Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde nolēmusi lauzt līgumu ar vīriešu izlases galveno treneri Paolo Nikolato.
Valstsvienības vadībā viņš stājās 2024. gada februārī, taču Latvijas futbolistu sniegums šajā periodā bijis vājš – 30 spēlēs komanda izcīnījusi piecas uzvaras, pārsvarā pret zemāka ranga komandām, desmit reižu cīnījusies neizšķirti un piedzīvojusi 15 zaudējumus. LFF prezidents Vadims Ļašenko atzinīgi vērtē Nikolato centienus izkopt Latvijas izlases spēles stilu. "Tomēr ar spēles stilu vien nepietiek. Vienlaikus Latvijas valstsvienībai jāizvirza augstāki sportiskie mērķi un jātiecas pēc labākiem rezultātiem. Izvērtējot kopā pavadīto laiku, esam secinājuši, ka vēlamie sportiskie rezultāti nav sasniegti un ir pienācis laiks noslēgt šo sadarbības posmu," secina LFF prezidents. Arvien biežāk izskan viedoklis, ka futbola valstsvienības trenera amatā pašreiz piemērotāks būtu kāds vietējais speciālists, nevis ārzemnieks. Šim viedoklim pievienojies arī Vadims Ļašenko, apstiprinot, ka tieši Latvijas futbola vidē tiks meklēts Nikolato pēcnācējs, ko plānots atrast līdz janvāra vidum.
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Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde nolēmusi lauzt līgumu ar vīriešu izlases galveno treneri Paolo Nikolato.
Valstsvienības vadībā viņš stājās 2024. gada februārī, taču Latvijas futbolistu sniegums šajā periodā bijis vājš – 30 spēlēs komanda izcīnījusi piecas uzvaras, pārsvarā pret zemāka ranga komandām, desmit reižu cīnījusies neizšķirti un piedzīvojusi 15 zaudējumus. LFF prezidents Vadims Ļašenko atzinīgi vērtē Nikolato centienus izkopt Latvijas izlases spēles stilu. "Tomēr ar spēles stilu vien nepietiek. Vienlaikus Latvijas valstsvienībai jāizvirza augstāki sportiskie mērķi un jātiecas pēc labākiem rezultātiem. Izvērtējot kopā pavadīto laiku, esam secinājuši, ka vēlamie sportiskie rezultāti nav sasniegti un ir pienācis laiks noslēgt šo sadarbības posmu," secina LFF prezidents. Arvien biežāk izskan viedoklis, ka futbola valstsvienības trenera amatā pašreiz piemērotāks būtu kāds vietējais speciālists, nevis ārzemnieks. Šim viedoklim pievienojies arī Vadims Ļašenko, apstiprinot, ka tieši Latvijas futbola vidē tiks meklēts Nikolato pēcnācējs, ko plānots atrast līdz janvāra vidum.
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