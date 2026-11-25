Papildus pašlaik plānotajam 175 miljonu eiro valsts galvojumam Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" nākamā gada pavasarī varētu būt nepieciešams vēl 50 miljonu eiro galvojums, trešdien pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdes žurnālistiem apgalvoja "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Politiķis norādīja, ka septembrī, valdībai lemjot par "airBaltic" restrukturizācijas procesa sākšanu, sabiedrībai tika skaidrots, ka tas neprasīs papildu ieguldījumus vai garantijas no valsts puses. Tomēr, pēc Šuvajeva teiktā, valdība jau tobrīd zinājusi par iespējamu nepieciešamību sniegt valsts atbalstu.
"Līdz ar to pirmais secinājums ir tāds, ka septembrī valdības pārstāvji nebija līdz galam patiesi pret sabiedrību," uzskata Šuvajevs.
Viņš norādīja, ka gadījumā, ja valstij būs jāizpilda pašreizējais galvojums, nākamā gada pavasarī varētu būt nepieciešams piešķirt vēl 50 miljonu eiro galvojumu. Pēc viņa teiktā arī Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) komisijas sēdē neesot izslēdzis šādu iespēju.
Šuvajevu nepārliecināja premjera argumenti par iespēju līdz nākamā gada martam piesaistīt aviokompānijai stratēģisko investoru.
Politiķis apgalvoja, ka gadījumā, ja līdz jūnijam neizdosies piesaistīt izejas finansējumu, valstij varētu nākties izvēlēties starp vēl gandrīz 500 miljonu eiro ieguldīšanu uzņēmuma glābšanā vai vairāk nekā 200 miljonu eiro zaudēšanu izsniegtajos galvojumos.
Šuvajevs uzsvēra, ka valdībai būtu pēc iespējas atklātāk jāinformē sabiedrība par iespējamo valsts finansiālo iesaisti, ņemot vērā arī tās ietekmi uz nākamā gada budžetu.
Vienlaikus politiķis pauda gatavību atbalstīt 175 miljonu eiro galvojuma piešķiršanu, uzskatot to par pareizu lēmumu pašreizējā situācijā.
Šuvajevs komisijas sēdē balsoja par galvojuma piešķiršanu, savukārt par "Progresīvo" frakcijas nostāju vēl paredzēts lemt frakcijas sēdē.
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Papildus pašlaik plānotajam 175 miljonu eiro valsts galvojumam Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" nākamā gada pavasarī varētu būt nepieciešams vēl 50 miljonu eiro galvojums, trešdien pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdes žurnālistiem apgalvoja "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Politiķis norādīja, ka septembrī, valdībai lemjot par "airBaltic" restrukturizācijas procesa sākšanu, sabiedrībai tika skaidrots, ka tas neprasīs papildu ieguldījumus vai garantijas no valsts puses. Tomēr, pēc Šuvajeva teiktā, valdība jau tobrīd zinājusi par iespējamu nepieciešamību sniegt valsts atbalstu.
"Līdz ar to pirmais secinājums ir tāds, ka septembrī valdības pārstāvji nebija līdz galam patiesi pret sabiedrību," uzskata Šuvajevs.
Viņš norādīja, ka gadījumā, ja valstij būs jāizpilda pašreizējais galvojums, nākamā gada pavasarī varētu būt nepieciešams piešķirt vēl 50 miljonu eiro galvojumu. Pēc viņa teiktā arī Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) komisijas sēdē neesot izslēdzis šādu iespēju.
Šuvajevu nepārliecināja premjera argumenti par iespēju līdz nākamā gada martam piesaistīt aviokompānijai stratēģisko investoru.
Politiķis apgalvoja, ka gadījumā, ja līdz jūnijam neizdosies piesaistīt izejas finansējumu, valstij varētu nākties izvēlēties starp vēl gandrīz 500 miljonu eiro ieguldīšanu uzņēmuma glābšanā vai vairāk nekā 200 miljonu eiro zaudēšanu izsniegtajos galvojumos.
Šuvajevs uzsvēra, ka valdībai būtu pēc iespējas atklātāk jāinformē sabiedrība par iespējamo valsts finansiālo iesaisti, ņemot vērā arī tās ietekmi uz nākamā gada budžetu.
Vienlaikus politiķis pauda gatavību atbalstīt 175 miljonu eiro galvojuma piešķiršanu, uzskatot to par pareizu lēmumu pašreizējā situācijā.
Šuvajevs komisijas sēdē balsoja par galvojuma piešķiršanu, savukārt par "Progresīvo" frakcijas nostāju vēl paredzēts lemt frakcijas sēdē.
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