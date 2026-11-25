Kopš 2023. gada migrantu klātbūtne kļuvusi par Alūksnes novada Liepnas iedzīvotāju ikdienu. Tur esošais patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs ir atvērta tipa iestāde, kas nozīmē, ka tā iemītniekiem ir tiesības brīvi pārvietoties, kur vien vēlas. Pēdējā laikā situācija ciematā kļuvusi saspringta. Vietējie pauž bažas par patvēruma meklētāju uzvedību, ko raksturo kā rupju un izaicinošu, vēsta 360TV Ziņas.
Centrā var izmitināt līdz 250 personām no tādām valstīm kā Pakistāna, Etiopija un Sudāna. Liepnas iedzīvotāji stāsta, ka trešo valstu pilsoņi uzvedas skaļi, fotografē un filmē garāmgājējus, tostarp bērnus, kā arī pat iegriežas privātos pagalmos un dzīvokļos.
"Septiņgadīgu bērnu varēja palaist agrāk uz veikalu, lai aizskrien nopirkt saldējumu. Tagad tas nenotiek, jo vecāki baidās. Nu, es nezinu, ko gaida – kādu izvarošanu, slepkavību? Tikko viņi iziet uz ielas, viņus atstāj ciematnieku ziņā. Kā saka, slīcēji, glābieties paši," sašutumu pauž Liepnas iedzīvotājs Imants, piebilstot, ka par sīpolu zādzību no pagalma policija ieteikusi vien uzlikt žogu.
Par nepatīkamiem starpgadījumiem vakaros stāsta arī citas vietējās iedzīvotājas:
"Man māsas gāja no veikala, un pēkšņi esot divi puiši piekasījušies – viens priekšā nostājies, otrs aizmugurē, un esot krieviski sākuši viņām virsū bļaut. Nav baigi droši te, īpaši vakaros, vienmēr bail pēkšņi tumsā viņus ieraudzīt."
Patvēruma meklētāju centra vadība bažas noraida, uzsverot, ka darbinieki regulāri pārrunā uzvedības normas ar iemītniekiem.
"Protams, ka darbinieki nevar atrasties pie katra patvēruma meklētāja, jo šī ir atvērta tipa iestāde. Mums centrā nav saņemta informācija par draudiem vai bīstamām situācijām," norāda centra "Liepna" vadītāja Loreta Jargane.
Tikmēr daļa vietējo saskata arī ekonomisku pienesumu – bez centra iemītniekiem ciematā, iespējams, nespētu izdzīvot divi veikali un autobusu satiksme. Arī Alūksnes novada domē atzīst, ka 16 darbavietas attālā pierobežas pagastā ir ieguvums, tomēr neslēpj, ka spriedze sabiedrībā ir liela.
"Ja man būtu jāizvēlas šodien, un mums būtu izvēle, tad droši vien mēs negribētu tādu centru," atzīst Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons.
Pastiprinātu pašvaldības policijas klātbūtni Liepnā nodrošināt neesot iespējams, jo uz visu novada teritoriju strādā vien trīs pašvaldības policisti. Līdz ar to vienīgais risinājums esot par katru pārkāpumu nekavējoties ziņot Valsts policijai.
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Kopš 2023. gada migrantu klātbūtne kļuvusi par Alūksnes novada Liepnas iedzīvotāju ikdienu. Tur esošais patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs ir atvērta tipa iestāde, kas nozīmē, ka tā iemītniekiem ir tiesības brīvi pārvietoties, kur vien vēlas. Pēdējā laikā situācija ciematā kļuvusi saspringta. Vietējie pauž bažas par patvēruma meklētāju uzvedību, ko raksturo kā rupju un izaicinošu, vēsta 360TV Ziņas.
Centrā var izmitināt līdz 250 personām no tādām valstīm kā Pakistāna, Etiopija un Sudāna. Liepnas iedzīvotāji stāsta, ka trešo valstu pilsoņi uzvedas skaļi, fotografē un filmē garāmgājējus, tostarp bērnus, kā arī pat iegriežas privātos pagalmos un dzīvokļos.
"Septiņgadīgu bērnu varēja palaist agrāk uz veikalu, lai aizskrien nopirkt saldējumu. Tagad tas nenotiek, jo vecāki baidās. Nu, es nezinu, ko gaida – kādu izvarošanu, slepkavību? Tikko viņi iziet uz ielas, viņus atstāj ciematnieku ziņā. Kā saka, slīcēji, glābieties paši," sašutumu pauž Liepnas iedzīvotājs Imants, piebilstot, ka par sīpolu zādzību no pagalma policija ieteikusi vien uzlikt žogu.
Par nepatīkamiem starpgadījumiem vakaros stāsta arī citas vietējās iedzīvotājas:
"Man māsas gāja no veikala, un pēkšņi esot divi puiši piekasījušies – viens priekšā nostājies, otrs aizmugurē, un esot krieviski sākuši viņām virsū bļaut. Nav baigi droši te, īpaši vakaros, vienmēr bail pēkšņi tumsā viņus ieraudzīt."
Patvēruma meklētāju centra vadība bažas noraida, uzsverot, ka darbinieki regulāri pārrunā uzvedības normas ar iemītniekiem.
"Protams, ka darbinieki nevar atrasties pie katra patvēruma meklētāja, jo šī ir atvērta tipa iestāde. Mums centrā nav saņemta informācija par draudiem vai bīstamām situācijām," norāda centra "Liepna" vadītāja Loreta Jargane.
Tikmēr daļa vietējo saskata arī ekonomisku pienesumu – bez centra iemītniekiem ciematā, iespējams, nespētu izdzīvot divi veikali un autobusu satiksme. Arī Alūksnes novada domē atzīst, ka 16 darbavietas attālā pierobežas pagastā ir ieguvums, tomēr neslēpj, ka spriedze sabiedrībā ir liela.
"Ja man būtu jāizvēlas šodien, un mums būtu izvēle, tad droši vien mēs negribētu tādu centru," atzīst Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons.
Pastiprinātu pašvaldības policijas klātbūtni Liepnā nodrošināt neesot iespējams, jo uz visu novada teritoriju strādā vien trīs pašvaldības policisti. Līdz ar to vienīgais risinājums esot par katru pārkāpumu nekavējoties ziņot Valsts policijai.
VIDEO:
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