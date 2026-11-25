Krīzes situācijās, kādu piedzīvojām augusta vētras laikā, kad nestrādāja mobilie tīkli, sakarus nākotnē varētu nodrošināt ar satelītu palīdzību. Tomēr, kā rāda Latvijas mobilo sakaru operatoru pirmie testi un skaidrojumi, pagaidām šīs tehnoloģijas ir dārgas, tām ir ierobežojumi pierobežā, un tās ir pilnībā atkarīgas no elektrības, vēsta 360TV Ziņas.
Ogres novada Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Vija Kauliņa LMT rīkotā pasākumā ar satelītsakaru palīdzību sekmīgi sazvanīja novada domes priekšsēdētāju Andri Krauju – augustā pēc postošās vētras pagastā tas nebija iespējams, jo pazuda mobilie sakari. Lai gan nākotnē satelītu integrācija mobilajā tīklā varētu glābt saziņu krīzes stundā, pašlaik tehnoloģija ir tikai testēšanas stadijā.
"Pagaidām tie satelīti, kas pārklāj Latviju, nav pietiekamā daudzumā. Turklāt ir arī tie saucamie robežu gadījumi, kad mēs nevaram izmantot šo satelīta staru, piemēram, 50 kilometrus no robežas, jo tur ir jautājums par frekvenču saderību. Bet mums šobrīd ir sadarbība ar vairākām satelīta kompānijām un testiem. Un tad, kad tiks palaisti vairāki satelīti, tajā skaitā lielākoties Eiropas satelīti, tad, protams, šī situācija ievērojami uzlabosies. Pagaidām mēs testējam tehnoloģiju kā tādu," skaidro LMT grupas prezidents Juris Binde.
Par sakaru noturību vētrās domā arī pārējie operatori – torņi tiek aprīkoti ar akumulatoriem un dīzeļdegvielas ģeneratoriem. Savukārt attiecībā uz balss zvaniem caur satelīta bezvadu tīklu speciālisti norāda uz būtisku ierobežojumu: augusta vētras laikā sakari pazuda tieši elektrības pārrāvumu dēļ.
"Bites tīklā šī tehnoloģija arī ir pieejama. Viņa palīdz nodrošināt balss sakarus vietās, kur mobilā tīkla pārklājums ir vājš vai nav pieejams – tad var izmantot Wi-Fi tīklu balss zvaniem vai datu pārraidei. Bet jāņem vērā, ka šim risinājumam arī jābūt elektrības pieslēgumam. Ja kaut kādā vietā Latvijā nav elektrības, tad šī alternatīva diez vai strādās," uzsver "Bite Latvija" Radio tīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs.
Tikmēr "Tele2" grupā strādā pie risinājumiem, lai nākotnē tālrunis ar satelītu sazinātos pa tiešo bez starpniekierīcēm.
"Ja mēs skatāmies uz satelīttehnoloģiju attīstību, tad, protams, tas primārais mērķis ir panākt, ka nav šī rūtera un ka telefons un satelītsakari strādā pa tiešo. Tele2 grupa par šo domā. Zviedrijā ir izveidots risinājums iekārtām – piemēram, lauksaimniecībā ir traktori, kuriem nepieciešams interneta pieslēgums, braukājot pa lauku teritorijām, kur nav mobilā interneta," stāsta "Tele2 Latvija" pārstāvis Oskars Fīrmanis.
Vienlaikus visi trīs mobilo sakaru operatori pašlaik mēģina vienoties par nacionālās viesabonēšanas ieviešanu – tā ļautu krīzes situācijās viena operatora klientiem izmantot citu operatoru strādājošos torņus, neatstājot iedzīvotājus bez sakariem.
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Krīzes situācijās, kādu piedzīvojām augusta vētras laikā, kad nestrādāja mobilie tīkli, sakarus nākotnē varētu nodrošināt ar satelītu palīdzību. Tomēr, kā rāda Latvijas mobilo sakaru operatoru pirmie testi un skaidrojumi, pagaidām šīs tehnoloģijas ir dārgas, tām ir ierobežojumi pierobežā, un tās ir pilnībā atkarīgas no elektrības, vēsta 360TV Ziņas.
Ogres novada Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Vija Kauliņa LMT rīkotā pasākumā ar satelītsakaru palīdzību sekmīgi sazvanīja novada domes priekšsēdētāju Andri Krauju – augustā pēc postošās vētras pagastā tas nebija iespējams, jo pazuda mobilie sakari. Lai gan nākotnē satelītu integrācija mobilajā tīklā varētu glābt saziņu krīzes stundā, pašlaik tehnoloģija ir tikai testēšanas stadijā.
"Pagaidām tie satelīti, kas pārklāj Latviju, nav pietiekamā daudzumā. Turklāt ir arī tie saucamie robežu gadījumi, kad mēs nevaram izmantot šo satelīta staru, piemēram, 50 kilometrus no robežas, jo tur ir jautājums par frekvenču saderību. Bet mums šobrīd ir sadarbība ar vairākām satelīta kompānijām un testiem. Un tad, kad tiks palaisti vairāki satelīti, tajā skaitā lielākoties Eiropas satelīti, tad, protams, šī situācija ievērojami uzlabosies. Pagaidām mēs testējam tehnoloģiju kā tādu," skaidro LMT grupas prezidents Juris Binde.
Par sakaru noturību vētrās domā arī pārējie operatori – torņi tiek aprīkoti ar akumulatoriem un dīzeļdegvielas ģeneratoriem. Savukārt attiecībā uz balss zvaniem caur satelīta bezvadu tīklu speciālisti norāda uz būtisku ierobežojumu: augusta vētras laikā sakari pazuda tieši elektrības pārrāvumu dēļ.
"Bites tīklā šī tehnoloģija arī ir pieejama. Viņa palīdz nodrošināt balss sakarus vietās, kur mobilā tīkla pārklājums ir vājš vai nav pieejams – tad var izmantot Wi-Fi tīklu balss zvaniem vai datu pārraidei. Bet jāņem vērā, ka šim risinājumam arī jābūt elektrības pieslēgumam. Ja kaut kādā vietā Latvijā nav elektrības, tad šī alternatīva diez vai strādās," uzsver "Bite Latvija" Radio tīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs.
Tikmēr "Tele2" grupā strādā pie risinājumiem, lai nākotnē tālrunis ar satelītu sazinātos pa tiešo bez starpniekierīcēm.
"Ja mēs skatāmies uz satelīttehnoloģiju attīstību, tad, protams, tas primārais mērķis ir panākt, ka nav šī rūtera un ka telefons un satelītsakari strādā pa tiešo. Tele2 grupa par šo domā. Zviedrijā ir izveidots risinājums iekārtām – piemēram, lauksaimniecībā ir traktori, kuriem nepieciešams interneta pieslēgums, braukājot pa lauku teritorijām, kur nav mobilā interneta," stāsta "Tele2 Latvija" pārstāvis Oskars Fīrmanis.
Vienlaikus visi trīs mobilo sakaru operatori pašlaik mēģina vienoties par nacionālās viesabonēšanas ieviešanu – tā ļautu krīzes situācijās viena operatora klientiem izmantot citu operatoru strādājošos torņus, neatstājot iedzīvotājus bez sakariem.
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