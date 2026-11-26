LNSO spožā kompānijā
Piektdien, 27. novembrī, Rīgas Kongresu namā ar dažiem simfoniskās mūzikas spožākajiem opusiem priecēs Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) starptautiski atzītās lietuviešu diriģentes Giedres Šlekītes vadībā.
LNSO atskaņos populārāko no Gustava Mālera desmit simfonijām – Piekto. Savukārt kopā ar pianistu Andreju Osokinu izskanēs Johannesa Brāmsa meistardarbs – Pirmais koncerts klavierēm un orķestrim.
Pirmo reizi pie LNSO diriģenta pults stāsies Eiropā atzītā lietuviešu diriģente Giedre Šlekīte, kura no 2027./2028. gada sezonas kļūs par Skotijas Karaliskā Nacionālā orķestra muzikālo vadītāju. Šajā sezonā Šlekīte atgriežas Berlīnes Vācu operā un "Musiktheater an der Wien", kā arī Cīrihes un Frankfurtes opernamos, savukārt simfoniskās mūzikas koncertos debitē ne tikai ar LNSO, bet arī ar Oslo filharmonijas orķestri, Brēmenes Vācu kamerfilharmonijas orķestri, Turīnas RAI simfonisko orķestri un citiem.
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LNSO spožā kompānijā
Piektdien, 27. novembrī, Rīgas Kongresu namā ar dažiem simfoniskās mūzikas spožākajiem opusiem priecēs Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) starptautiski atzītās lietuviešu diriģentes Giedres Šlekītes vadībā.
LNSO atskaņos populārāko no Gustava Mālera desmit simfonijām – Piekto. Savukārt kopā ar pianistu Andreju Osokinu izskanēs Johannesa Brāmsa meistardarbs – Pirmais koncerts klavierēm un orķestrim.
Pirmo reizi pie LNSO diriģenta pults stāsies Eiropā atzītā lietuviešu diriģente Giedre Šlekīte, kura no 2027./2028. gada sezonas kļūs par Skotijas Karaliskā Nacionālā orķestra muzikālo vadītāju. Šajā sezonā Šlekīte atgriežas Berlīnes Vācu operā un "Musiktheater an der Wien", kā arī Cīrihes un Frankfurtes opernamos, savukārt simfoniskās mūzikas koncertos debitē ne tikai ar LNSO, bet arī ar Oslo filharmonijas orķestri, Brēmenes Vācu kamerfilharmonijas orķestri, Turīnas RAI simfonisko orķestri un citiem.
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