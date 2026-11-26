Mūziķi Kurts Kārlis un Antons Georgs Grauds, kurš darbojas arī ar vārdu “Zvīņas”, izveidojuši apvienību “Pazemežs” un 25. novembrī laiduši klajā debijas albumu “Kā krupis ziemu nenorija”. Tajā septiņas dziesmas un trīs stāstu fragmenti savieno akustiskās ģitāras skanējumu ar eksperimentālu elektroniku un pasaku tēliem, informē projekta autori.
Albuma iecere radusies Kurzemes piekrastē, Miķeļtornī. Pavadot laiku meža tuvumā, abus mūziķus ieinteresējusi dzīve pie sūnām, saknēm un alām — pasaule, kas ikdienas skatienam bieži paslīd garām. No šīs intereses tapis arī apvienības nosaukums “Pazemežs”, kurā satiekas mežs, pazeme un iespēja tajā pazust.
Sākotnēji autori vēlējušies radīt drūmu dziesmu sēriju bērniem, taču darba gaitā iecere mainījusies. Pasaku tēli saglabājušies, bet viņu piedzīvojumos ienākušas dažādiem vecumiem pazīstamas izjūtas un problēmas. Vienā dziesmā mežu posta slikti audzināta Vēja māte, citā uzdarbojas draudīgais Žvangulis, savukārt tukša ala kļūst par patvērumu ziemas pārlaidējiem.
Albuma galvenie varoņi ir Zaķa kungs un Krupja kungs. Gadalaiku maiņa, laikapstākļi un sastapšanās ar citiem meža iemītniekiem atspoguļo arī cilvēka pārdzīvojumus. Krupim autori piešķīruši īpašu nozīmi — tas iemieso sāpes, nemieru vai nepatīkamu sajūtu, no kuras gribētos atbrīvoties.
“Krupi nav vērts censties iznīcināt. Ar to nepieciešams sadraudzēties,”
vienā no albumam rakstītajiem stāstiem vēsta režisors un rakstnieks Gusts Ābele. Šo domu mūziķi izceļ kā vienu no ieraksta galvenajām atziņām.
Mūzikas pamatu veido akustiskā ģitāra, kuru papildina elektroniskas skaņas un efekti. Abu autoru līdzšinējā pieredze ir atšķirīga: Kurts Kārlis ir aktieris, kā arī apvienības “Aģentūra” basģitārists un vokālists, kura darbībā sastopams džezs, fanks un teātra mūzika. Savukārt Antons Georgs Grauds ar solo projektu “Zvīņas” darbojas eksperimentālajā elektroniskajā mūzikā, vizuālajā mākslā un performancē. “Pazemežs” ir abu pirmā kopīgā muzikālā apvienība.
Līdzās pašu mūziķu dziesmu tekstiem albumā izmantoti arī dzejnieka Andra Akmentiņa teksti. Visus trīs īsos stāstus rakstījis Gusts Ābele. Dziesmas un stāstu fragmenti veido savstarpēji saistītu, tomēr ne gluži secīgu notikumu virkni, pakāpeniski iepazīstinot ar izdomātās pasaules iemītniekiem un viņu attiecībām.
Kā uzsver autori, lai gan ierakstā izmantoti pasaku tēli, tas nav iecerēts tikai bērnu auditorijai. Meža iemītnieku skatpunkts ļauj runāt par cilvēciskām problēmām ar ironiju un humoru, ne vienmēr piedāvājot viennozīmīgu skaidrojumu vai atrisinājumu.
“Kā krupis ziemu nenorija” tapis 2026. gada vasarā un ierakstīts un izdots pašu spēkiem. Mūziku un skaņas efektus veidojuši abi apvienības dalībnieki, bet ieraksta māsterēšanu veikusi Evelīna Dreimane. Albums izdots digitālajās mūzikas straumēšanas platformās.
“Pazemežs” iecerēts kā projekts ar turpinājumu — mūziķi plāno albuma pasauli attīstīt arī skatuves performancē.
