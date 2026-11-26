360TV šovā “Izklausies redzēts” Leldes Dreimanes pārtapšana par Armandu Birkenu izrādījusies tik pārliecinoša, ka pat žūrijas loceklis Jānis Jubalts sākotnēji nav spējis noticēt savām acīm. Viņam radusies sajūta, ka uz skatuves ieradies kāds augstskolas profesors, kurš nolēmis izmēģināt spēkus dziedāšanā un pārsteigt savus studentus.
Jubalts atzina, ka ilgu laiku nav varējis saprast, vai uz skatuves patiešām redz Leldi. Īpašu atzinību viņš veltīja šova grimētājiem, uzsverot, ka pārvērtības bijušas tik meistarīgas, ka aktrisi gandrīz neiespējami atpazīt.
Arī Mārtiņš Egliens sniedza savu vērtējumu, pievēršot uzmanību gan priekšnesuma humoristiskajām niansēm, gan dziesmas emocionālajai pusei. Viņš uzsvēra, ka dziesmai ir divējāda nozīme – tā var būt veltījums mīļotajai sievietei, bet vienlaikus tajā saklausāmas arī ārzemēs dzīvojošo latviešu ilgas pēc dzimtenes.
Egliens īpaši izcēla Leldes kustības, paklanīšanos un precīzo lūpu kustību atdarināšanu. Lai gan vokālais sniegums brīžiem neesot bijis tik pārliecinošs, viņš atzina, ka uzdevums bijis ārkārtīgi sarežģīts.
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360TV šovā “Izklausies redzēts” Leldes Dreimanes pārtapšana par Armandu Birkenu izrādījusies tik pārliecinoša, ka pat žūrijas loceklis Jānis Jubalts sākotnēji nav spējis noticēt savām acīm. Viņam radusies sajūta, ka uz skatuves ieradies kāds augstskolas profesors, kurš nolēmis izmēģināt spēkus dziedāšanā un pārsteigt savus studentus.
Jubalts atzina, ka ilgu laiku nav varējis saprast, vai uz skatuves patiešām redz Leldi. Īpašu atzinību viņš veltīja šova grimētājiem, uzsverot, ka pārvērtības bijušas tik meistarīgas, ka aktrisi gandrīz neiespējami atpazīt.
Arī Mārtiņš Egliens sniedza savu vērtējumu, pievēršot uzmanību gan priekšnesuma humoristiskajām niansēm, gan dziesmas emocionālajai pusei. Viņš uzsvēra, ka dziesmai ir divējāda nozīme – tā var būt veltījums mīļotajai sievietei, bet vienlaikus tajā saklausāmas arī ārzemēs dzīvojošo latviešu ilgas pēc dzimtenes.
Egliens īpaši izcēla Leldes kustības, paklanīšanos un precīzo lūpu kustību atdarināšanu. Lai gan vokālais sniegums brīžiem neesot bijis tik pārliecinošs, viņš atzina, ka uzdevums bijis ārkārtīgi sarežģīts.
VIDEO:
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