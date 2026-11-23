Liepājā iedzīvotājus satricinājis šķebinošs atgadījums sabiedriskajā transportā – kāds vīrietis nepilngadīgiem bērniem rādījis divus nogalinātus putnus, mētājis tos pa tramvaja salonu un piespiedis pārbijušos pusaudžus notiekošo filmēt, solot slavu sociālajos tīklos, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Portāls "liepajniekiem.lv" publiskojis aculiecinieku fiksēto video un liecības par emocionālu un fizisku varmācību Liepājas tramvajā. Vīrietis sākotnēji nepilngadīgajiem rādījis divas mirušas pīles un mudinājis tās paglaudīt. Turpinot uzmākties pasažieriem, viņš beigtos putnus sācis mētāt pa salonu un pieprasījis, lai bērni to iemūžina video, apgalvojot, ka tādējādi viņi kļūs slaveni vietnē "TikTok".
Bērni pārbijušies sākuši filmēt, vienlaikus aiz bailēm raudot. Pastāv aizdomas, ka konkrētais vīrietis putnus pats arī nogalinājis.
Liepājas pašvaldības policijā skaidro, ka pašlaik vēl tiek noskaidrots, tieši kad šis video uzņemts, savukārt Valsts policija informāciju ir reģistrējusi un sākusi notikušā apstākļu pārbaudi.
Abas likumsargu iestādes aicina iedzīvotājus neizmantot sociālos tīklus kā primāro veidu ziņošanai par pārkāpumiem, bet šādās situācijās nekavējoties zvanīt:
- Liepājas pašvaldības policijai pa diennakts tālruni 634 202 69;
- Valsts policijai pa tālruni 112.
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Liepājā iedzīvotājus satricinājis šķebinošs atgadījums sabiedriskajā transportā – kāds vīrietis nepilngadīgiem bērniem rādījis divus nogalinātus putnus, mētājis tos pa tramvaja salonu un piespiedis pārbijušos pusaudžus notiekošo filmēt, solot slavu sociālajos tīklos, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Portāls "liepajniekiem.lv" publiskojis aculiecinieku fiksēto video un liecības par emocionālu un fizisku varmācību Liepājas tramvajā. Vīrietis sākotnēji nepilngadīgajiem rādījis divas mirušas pīles un mudinājis tās paglaudīt. Turpinot uzmākties pasažieriem, viņš beigtos putnus sācis mētāt pa salonu un pieprasījis, lai bērni to iemūžina video, apgalvojot, ka tādējādi viņi kļūs slaveni vietnē "TikTok".
Bērni pārbijušies sākuši filmēt, vienlaikus aiz bailēm raudot. Pastāv aizdomas, ka konkrētais vīrietis putnus pats arī nogalinājis.
Liepājas pašvaldības policijā skaidro, ka pašlaik vēl tiek noskaidrots, tieši kad šis video uzņemts, savukārt Valsts policija informāciju ir reģistrējusi un sākusi notikušā apstākļu pārbaudi.
Abas likumsargu iestādes aicina iedzīvotājus neizmantot sociālos tīklus kā primāro veidu ziņošanai par pārkāpumiem, bet šādās situācijās nekavējoties zvanīt:
- Liepājas pašvaldības policijai pa diennakts tālruni 634 202 69;
- Valsts policijai pa tālruni 112.
VIDEO:
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