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Mūziķi Kurts Kārlis un Antons Georgs Grauds, kurš darbojas arī ar vārdu “Zvīņas”, izveidojuši apvienību “Pazemežs” un 25. novembrī laiduši klajā debijas albumu “Kā krupis ziemu nenorija”. Tajā septiņas dziesmas un trīs stāstu fragmenti savieno akustiskās ģitāras skanējumu ar eksperimentālu elektroniku un pasaku tēliem, informē projekta autori.
Albuma iecere radusies Kurzemes piekrastē, Miķeļtornī. Pavadot laiku meža tuvumā, abus mūziķus ieinteresējusi dzīve pie sūnām, saknēm un alām — pasaule, kas ikdienas skatienam bieži paslīd garām. No šīs intereses tapis arī apvienības nosaukums “Pazemežs”, kurā satiekas mežs, pazeme un iespēja tajā pazust.
Sākotnēji autori vēlējušies radīt drūmu dziesmu sēriju bērniem, taču darba gaitā iecere mainījusies. Pasaku tēli saglabājušies, bet viņu piedzīvojumos ienākušas dažādiem vecumiem pazīstamas izjūtas un problēmas. Vienā dziesmā mežu posta slikti audzināta Vēja māte, citā uzdarbojas draudīgais Žvangulis, savukārt tukša ala kļūst par patvērumu ziemas pārlaidējiem.
Albuma galvenie varoņi ir Zaķa kungs un Krupja kungs. Gadalaiku maiņa, laikapstākļi un sastapšanās ar citiem meža iemītniekiem atspoguļo arī cilvēka pārdzīvojumus. Krupim autori piešķīruši īpašu nozīmi — tas iemieso sāpes, nemieru vai nepatīkamu sajūtu, no kuras gribētos atbrīvoties.
“Krupi nav vērts censties iznīcināt. Ar to nepieciešams sadraudzēties,”
vienā no albumam rakstītajiem stāstiem vēsta režisors un rakstnieks Gusts Ābele. Šo domu mūziķi izceļ kā vienu no ieraksta galvenajām atziņām.
Mūzikas pamatu veido akustiskā ģitāra, kuru papildina elektroniskas skaņas un efekti. Abu autoru līdzšinējā pieredze ir atšķirīga: Kurts Kārlis ir aktieris, kā arī apvienības “Aģentūra” basģitārists un vokālists, kura darbībā sastopams džezs, fanks un teātra mūzika. Savukārt Antons Georgs Grauds ar solo projektu “Zvīņas” darbojas eksperimentālajā elektroniskajā mūzikā, vizuālajā mākslā un performancē. “Pazemežs” ir abu pirmā kopīgā muzikālā apvienība.
Līdzās pašu mūziķu dziesmu tekstiem albumā izmantoti arī dzejnieka Andra Akmentiņa teksti. Visus trīs īsos stāstus rakstījis Gusts Ābele. Dziesmas un stāstu fragmenti veido savstarpēji saistītu, tomēr ne gluži secīgu notikumu virkni, pakāpeniski iepazīstinot ar izdomātās pasaules iemītniekiem un viņu attiecībām.
Kā uzsver autori, lai gan ierakstā izmantoti pasaku tēli, tas nav iecerēts tikai bērnu auditorijai. Meža iemītnieku skatpunkts ļauj runāt par cilvēciskām problēmām ar ironiju un humoru, ne vienmēr piedāvājot viennozīmīgu skaidrojumu vai atrisinājumu.
“Kā krupis ziemu nenorija” tapis 2026. gada vasarā un ierakstīts un izdots pašu spēkiem. Mūziku un skaņas efektus veidojuši abi apvienības dalībnieki, bet ieraksta māsterēšanu veikusi Evelīna Dreimane. Albums izdots digitālajās mūzikas straumēšanas platformās.
“Pazemežs” iecerēts kā projekts ar turpinājumu — mūziķi plāno albuma pasauli attīstīt arī skatuves performancē.
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