stratēģiskā investora atbildi. Tā kā līdz šim termiņam, visticamāk, neizdosies panākt rakstisku vienošanos, termiņu paredzēts pārcelt uz pavasari.
Kulbergs arī atklāja, ka personīgi ir iesaistījies sarunās ar diviem potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem.
Ja pavasarī neizdosies piesaistīt stratēģisko investoru un finansētāju, kas būtu gatavs pārfinansēt "airBaltic" parādsaistības 350 miljonu eiro apmērā, pastāv risks, ka valstij būs jāpilda galvojuma saistības.
Kulbergs atzina, ka galvojuma sniegšana samazinās valsts fiskālo telpu. Daļa finansējuma jau ir rezervēta Finanšu ministrijas plānos, tomēr veiksmīgas stratēģiskā investora piesaistes gadījumā fiskālo telpu būtu iespējams atbrīvot.
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