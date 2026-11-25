Šā gada 15. novembrī 2010. gadā dzimusi jauniete, būdama alkohola reibumā, izdarīja vienu sitienu galvas rajonā Valsts policijas amatpersonai, kura pildīja savus amata pienākumus. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, informē Valsts policijā.
15. novembrī likumsargi saņēma izsaukumu uz kādu adresi Rīgā, kur nepilngadīga jauniete atrodas alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi satika 2010. gadā dzimušu jaunieti alkohola reibumā. Tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, un pēc apskates tika konstatēts, ka jauniete ir jānogādā medicīnas iestādē. Izdzirdot šo faktu, nepilngadīgā jauniete veica mērķtiecīgu fizisku uzbrukumu policijas amatpersonai, izdarot sitienu pa galvu. Jauniete nekavējoties tika aizturēta, un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess, kurš turpmākai pirmstiesas izmeklēšanai par miesas bojājumu nodarīšanu Valsts policijas amatpersonai tika nodots Kriminālpolicijas pārvaldes 5.birojam. Policijas darbiniece tika nogādāta medicīnas iestādē.
Jauniete iepriekš ir bijusi nonākusi policijas redzeslokā.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 269. panta pirmās daļas, proti, par uzbrukumu varas pārstāvim sakarā ar šīs personas likumisku dienesta darbību, kā arī par uzbrukumu personai sakarā ar tās piedalīšanos noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Policistiem ikdienā ir jāreaģē uz dažādiem izsaukumiem un jāsaskaras ar dažādiem cilvēkiem, kas nozīmē arī riskēšanu ar savu drošību un veselību. Uzbrukums policijas darbiniekam nav vienkārši konflikts, bet gan likumā paredzēts noziedzīgs nodarījums, par kuru iestājas kriminālatbildība. Arī nepilngadīgas personas prettiesiska rīcība var radīt tiesiskas sekas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Šā gada 15. novembrī 2010. gadā dzimusi jauniete, būdama alkohola reibumā, izdarīja vienu sitienu galvas rajonā Valsts policijas amatpersonai, kura pildīja savus amata pienākumus. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, informē Valsts policijā.
15. novembrī likumsargi saņēma izsaukumu uz kādu adresi Rīgā, kur nepilngadīga jauniete atrodas alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi satika 2010. gadā dzimušu jaunieti alkohola reibumā. Tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, un pēc apskates tika konstatēts, ka jauniete ir jānogādā medicīnas iestādē. Izdzirdot šo faktu, nepilngadīgā jauniete veica mērķtiecīgu fizisku uzbrukumu policijas amatpersonai, izdarot sitienu pa galvu. Jauniete nekavējoties tika aizturēta, un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess, kurš turpmākai pirmstiesas izmeklēšanai par miesas bojājumu nodarīšanu Valsts policijas amatpersonai tika nodots Kriminālpolicijas pārvaldes 5.birojam. Policijas darbiniece tika nogādāta medicīnas iestādē.
Jauniete iepriekš ir bijusi nonākusi policijas redzeslokā.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 269. panta pirmās daļas, proti, par uzbrukumu varas pārstāvim sakarā ar šīs personas likumisku dienesta darbību, kā arī par uzbrukumu personai sakarā ar tās piedalīšanos noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Policistiem ikdienā ir jāreaģē uz dažādiem izsaukumiem un jāsaskaras ar dažādiem cilvēkiem, kas nozīmē arī riskēšanu ar savu drošību un veselību. Uzbrukums policijas darbiniekam nav vienkārši konflikts, bet gan likumā paredzēts noziedzīgs nodarījums, par kuru iestājas kriminālatbildība. Arī nepilngadīgas personas prettiesiska rīcība var radīt tiesiskas sekas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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