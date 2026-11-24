Paredzams, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas (ZA) pilnsapulcē 26. novembrī cita starpā tiks izskatīts jautājums par ZA prezidenta Ivara Kalviņa iespējamo atsaukšanu no amata.
Iemesls šādai ārkārtējai rīcībai – skandāls ap mēģinājumu izkārtot Latvijas pilsonību Indijas pilsonei Divjai Višvanatai. Tomēr problēmas būtība ir dziļāka un plašāka.
Latvijas Universitātes (LU) profesors, fizikas doktors un akadēmiķis Vjačeslavs Kaščejevs TV3 raidījumā "900 sekundes" 10. novembrī izteicās, ka Zinātņu akadēmijai esot nepieciešama ne tikai vadības maiņa, bet būtiskas pārmaiņas. Ieteikumus šādām pārmaiņām varētu izstrādāt iekšēja ZA komisija. Viņaprāt, ZA jābūt vietai, kur dažādu nozaru zinātnieki apvieno zināšanas un sniedz sabiedrībai neatkarīgu ekspertu viedokli. Dažkārt dzird apgalvojumus, ka ZA esot "arhaiska padomju laiku palieka", "Staļina laiku relikts".