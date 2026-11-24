Iedzīvotāju balsojumā titulu "Eiropas Gada koks Latvijā 2026" šogad ieguvusi Koklīšu priede, kas atrodas Saulkrastos pašā jūras krastā.
Priedes apkārtmērs svārstās no 90 cm līdz vienam metram. Koka augstums līdz savulaik nolauztajai galotnei ir aptuveni septiņi metri, savukārt priedes kopējais augstums sasniedz aptuveni desmit metrus. Tā atrodas Zvejniekciema akmeņainās pludmales sākumā un kalpo kā orientieris pastaigu cienītājiem.
Pēc uzvaras Latvijas mēroga balsojumā Saulkrastu novadam jāgatavojas Eiropas konkursam, veidojot videomateriālu, kurā eiropieši jāiepazīstina ar Koklīšu priedes stāstu. Konkursa "Eiropas Gada koks Latvijā 2026 " otro vietu ieguva Blomes Pasaku ozols (Smiltenes novads), savukārt trešajā vietā ierindojās Baložu palmu priede (Kursīšu pagasts Saldus novads).
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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Iedzīvotāju balsojumā titulu "Eiropas Gada koks Latvijā 2026" šogad ieguvusi Koklīšu priede, kas atrodas Saulkrastos pašā jūras krastā.
Priedes apkārtmērs svārstās no 90 cm līdz vienam metram. Koka augstums līdz savulaik nolauztajai galotnei ir aptuveni septiņi metri, savukārt priedes kopējais augstums sasniedz aptuveni desmit metrus. Tā atrodas Zvejniekciema akmeņainās pludmales sākumā un kalpo kā orientieris pastaigu cienītājiem.
Pēc uzvaras Latvijas mēroga balsojumā Saulkrastu novadam jāgatavojas Eiropas konkursam, veidojot videomateriālu, kurā eiropieši jāiepazīstina ar Koklīšu priedes stāstu. Konkursa "Eiropas Gada koks Latvijā 2026 " otro vietu ieguva Blomes Pasaku ozols (Smiltenes novads), savukārt trešajā vietā ierindojās Baložu palmu priede (Kursīšu pagasts Saldus novads).
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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