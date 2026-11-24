Grupas "A-ha" solists Mortens Harkets atklājis, ka Parkinsona slimība viņam, iespējams, attīstījusies jau pirms aptuveni 30 gadiem. Lai gan diagnozi mūziķis saņēma tikai nesen, pirmās slimības pazīmes, kā norādījuši ārsti, bijušas novērojamas jau krietni agrāk.
2025. gada jūnijā Mortens Harkets paziņoja, ka viņam diagnosticēta Parkinsona slimība. Toreiz mūziķis atzina, ka diagnozi pieņēmis bez lielām grūtībām, un spēku smēlies arī tēva dzīves gudrībā – izmantot to, kas vēl ir iespējams.
Tagad Harkets plašā intervijā britu laikrakstam The Times pastāstījis vairāk par slimības pirmajām pazīmēm un tās ietekmi uz savu dzīvi.
Viena no pirmajām reizēm, kad mūziķis pamanījis pārmaiņas savā veselībā, bijusi 2022. gadā. Tīrot zobus, viņš ievērojis, ka rokas satvēriens vairs nav tik spēcīgs kā agrāk.
Harkets par to pastāstījis ārstam, kuram pēc sākotnējām pārbaudēm radušās aizdomas par Parkinsona slimību. Vēlāk diagnoze apstiprināta.
Tomēr vislielāko pārsteigumu mūziķim sagādājis ārstu secinājums.
"Viņi teica, ka man šī slimība, visticamāk, ir jau 30 gadus,"
intervijā atklājis Harkets.
Viņš skaidrojis, ka pirmās slimības pazīmes bijušas jau sen, taču smadzenes spējušas tās kompensēt, iesaistot citas smadzeņu daļas.
"Daudzi cilvēki pašlaik dzīvo ar Parkinsona slimību, paši to nezinot. Par to uzzina tikai tad, kad pārmaiņas smadzenēs sasniegušas kritisku robežu," sacījis mūziķis.
Diagnozi uzzināja pirms koncertturnejas
Parkinsona slimības diagnozi Harkets saņēma neilgi pirms koncertturnejas kopā ar grupu A-ha. Tomēr par to pārējiem grupas dalībniekiem viņš pastāstīja tikai pēc diviem mēnešiem.
Tolaik mūziķis nejuta izteiktus slimības simptomus, taču tagad situācija ir mainījusies.
Harkets atzīst, ka slimība ietekmē ne tikai viņa fiziskās spējas, bet arī pašsajūtu. Reizēm viņš jūtas nesaprasts, jo vairs nespēj rīkoties un būt tāds, kāds pats vēlētos.
"Es vairs nespēju būt tāds cilvēks, kāds vēlos būt. Taču neesmu kļuvis rūgtuma pilns. Tikai tad, kad sāc kaut ko zaudēt, pa īstam saproti, cik skaista ir pasaule," atzinis Harkets.
Mūziķis arī cer, ka Parkinsona slimības diagnoze neliks cilvēkiem domāt, ka viņš ir pazudis no sabiedrības redzesloka un vairs nav sasniedzams.
"Es ceru, ka cilvēki nedomās: ak, viņam ir Parkinsona slimība, viņš ir pazudis, un mēs vairs nevaram viņu sasniegt. Es joprojām esmu šeit. Es joprojām esmu es," uzsvēris Harkets.
Kas jāzina par Parkinsona slimību?
Parkinsona slimība ir progresējoša nervu sistēmas slimība, ko izraisa pakāpeniska noteiktu smadzeņu šūnu bojāeja. Īpaši tiek skartas šūnas, kas ražo dopamīnu – vielu, kurai ir būtiska nozīme kustību kontrolē.
Dopamīna daudzumam smadzenēs samazinoties, var rasties roku un citu ķermeņa daļu trīce, muskuļu stīvums, kustību palēnināšanās un līdzsvara traucējumi.
