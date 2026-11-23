"Cilvēkiem Latvijā šausmīgi gribas dziedāt, un viņi gaida atzinību. Un atzinība šajā gadījumā ir tas, vai nopērk biļeti uz viņa dziedāšanu vai nenopērk," TV24 raidījumā "Uz līnijas", runājot par aktualitātēm kultūrā, komponists Zigmars Liepiņš aktualizē tēmu par dziedātāju pārprodukciju Latvijā.
Kā labo piemēru kultūrā Liepiņš min Jauno Rīgas teātri. "Tirgu diktē pieprasījums. Ja neviens nepirks, nebūs arī piedāvājuma. Un ja ir pieprasījums pēc Jaunā Rīgas teātra izrādēm… Es neesmu redzējis, ka tur biļetes varētu dabūt. Varbūt zāle ir par mazu, arī izrāžu nav par daudz. Bet tur visu laiku ir pieprasījums, ko viņi nevar apmierināt." Savukārt popkultūrā, pēc Zigmara Liepiņa domām, situācija ir pretēja: "Popmūzikā ir saradies pārāk daudz dziedātāju, kas nemaz nav tik labi. Vai pieprasījums ir tik liels? Drīzāk jāsaka tā, ka ir milzīgs piedāvājums, bet nav tā patērētāja. Un te nevar vainot cilvēkus, kuri nepērk biļetes."
Komponists atzīst, ka esot grūti izskaidrot, kāpēc Latvijā saradies tik daudz dziedātāju. "Latvija ir dziedātāju zeme, ko citu es varu teikt. Šausmīgi gribas dziedāt cilvēkiem!" smej Liepiņš. "Viņi dzied un gaida atzinību. Bet kas šajā gadījumā ir atzinība? Vai nopērk biļeti uz viņa dziedāšanu vai nenopērk." Varbūt pazeminājusies latiņa? "Latiņa ir kvalitatīvs, moderns, asprātīgs izpildījums, kaut kas tāds, kas ir pārsteidzošs," teic komponists. "Jautājums ir — vai pēc tā ir pieprasījums? Piemēram, Dons sapulcē 25 000 skatītāju, bet viņš nospēlē koncertu vienu reizi gadā vai reizi divos gados. Ja spēlētu biežāk, viņš sevi nodeldētu, par viņu nebūtu tādas intereses. Tas pats attiecas uz "Prāta vētru" — viņi koncertē ļoti limitēti, dozēti."
Runājot par jauno valdību, Zigmars Liepiņš slavē vēl kādu dziedātāju — kultūras ministru Nauri Puntuli (NA). "Ja par kādu ministru vispār var teikt, ka viņš ir ideāls ministrs, es teiktu, ka Nauris tāds ir. Jo, pirmām kārtām, viņš ir profesionāls dziedātājs, kurš zina "drēbi" mākslā un kultūrā no iekšpuses. Viņš zina, ko "ēd" operdziedātāji, zina, kas ir sāpīgs kultūrā, viņš ir nacionāli domājošs cilvēks. Es domāju, ka viņš ir pareizais cilvēks pareizajā vietā."
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"Cilvēkiem Latvijā šausmīgi gribas dziedāt, un viņi gaida atzinību. Un atzinība šajā gadījumā ir tas, vai nopērk biļeti uz viņa dziedāšanu vai nenopērk," TV24 raidījumā "Uz līnijas", runājot par aktualitātēm kultūrā, komponists Zigmars Liepiņš aktualizē tēmu par dziedātāju pārprodukciju Latvijā.
Kā labo piemēru kultūrā Liepiņš min Jauno Rīgas teātri. "Tirgu diktē pieprasījums. Ja neviens nepirks, nebūs arī piedāvājuma. Un ja ir pieprasījums pēc Jaunā Rīgas teātra izrādēm… Es neesmu redzējis, ka tur biļetes varētu dabūt. Varbūt zāle ir par mazu, arī izrāžu nav par daudz. Bet tur visu laiku ir pieprasījums, ko viņi nevar apmierināt." Savukārt popkultūrā, pēc Zigmara Liepiņa domām, situācija ir pretēja: "Popmūzikā ir saradies pārāk daudz dziedātāju, kas nemaz nav tik labi. Vai pieprasījums ir tik liels? Drīzāk jāsaka tā, ka ir milzīgs piedāvājums, bet nav tā patērētāja. Un te nevar vainot cilvēkus, kuri nepērk biļetes."
Komponists atzīst, ka esot grūti izskaidrot, kāpēc Latvijā saradies tik daudz dziedātāju. "Latvija ir dziedātāju zeme, ko citu es varu teikt. Šausmīgi gribas dziedāt cilvēkiem!" smej Liepiņš. "Viņi dzied un gaida atzinību. Bet kas šajā gadījumā ir atzinība? Vai nopērk biļeti uz viņa dziedāšanu vai nenopērk." Varbūt pazeminājusies latiņa? "Latiņa ir kvalitatīvs, moderns, asprātīgs izpildījums, kaut kas tāds, kas ir pārsteidzošs," teic komponists. "Jautājums ir — vai pēc tā ir pieprasījums? Piemēram, Dons sapulcē 25 000 skatītāju, bet viņš nospēlē koncertu vienu reizi gadā vai reizi divos gados. Ja spēlētu biežāk, viņš sevi nodeldētu, par viņu nebūtu tādas intereses. Tas pats attiecas uz "Prāta vētru" — viņi koncertē ļoti limitēti, dozēti."
Runājot par jauno valdību, Zigmars Liepiņš slavē vēl kādu dziedātāju — kultūras ministru Nauri Puntuli (NA). "Ja par kādu ministru vispār var teikt, ka viņš ir ideāls ministrs, es teiktu, ka Nauris tāds ir. Jo, pirmām kārtām, viņš ir profesionāls dziedātājs, kurš zina "drēbi" mākslā un kultūrā no iekšpuses. Viņš zina, ko "ēd" operdziedātāji, zina, kas ir sāpīgs kultūrā, viņš ir nacionāli domājošs cilvēks. Es domāju, ka viņš ir pareizais cilvēks pareizajā vietā."
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