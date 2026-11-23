Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amatam izvirzītās Jāņa Rozes kandidatūra raisījusi daudz jautājumu par biroja turpmāko attīstību. Pats Roze komentārus nesniedz, bet ģenerālprokurors Armīns Meisters uzskata, ka birojam nepieciešamas pārmaiņas, kamēr korupcijas pētnieki norāda uz iestādes stagnāciju, vēsta 360TV Ziņas.
Ģenerālprokurors ir pārliecināts, ka KNAB priekšnieka atlases kārtība ir novecojusi un būtu jāpārskata. Šomēnes noslēgušos konkursu viņš rosināja izbeigt bez rezultāta, tomēr pārējie komisijas locekļi nolēma amatam virzīt līdzšinējo biroja priekšnieka vietnieku Jāni Rozi.
"Šī stratēģija bija vērsta, lai mēs turpinām tāpat kā līdz šim. Nu, es nevaru būt apmierināts ar šādu redzējumu. Ar to nav apmierināts patiesībā neviens, izņemot varbūt pats KNAB,"uzsver ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Viņš norāda, ka pēdējo piecu gadu laikā KNAB dienaskārtībā nav bijis kriminālprocesu par augsta līmeņa korupciju, turklāt atsevišķās lietās birojs nav ticis galā ar izmeklēšanu, tādēļ to nācies pārņemt Ģenerālprokuratūrai:
"Nav redzējuma, uz kurieni mēs virzāmies šajā izmeklēšanā. Pats izmeklētājs atnāk apspriest lietu un atzīst, ka viņš īsti nezina, ko vēl tajā lietā darīt. Tā arī nav normāla situācija."
Biedrībā "Sabiedrība par atklātību – Delna" uzskata, ka būtu jāvērtē iespēja rīkot atkārtotu konkursu un pārskatīt prasības pretendentiem, tomēr vispirms jāsagaida Valsts kontroles un Latvijas Universitātes izvērtējums par KNAB līdzšinējo darbību.
"Mums ir jāatrod cilvēks, kas spēj KNAB izvest no tāda kā stagnācijas viļņa un palīdz būt sabiedrībā redzamākam, un palīdz skaidrot šo cīņu pret korupciju, lai sabiedrībai būtu izpratne par to, ko un kā KNAB dara,"norāda "Delnas" direktores vietniece Agnija Birule.
Savukārt domnīcas "Providus" pētnieks Valts Kalniņš neprognozē būtiskas pārmaiņas biroja darbā Rozes vadībā, jo viņš desmit gadus bijis iestādes augsta līmeņa vadītājs un nav publiski paudis redzējumu par reformām. Vienlaikus pētnieks piebilst, ka arī atkārtots konkurss negarantētu labāka kandidāta atrašanu.
Par Jāņa Rozes apstiprināšanu amatā vēl jālemj valdībai un Saeimai – tas būšot viens no pirmajiem jaunās valdības lēmumiem. Pats kandidāts līdz balsojumam atteicies no plašākiem komentāriem, lai gan "Delna" aicina viņu iepazīstināt sabiedrību ar savu redzējumu jau iepriekš. Iepriekšējais KNAB priekšnieks Jēkabs Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez paskaidrojumiem devās izdienas pensijā.
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amatam izvirzītās Jāņa Rozes kandidatūra raisījusi daudz jautājumu par biroja turpmāko attīstību. Pats Roze komentārus nesniedz, bet ģenerālprokurors Armīns Meisters uzskata, ka birojam nepieciešamas pārmaiņas, kamēr korupcijas pētnieki norāda uz iestādes stagnāciju, vēsta 360TV Ziņas.
Ģenerālprokurors ir pārliecināts, ka KNAB priekšnieka atlases kārtība ir novecojusi un būtu jāpārskata. Šomēnes noslēgušos konkursu viņš rosināja izbeigt bez rezultāta, tomēr pārējie komisijas locekļi nolēma amatam virzīt līdzšinējo biroja priekšnieka vietnieku Jāni Rozi.
"Šī stratēģija bija vērsta, lai mēs turpinām tāpat kā līdz šim. Nu, es nevaru būt apmierināts ar šādu redzējumu. Ar to nav apmierināts patiesībā neviens, izņemot varbūt pats KNAB,"uzsver ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Viņš norāda, ka pēdējo piecu gadu laikā KNAB dienaskārtībā nav bijis kriminālprocesu par augsta līmeņa korupciju, turklāt atsevišķās lietās birojs nav ticis galā ar izmeklēšanu, tādēļ to nācies pārņemt Ģenerālprokuratūrai:
"Nav redzējuma, uz kurieni mēs virzāmies šajā izmeklēšanā. Pats izmeklētājs atnāk apspriest lietu un atzīst, ka viņš īsti nezina, ko vēl tajā lietā darīt. Tā arī nav normāla situācija."
Biedrībā "Sabiedrība par atklātību – Delna" uzskata, ka būtu jāvērtē iespēja rīkot atkārtotu konkursu un pārskatīt prasības pretendentiem, tomēr vispirms jāsagaida Valsts kontroles un Latvijas Universitātes izvērtējums par KNAB līdzšinējo darbību.
"Mums ir jāatrod cilvēks, kas spēj KNAB izvest no tāda kā stagnācijas viļņa un palīdz būt sabiedrībā redzamākam, un palīdz skaidrot šo cīņu pret korupciju, lai sabiedrībai būtu izpratne par to, ko un kā KNAB dara,"norāda "Delnas" direktores vietniece Agnija Birule.
Savukārt domnīcas "Providus" pētnieks Valts Kalniņš neprognozē būtiskas pārmaiņas biroja darbā Rozes vadībā, jo viņš desmit gadus bijis iestādes augsta līmeņa vadītājs un nav publiski paudis redzējumu par reformām. Vienlaikus pētnieks piebilst, ka arī atkārtots konkurss negarantētu labāka kandidāta atrašanu.
Par Jāņa Rozes apstiprināšanu amatā vēl jālemj valdībai un Saeimai – tas būšot viens no pirmajiem jaunās valdības lēmumiem. Pats kandidāts līdz balsojumam atteicies no plašākiem komentāriem, lai gan "Delna" aicina viņu iepazīstināt sabiedrību ar savu redzējumu jau iepriekš. Iepriekšējais KNAB priekšnieks Jēkabs Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez paskaidrojumiem devās izdienas pensijā.
VIDEO:
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