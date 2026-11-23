Naktī uz 23. novembri pēc dronu uzbrukumiem vairākos Krievijas reģionos izcēlušies ugunsgrēki Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcas apkaimē Rostovas apgabalā un naftas pārsūknēšanas stacijā Tatarstānā, vēsta Ukrainas ziņu aģentūra UNIAN.
Izdevums “ASTRA” ziņo par spēcīgu ugunsgrēku Novošahtinskas naftas produktu rūpnīcas un degvielas tirdzniecības uzņēmuma rajonā. Precīza degšanas vieta vēl nav skaidra – UNIAN norāda, ka ugunsgrēks varētu būt izcēlies arī uzņēmumā “TATA-GAZ”, kas nodarbojas ar degvielas tirdzniecību, uzglabāšanu un loģistiku.
Novošahtinskas rūpnīcas pārstrādes jauda sasniedz 7,5 miljonus tonnu naftas gadā. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštāba informāciju uzņēmums piegādā degvielu arī Krievijas armijai.
Savukārt Tatarstānā, netālu no Aļmetjevskas, dronu uzbrukums skāris naftas pārsūknēšanas staciju “Kaleikino”. Vietējie iedzīvotāji ziņojuši par plašu ugunsgrēku.
Stacija atrodas aptuveni 1300 kilometru no Ukrainas robežas un ir nozīmīgs naftas cauruļvada “Družba” mezgls. Tā apvieno naftas plūsmas no vairākiem ieguves reģioniem, nodrošinot piegādes gan Krievijas pārstrādes uzņēmumiem, gan eksporta maršrutiem.
Šai stacijai uzbrukts arī 19. novembrī. Ziņā nav precizēts jaunākajos uzbrukumos nodarīto postījumu apmērs vai to ietekme uz naftas piegādēm.
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Naktī uz 23. novembri pēc dronu uzbrukumiem vairākos Krievijas reģionos izcēlušies ugunsgrēki Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcas apkaimē Rostovas apgabalā un naftas pārsūknēšanas stacijā Tatarstānā, vēsta Ukrainas ziņu aģentūra UNIAN.
Izdevums “ASTRA” ziņo par spēcīgu ugunsgrēku Novošahtinskas naftas produktu rūpnīcas un degvielas tirdzniecības uzņēmuma rajonā. Precīza degšanas vieta vēl nav skaidra – UNIAN norāda, ka ugunsgrēks varētu būt izcēlies arī uzņēmumā “TATA-GAZ”, kas nodarbojas ar degvielas tirdzniecību, uzglabāšanu un loģistiku.
Novošahtinskas rūpnīcas pārstrādes jauda sasniedz 7,5 miljonus tonnu naftas gadā. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštāba informāciju uzņēmums piegādā degvielu arī Krievijas armijai.
Savukārt Tatarstānā, netālu no Aļmetjevskas, dronu uzbrukums skāris naftas pārsūknēšanas staciju “Kaleikino”. Vietējie iedzīvotāji ziņojuši par plašu ugunsgrēku.
Stacija atrodas aptuveni 1300 kilometru no Ukrainas robežas un ir nozīmīgs naftas cauruļvada “Družba” mezgls. Tā apvieno naftas plūsmas no vairākiem ieguves reģioniem, nodrošinot piegādes gan Krievijas pārstrādes uzņēmumiem, gan eksporta maršrutiem.
Šai stacijai uzbrukts arī 19. novembrī. Ziņā nav precizēts jaunākajos uzbrukumos nodarīto postījumu apmērs vai to ietekme uz naftas piegādēm.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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