Andra Kulberga ("Apvienotais saraksts") otrā valdība uz pirmo sēdi sanāca neilgi pirms pusnakts valsts svētku priekšvakarā. Koalīcijas partneri no Nacionālās apvienības (NA) ar daļu ministru kandidātu iepazinās tikai dienu pirms balsojuma, kad iztaujāja trīs kandidātus bez deputāta mandāta, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De facto". Kulbergs ministrus oficiāli nosauca 17. novembra rītā, bet valdības deklarāciju publiskoja pēcpusdienā.
"Latvija pirmajā vietā" (LPV) tikšanos ar kandidātiem nelūdza, taču tās līderis Ainārs Šlesers solīja valdībai sešas vai septiņas frakcijas balsis.
Ministru amatos vairāki Kulberga līdzšinējie kolēģi
Par ārlietu ministru kļuva Kulberga bijušais klasesbiedrs Ģirts Jaunzems, līdzšinējais vēstnieks Uzbekistānā, kurš Ārlietu ministrijā nostrādājis vairāk nekā 20 gadus. Viņš vēl neprognozē, kā virzīsies ministrijas ierosinājums aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju, un norāda uz risku, ka Krievijas pretpasākumi varētu apturēt arī Centrālāzijas kravas.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns (AS) ar Kulbergu strādājis "Auto asociācijā", bijis viņa deputāta palīgs un juridiskais padomnieks. Par "airBaltic" prioritātēm viņš nosauc uzņēmuma un tā aktīvu vērtības saglabāšanu un stratēģiskā investora piesaisti. Par papildu finansējumu vai valsts galvojumu viņš vēl nevar spriest.
Finanšu ministrs Kārlis Purgailis, līdzšinējais Kulberga ārštata padomnieks, budžeta sabalansēšanai rosina pārskatīt ilgstoši neaizpildītās vakances un papildu atvaļinājuma dienas valsts pārvaldē. Vērtējams arī neapliekamā minimuma kāpuma temps, taču konkrēta piedāvājuma vēl nav.
Veselības ministrs Normunds Staņēvičs ir Kulberga studiju biedrs. Viņš iepriekš strādājis abu Rīgas lielo universitātes slimnīcu vadībā un vadījis alkoholisko dzērienu grupu "Amber Beverage Group". Staņēvičs norāda, ka līdzšinējais darbs neietekmēs viņa lēmumus par alkoholisma ierobežošanu.
Par diviem premjera biedriem Saeima vēl varētu lemt
Balsojums par diviem terminētiem premjera biedru amatiem varētu notikt tuvākajās nedēļās, jo NA par ieceri informēta novēloti. Premjera parlamentārais sekretārs Krists Avots varētu atbildēt par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, bet "Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks uzrunāts pārraudzīt lielos projektus, tostarp Latvijas Attīstības fondu.
Deklarāciju darba kārtībai pievienoja 20 minūtes pirms sēdes
Valdības 18 lappušu deklarāciju un ministru kandidātu dzīvesgaitas aprakstus Saeimas sēdes darba kārtībai pievienoja 20 minūtes pirms sēdes. Pēc balsojuma Kulbergs atzina, ka pieņem kritiku, un skaidroja, ka bija solījis valdību izveidot līdz valsts svētkiem. NA vadītāja, labklājības ministre Ilze Indriksone, sacīja, ka
apstiprināšana tik lielā steigā bija AS plāns, tomēr NA deklarācijā izdevās iekļaut vairākus savas vēlēšanu programmas punktus.
LPV deputāte Linda Liepiņa atteicās atbalstīt valdību, lai gan Šlesers bija solījis vairāku frakcijas deputātu balsis. Iepriekš Liepiņai kuluāros solīto Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājas amatu tagad paredzēts uzticēt LPV deputātei Maijai Armaņevai.
Saeimas Budžeta un finanšu komisijā AS un NA kopā ir seši no 12 deputātiem. Svarīgākajos balsojumos vairākumu varētu palīdzēt nodrošināt LPV, kuras deputātam Robertam Žemaitim atvēlēts komisijas vadītāja vietnieka amats.
