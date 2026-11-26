ASV prezidents Donalds Tramps un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite trešdien pēc tikšanās Floridā izplatītā kopīgajā paziņojumā aicināja Krieviju nepaplašināt karu Ukrainā.
Šī "izcilā" un "ļoti ietekmīgā" tikšanās bija veltīta karam Ukrainā un Irānā, teikts paziņojumā, ko Baltais nams izdeva pēc slēgtām sarunām Trampa kūrortā "Mar-a-Lago".
"Mēs arī apspriedām, cik svarīgi ir, lai Krievija izvairītos no jebkādām darbībām, kas apzināti vai neapzināti paplašina karu, kā arī to, cik svarīgi ir pēc iespējas ātrāk panākt miermīlīgu kara atrisinājumu," teikts paziņojumā.
Tikšanās Floridā notiek laikā, kad Eiropas valstis ir izteikušas vēlmi pievienoties iepriekšējām sarunām, kurās līdz šim ir piedalījušās tikai Ukraina, ASV un Krievija.
Rite teica, ka jebkurā vienošanās būs jāiekļauj drošības garantijas Ukrainai.
"Kad karš beigsies - vai nu ar miera līgumu, kas būtu vēlamākais, vai, ja tas nav iespējams, ar ilgtermiņa pamieru -, mums jānodrošina, ka Ukrainai turpmāk būs drošības garantijas," viņš teica.
"Bet vissvarīgākais šeit ir tas, ka mums jānodrošina, lai Ukrainai būtu viss nepieciešamais, lai turpinātu cīņu, gūtu tikpat lielus panākumus un izdarītu maksimālu spiedienu uz krieviem," norādīja Rite.
Kā norādīts kopīgajā paziņojumā, Tramps un Rite apsprieda arī aizsardzības izdevumu palielināšanu, ko ASV prezidents ir mudinājis veikt Eiropas lielvalstis.
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ASV prezidents Donalds Tramps un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite trešdien pēc tikšanās Floridā izplatītā kopīgajā paziņojumā aicināja Krieviju nepaplašināt karu Ukrainā.
Šī "izcilā" un "ļoti ietekmīgā" tikšanās bija veltīta karam Ukrainā un Irānā, teikts paziņojumā, ko Baltais nams izdeva pēc slēgtām sarunām Trampa kūrortā "Mar-a-Lago".
"Mēs arī apspriedām, cik svarīgi ir, lai Krievija izvairītos no jebkādām darbībām, kas apzināti vai neapzināti paplašina karu, kā arī to, cik svarīgi ir pēc iespējas ātrāk panākt miermīlīgu kara atrisinājumu," teikts paziņojumā.
Tikšanās Floridā notiek laikā, kad Eiropas valstis ir izteikušas vēlmi pievienoties iepriekšējām sarunām, kurās līdz šim ir piedalījušās tikai Ukraina, ASV un Krievija.
Rite teica, ka jebkurā vienošanās būs jāiekļauj drošības garantijas Ukrainai.
"Kad karš beigsies - vai nu ar miera līgumu, kas būtu vēlamākais, vai, ja tas nav iespējams, ar ilgtermiņa pamieru -, mums jānodrošina, ka Ukrainai turpmāk būs drošības garantijas," viņš teica.
"Bet vissvarīgākais šeit ir tas, ka mums jānodrošina, lai Ukrainai būtu viss nepieciešamais, lai turpinātu cīņu, gūtu tikpat lielus panākumus un izdarītu maksimālu spiedienu uz krieviem," norādīja Rite.
Kā norādīts kopīgajā paziņojumā, Tramps un Rite apsprieda arī aizsardzības izdevumu palielināšanu, ko ASV prezidents ir mudinājis veikt Eiropas lielvalstis.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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