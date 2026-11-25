Jaunās valdības finanšu ministrs Kārlis Purgailis pirmajās intervijās televīzijas raidījumos izteicis dažādus apsvērumus par iespējamajiem valsts naudas ietaupījumiem un potenciāli nepieciešamām pārmaiņām nodokļu sistēmā.
Izmaiņas varētu piedzīvot arī banku solidaritātes nodoklis, ko, ministra ieskatā, no nākamā gada vajadzētu pārtraukt, jo tas neveicinot kreditēšanu.
Iepazīstinot ar jauno ministru, Finanšu ministrija informē, ka Kārlim Purgailim "ir vairāk nekā 25 gadu pieredze finanšu nozarē, tostarp ieņemot vadošus amatus Latvijas komercbankās un finanšu iestādēs". Pirms stāšanās finanšu ministra amatā viņš bija AS "Citadele banka" galvenais ekonomists, bankas meitasuzņēmuma "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs. Iepriekš ieņēmis dažādus amatus finanšu un aktīvu pārvaldības jomā "Citadele bankā", SEB bankā, "GE Money Bank Latvia", Latvijas Pasta bankā, karjeru sācis "Parex bankas" grupā.
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Jaunās valdības finanšu ministrs Kārlis Purgailis pirmajās intervijās televīzijas raidījumos izteicis dažādus apsvērumus par iespējamajiem valsts naudas ietaupījumiem un potenciāli nepieciešamām pārmaiņām nodokļu sistēmā.
Izmaiņas varētu piedzīvot arī banku solidaritātes nodoklis, ko, ministra ieskatā, no nākamā gada vajadzētu pārtraukt, jo tas neveicinot kreditēšanu.
Iepazīstinot ar jauno ministru, Finanšu ministrija informē, ka Kārlim Purgailim "ir vairāk nekā 25 gadu pieredze finanšu nozarē, tostarp ieņemot vadošus amatus Latvijas komercbankās un finanšu iestādēs". Pirms stāšanās finanšu ministra amatā viņš bija AS "Citadele banka" galvenais ekonomists, bankas meitasuzņēmuma "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs. Iepriekš ieņēmis dažādus amatus finanšu un aktīvu pārvaldības jomā "Citadele bankā", SEB bankā, "GE Money Bank Latvia", Latvijas Pasta bankā, karjeru sācis "Parex bankas" grupā.
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