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Andra Kulberga ("Apvienotais saraksts") otrā valdība uz pirmo sēdi sanāca neilgi pirms pusnakts valsts svētku priekšvakarā. Koalīcijas partneri no Nacionālās apvienības (NA) ar daļu ministru kandidātu iepazinās tikai dienu pirms balsojuma, kad iztaujāja trīs kandidātus bez deputāta mandāta, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De facto". Kulbergs ministrus oficiāli nosauca 17. novembra rītā, bet valdības deklarāciju publiskoja pēcpusdienā.
"Latvija pirmajā vietā" (LPV) tikšanos ar kandidātiem nelūdza, taču tās līderis Ainārs Šlesers solīja valdībai sešas vai septiņas frakcijas balsis.
Ministru amatos vairāki Kulberga līdzšinējie kolēģi
Par ārlietu ministru kļuva Kulberga bijušais klasesbiedrs Ģirts Jaunzems, līdzšinējais vēstnieks Uzbekistānā, kurš Ārlietu ministrijā nostrādājis vairāk nekā 20 gadus. Viņš vēl neprognozē, kā virzīsies ministrijas ierosinājums aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju, un norāda uz risku, ka Krievijas pretpasākumi varētu apturēt arī Centrālāzijas kravas.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns (AS) ar Kulbergu strādājis "Auto asociācijā", bijis viņa deputāta palīgs un juridiskais padomnieks. Par "airBaltic" prioritātēm viņš nosauc uzņēmuma un tā aktīvu vērtības saglabāšanu un stratēģiskā investora piesaisti. Par papildu finansējumu vai valsts galvojumu viņš vēl nevar spriest.
Finanšu ministrs Kārlis Purgailis, līdzšinējais Kulberga ārštata padomnieks, budžeta sabalansēšanai rosina pārskatīt ilgstoši neaizpildītās vakances un papildu atvaļinājuma dienas valsts pārvaldē. Vērtējams arī neapliekamā minimuma kāpuma temps, taču konkrēta piedāvājuma vēl nav.
Veselības ministrs Normunds Staņēvičs ir Kulberga studiju biedrs. Viņš iepriekš strādājis abu Rīgas lielo universitātes slimnīcu vadībā un vadījis alkoholisko dzērienu grupu "Amber Beverage Group". Staņēvičs norāda, ka līdzšinējais darbs neietekmēs viņa lēmumus par alkoholisma ierobežošanu.
Par diviem premjera biedriem Saeima vēl varētu lemt
Balsojums par diviem terminētiem premjera biedru amatiem varētu notikt tuvākajās nedēļās, jo NA par ieceri informēta novēloti. Premjera parlamentārais sekretārs Krists Avots varētu atbildēt par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, bet "Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks uzrunāts pārraudzīt lielos projektus, tostarp Latvijas Attīstības fondu.
Deklarāciju darba kārtībai pievienoja 20 minūtes pirms sēdes
Valdības 18 lappušu deklarāciju un ministru kandidātu dzīvesgaitas aprakstus Saeimas sēdes darba kārtībai pievienoja 20 minūtes pirms sēdes. Pēc balsojuma Kulbergs atzina, ka pieņem kritiku, un skaidroja, ka bija solījis valdību izveidot līdz valsts svētkiem. NA vadītāja, labklājības ministre Ilze Indriksone, sacīja, ka
apstiprināšana tik lielā steigā bija AS plāns, tomēr NA deklarācijā izdevās iekļaut vairākus savas vēlēšanu programmas punktus.
LPV deputāte Linda Liepiņa atteicās atbalstīt valdību, lai gan Šlesers bija solījis vairāku frakcijas deputātu balsis. Iepriekš Liepiņai kuluāros solīto Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājas amatu tagad paredzēts uzticēt LPV deputātei Maijai Armaņevai.
Saeimas Budžeta un finanšu komisijā AS un NA kopā ir seši no 12 deputātiem. Svarīgākajos balsojumos vairākumu varētu palīdzēt nodrošināt LPV, kuras deputātam Robertam Žemaitim atvēlēts komisijas vadītāja vietnieka amats.
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