27. novembrī klajā nāk repera Ozola (Ģirta Rozentāla) grāmata "Cieņa un Mīlestība 1996–2001", kas ir vizuāls un personisks stāsts par mākslinieka muzikālās darbības pirmsākumiem un Latvijas hiphopa kultūras veidošanos 20. gadsimta 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā.
Grāmatas ideja radusies, apzinoties, cik daudz vērtīgu tā laika materiālu Ozolam ir saglabājies. Fotogrāfijas, atmiņas un dažādas laikmeta liecības veido plašu arhīvu, kas ļauj atgriezties laikā, kad Latvijas hiphops vēl tikai veidojās un tā dalībnieki paši radīja savu kultūru, stilu un vidi.
"Šī grāmata ir mans mēģinājums atgriezties laikā, kad viss tikai sākās. Tie bija gadi, kuros veidojās ne tikai mana muzikālā darbība, bet arī vide, cilvēki un notikumi, kas lielā mērā noteica Latvijas hiphopa turpmāko attīstību. Grāmatā esmu apkopojis tā laika fotogrāfijas, atmiņas un stāstus, lai saglabātu šo periodu un ļautu arī citiem ielūkoties tajā, kā viss sākās," par grāmatu stāsta Ozols.
Grāmata aptver laika posmu no 1996. līdz 2001. gadam, kas ir periods, kurā aizsākās Ozola muzikālais ceļš, veidojās grupa FACT un tapa albums "Cieņa un Mīlestība". Taču izdevums nav tikai atskats uz mūzikas tapšanu. Tas ļauj ieraudzīt arī tā laika ikdienu, cilvēkus, vizuālo identitāti, ģērbšanās stilu un vidi, kurā veidojās Latvijas hiphopa kustība.
Īpaša nozīme grāmatā ir fotogrāfijām. Atšķirībā no mūsdienām, kad ikviens notikums tiek dokumentēts ar telefonu un attēli uzreiz nonāk digitālajā vidē, 90. gadu beigās fotogrāfiju tapšana bija pavisam citāda. Tāpēc saglabātie kadri šodien ir ne tikai personiskas atmiņas, bet arī vērtīga laikmeta liecība.
"Cieņa un Mīlestība 1996–2001" ir iespēja gan tiem, kuri paši piedzīvojuši šo laiku, atgriezties savās atmiņās, gan jaunākajai paaudzei ieraudzīt, kā Latvijas hiphopa kultūra veidojās pirms vairāk nekā 25 gadiem. Tas ir stāsts par laiku, cilvēkiem un enerģiju, no kuras izauga viena no nozīmīgākajām Latvijas mūzikas subkultūrām.
Grāmata tapusi ciešā sadarbībā ar jaunās paaudzes dizaineri Juriju Lukijanišenu, ar kuru Ozols jau pavasarī strādāja pie izstādes "Cieņa un Mīlestība" veidošanas. Jurijs ir arī grāmatas dizaina un maketa autors.
120 lappušu biezā foto grāmata "Cieņa un Mīlestība 1996–2001" pieejama no 27. novembra https://hoodshop.eu/lv/ vai klātienē veikalā "Hoodshop", kā arī būs iespēja to iegādāties 5. decembrī pirms Ozola koncerta "Cieņa un mīlestība" Xiaomi Arēnā.
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27. novembrī klajā nāk repera Ozola (Ģirta Rozentāla) grāmata "Cieņa un Mīlestība 1996–2001", kas ir vizuāls un personisks stāsts par mākslinieka muzikālās darbības pirmsākumiem un Latvijas hiphopa kultūras veidošanos 20. gadsimta 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā.
Grāmatas ideja radusies, apzinoties, cik daudz vērtīgu tā laika materiālu Ozolam ir saglabājies. Fotogrāfijas, atmiņas un dažādas laikmeta liecības veido plašu arhīvu, kas ļauj atgriezties laikā, kad Latvijas hiphops vēl tikai veidojās un tā dalībnieki paši radīja savu kultūru, stilu un vidi.
"Šī grāmata ir mans mēģinājums atgriezties laikā, kad viss tikai sākās. Tie bija gadi, kuros veidojās ne tikai mana muzikālā darbība, bet arī vide, cilvēki un notikumi, kas lielā mērā noteica Latvijas hiphopa turpmāko attīstību. Grāmatā esmu apkopojis tā laika fotogrāfijas, atmiņas un stāstus, lai saglabātu šo periodu un ļautu arī citiem ielūkoties tajā, kā viss sākās," par grāmatu stāsta Ozols.
Grāmata aptver laika posmu no 1996. līdz 2001. gadam, kas ir periods, kurā aizsākās Ozola muzikālais ceļš, veidojās grupa FACT un tapa albums "Cieņa un Mīlestība". Taču izdevums nav tikai atskats uz mūzikas tapšanu. Tas ļauj ieraudzīt arī tā laika ikdienu, cilvēkus, vizuālo identitāti, ģērbšanās stilu un vidi, kurā veidojās Latvijas hiphopa kustība.
Īpaša nozīme grāmatā ir fotogrāfijām. Atšķirībā no mūsdienām, kad ikviens notikums tiek dokumentēts ar telefonu un attēli uzreiz nonāk digitālajā vidē, 90. gadu beigās fotogrāfiju tapšana bija pavisam citāda. Tāpēc saglabātie kadri šodien ir ne tikai personiskas atmiņas, bet arī vērtīga laikmeta liecība.
"Cieņa un Mīlestība 1996–2001" ir iespēja gan tiem, kuri paši piedzīvojuši šo laiku, atgriezties savās atmiņās, gan jaunākajai paaudzei ieraudzīt, kā Latvijas hiphopa kultūra veidojās pirms vairāk nekā 25 gadiem. Tas ir stāsts par laiku, cilvēkiem un enerģiju, no kuras izauga viena no nozīmīgākajām Latvijas mūzikas subkultūrām.
Grāmata tapusi ciešā sadarbībā ar jaunās paaudzes dizaineri Juriju Lukijanišenu, ar kuru Ozols jau pavasarī strādāja pie izstādes "Cieņa un Mīlestība" veidošanas. Jurijs ir arī grāmatas dizaina un maketa autors.
120 lappušu biezā foto grāmata "Cieņa un Mīlestība 1996–2001" pieejama no 27. novembra https://hoodshop.eu/lv/ vai klātienē veikalā "Hoodshop", kā arī būs iespēja to iegādāties 5. decembrī pirms Ozola koncerta "Cieņa un mīlestība" Xiaomi Arēnā.
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