Sākotnēji slimības pazīmes var būt grūti pamanāmas un izpausties tikai vienā ķermeņa pusē. Slimībai progresējot, simptomi var skart arī otru ķermeņa pusi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Grupas "A-ha" solists Mortens Harkets atklājis, ka Parkinsona slimība viņam, iespējams, attīstījusies jau pirms aptuveni 30 gadiem. Lai gan diagnozi mūziķis saņēma tikai nesen, pirmās slimības pazīmes, kā norādījuši ārsti, bijušas novērojamas jau krietni agrāk.
2025. gada jūnijā Mortens Harkets paziņoja, ka viņam diagnosticēta Parkinsona slimība. Toreiz mūziķis atzina, ka diagnozi pieņēmis bez lielām grūtībām, un spēku smēlies arī tēva dzīves gudrībā – izmantot to, kas vēl ir iespējams.
Tagad Harkets plašā intervijā britu laikrakstam The Times pastāstījis vairāk par slimības pirmajām pazīmēm un tās ietekmi uz savu dzīvi.
Viena no pirmajām reizēm, kad mūziķis pamanījis pārmaiņas savā veselībā, bijusi 2022. gadā. Tīrot zobus, viņš ievērojis, ka rokas satvēriens vairs nav tik spēcīgs kā agrāk.
Harkets par to pastāstījis ārstam, kuram pēc sākotnējām pārbaudēm radušās aizdomas par Parkinsona slimību. Vēlāk diagnoze apstiprināta.
Tomēr vislielāko pārsteigumu mūziķim sagādājis ārstu secinājums.
"Viņi teica, ka man šī slimība, visticamāk, ir jau 30 gadus,"
intervijā atklājis Harkets.
Viņš skaidrojis, ka pirmās slimības pazīmes bijušas jau sen, taču smadzenes spējušas tās kompensēt, iesaistot citas smadzeņu daļas.
"Daudzi cilvēki pašlaik dzīvo ar Parkinsona slimību, paši to nezinot. Par to uzzina tikai tad, kad pārmaiņas smadzenēs sasniegušas kritisku robežu," sacījis mūziķis.
Diagnozi uzzināja pirms koncertturnejas
Parkinsona slimības diagnozi Harkets saņēma neilgi pirms koncertturnejas kopā ar grupu A-ha. Tomēr par to pārējiem grupas dalībniekiem viņš pastāstīja tikai pēc diviem mēnešiem.
Tolaik mūziķis nejuta izteiktus slimības simptomus, taču tagad situācija ir mainījusies.
Harkets atzīst, ka slimība ietekmē ne tikai viņa fiziskās spējas, bet arī pašsajūtu. Reizēm viņš jūtas nesaprasts, jo vairs nespēj rīkoties un būt tāds, kāds pats vēlētos.
"Es vairs nespēju būt tāds cilvēks, kāds vēlos būt. Taču neesmu kļuvis rūgtuma pilns. Tikai tad, kad sāc kaut ko zaudēt, pa īstam saproti, cik skaista ir pasaule," atzinis Harkets.
Mūziķis arī cer, ka Parkinsona slimības diagnoze neliks cilvēkiem domāt, ka viņš ir pazudis no sabiedrības redzesloka un vairs nav sasniedzams.
"Es ceru, ka cilvēki nedomās: ak, viņam ir Parkinsona slimība, viņš ir pazudis, un mēs vairs nevaram viņu sasniegt. Es joprojām esmu šeit. Es joprojām esmu es," uzsvēris Harkets.
Kas jāzina par Parkinsona slimību?
Parkinsona slimība ir progresējoša nervu sistēmas slimība, ko izraisa pakāpeniska noteiktu smadzeņu šūnu bojāeja. Īpaši tiek skartas šūnas, kas ražo dopamīnu – vielu, kurai ir būtiska nozīme kustību kontrolē.
Dopamīna daudzumam smadzenēs samazinoties, var rasties roku un citu ķermeņa daļu trīce, muskuļu stīvums, kustību palēnināšanās un līdzsvara traucējumi.
Sākotnēji slimības pazīmes var būt grūti pamanāmas un izpausties tikai vienā ķermeņa pusē. Slimībai progresējot, simptomi var skart arī otru ķermeņa pusi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu