Nepāla ir sākusi procesu, lai juridiski pasludinātu par mirušiem tūkstošiem cilvēku, kas pēc katastrofālajiem augusta plūdiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem, ceturtdien paziņoja varasiestādes.
26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Nepālā plūdos gāja bojā vairāk nekā 1400 cilvēku, vairāk nekā 5500 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Iestādes ir publicējušas paziņojumus, kuros minēti aptuveni 4000 pazudušo cilvēku, arī 623 ārvalstnieki, un lūgušas iesniegt iebildumus vai labojumus, pirms tiek pieņemti oficiāli lēmumi. Pēc papildu pārbaudes var tikt pievienoti vēl citi vārdi, un paredzams, ka valdība izdos apliecinājumus par nāvi, tiklīdz būs pabeigtas juridiskās procedūras. Šis solis seko pagājušajā mēnesī veiktajām izmaiņām Nepālas likumos, ar kurām katastrofas upuru nāves pasludināšanas gaidīšanas periods tika samazināts no 12 gadiem līdz aptuveni sešām nedēļām. Neskatoties uz vairākas nedēļas ilgajām glābšanas un meklēšanas operācijām, dzīvi tika atrasti tikai nedaudzi pazudušie cilvēki. Tā kā nav saņemti apliecinājumi par nāvi, daudzas ģimenes nav varējušas pieprasīt kompensāciju, veikt īpašuma pārrakstīšanu vai nokārtot citus juridiskus jautājumus. Daži radinieki jau ir rīkojuši simboliskas kremācijas ceremonijas tiem, kuru mirstīgās atliekas nav atrastas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Nepāla ir sākusi procesu, lai juridiski pasludinātu par mirušiem tūkstošiem cilvēku, kas pēc katastrofālajiem augusta plūdiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem, ceturtdien paziņoja varasiestādes.
26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Nepālā plūdos gāja bojā vairāk nekā 1400 cilvēku, vairāk nekā 5500 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Iestādes ir publicējušas paziņojumus, kuros minēti aptuveni 4000 pazudušo cilvēku, arī 623 ārvalstnieki, un lūgušas iesniegt iebildumus vai labojumus, pirms tiek pieņemti oficiāli lēmumi. Pēc papildu pārbaudes var tikt pievienoti vēl citi vārdi, un paredzams, ka valdība izdos apliecinājumus par nāvi, tiklīdz būs pabeigtas juridiskās procedūras. Šis solis seko pagājušajā mēnesī veiktajām izmaiņām Nepālas likumos, ar kurām katastrofas upuru nāves pasludināšanas gaidīšanas periods tika samazināts no 12 gadiem līdz aptuveni sešām nedēļām. Neskatoties uz vairākas nedēļas ilgajām glābšanas un meklēšanas operācijām, dzīvi tika atrasti tikai nedaudzi pazudušie cilvēki. Tā kā nav saņemti apliecinājumi par nāvi, daudzas ģimenes nav varējušas pieprasīt kompensāciju, veikt īpašuma pārrakstīšanu vai nokārtot citus juridiskus jautājumus. Daži radinieki jau ir rīkojuši simboliskas kremācijas ceremonijas tiem, kuru mirstīgās atliekas nav atrastas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu