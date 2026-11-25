Jelgavā kāds 22 gadus vecs autovadītājs, ignorējot policijas prasību apstāties, uzsācis bīstamu bēgšanu, pilsētas ielās sasniedzot pat 126 kilometrus stundā. Pēc vīrieša aizturēšanas likumsargi konstatējuši, ka viņš pie stūres sēdies 2,16 promiļu reibumā un bez autovadītāja apliecības, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Jelgavā kāds 22 gadus vecs autovadītājs nolēmis, ka policijas prasība apturēt automašīnu uz viņu neattiecas. Vīrietis ar “Audi” traucās pa pilsētas ielām, turklāt ne tikai pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, bet arī pārvietojās bez ieslēgtām ārējās apgaismes ierīcēm.
Kad likumsargs pie luksofora piegāja pie automašīnas, lai aprunātos ar vadītāju, viņš pēkšņi uzsāka bēgšanu. Turpmākie notikumi izvērtās par bīstamu pakaļdzīšanos, kuras laikā autovadītājs ignorēja sarkano luksofora signālu, nelietoja drošības jostu un pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu gan apdzīvotā vietā, gan ārpus tās.
Vienā no Jelgavas ielām viņš sasniedza pat 126 kilometrus stundā, lai gan atļautais ātrums bija vien 50 kilometru stundā. Bēgšana noslēdzās Līvbērzē, kur vīrietis apturēja automašīnu un tika aizturēts.
Pārbaudē atklājās, ka viņš pie stūres sēdies 2,16 promiļu reibumā un turklāt bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par vienu no ātruma pārkāpumiem viņam draud 2000 eiro sods, bet kopumā bēgšanas laikā konstatēto pārkāpumu dēļ uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi. Par notikušo uzsākts arī kriminālprocess.
22 gadus vecais vīrietis iepriekš jau nonācis policijas redzeslokā, un 24. novembrī viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Jelgavā kāds 22 gadus vecs autovadītājs, ignorējot policijas prasību apstāties, uzsācis bīstamu bēgšanu, pilsētas ielās sasniedzot pat 126 kilometrus stundā. Pēc vīrieša aizturēšanas likumsargi konstatējuši, ka viņš pie stūres sēdies 2,16 promiļu reibumā un bez autovadītāja apliecības, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Jelgavā kāds 22 gadus vecs autovadītājs nolēmis, ka policijas prasība apturēt automašīnu uz viņu neattiecas. Vīrietis ar “Audi” traucās pa pilsētas ielām, turklāt ne tikai pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, bet arī pārvietojās bez ieslēgtām ārējās apgaismes ierīcēm.
Kad likumsargs pie luksofora piegāja pie automašīnas, lai aprunātos ar vadītāju, viņš pēkšņi uzsāka bēgšanu. Turpmākie notikumi izvērtās par bīstamu pakaļdzīšanos, kuras laikā autovadītājs ignorēja sarkano luksofora signālu, nelietoja drošības jostu un pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu gan apdzīvotā vietā, gan ārpus tās.
Vienā no Jelgavas ielām viņš sasniedza pat 126 kilometrus stundā, lai gan atļautais ātrums bija vien 50 kilometru stundā. Bēgšana noslēdzās Līvbērzē, kur vīrietis apturēja automašīnu un tika aizturēts.
Pārbaudē atklājās, ka viņš pie stūres sēdies 2,16 promiļu reibumā un turklāt bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par vienu no ātruma pārkāpumiem viņam draud 2000 eiro sods, bet kopumā bēgšanas laikā konstatēto pārkāpumu dēļ uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi. Par notikušo uzsākts arī kriminālprocess.
22 gadus vecais vīrietis iepriekš jau nonācis policijas redzeslokā, un 24. novembrī viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu