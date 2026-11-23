Dziesmas "N-tā Pietura" oriģināls, grupas "Jumprava" izpildījumā, radās 1986. gadā un tajos laikos bija ievērojams hits. GAISAA un AnnaKrista piedāvā savu "N-tās Pieturas" interpretāciju, kurā Modra Skaistkalna aranžējums un AnnaKristas balss piešķir pazīstamajai dziesmai jaunas emocijas un krāsas.
Ir dziesmas, kuras laiks nemaina. Maināmies mēs paši un tas, ko tajās sadzirdam. Un ir dziesmas, pie kurām gribas atgriezties. Tās saglabā siltas sajūtas, kas nepazūd. "N-tā pietura" ir viena no tām. "Man šī dziesma vienmēr vispirms bijusi par pilsētu," stāsta Modris Skaistkalns. "Par tās noskaņu, gaismām un romantiku. Par dažādām mīlestībām pirmajām, laimīgajām un arī nelaimīgajām. Tāda urbāna romantisma pilna jaunības elpa."
GAISAA ir Modra Skaistkalna izveidots saulrietu popmūzikas projekts kurā viņš sadarbojas ar dažādiem Latvijas izpildītājiem. 2025. gada 5. augustā GAISAA izdeva debijas singlu "Mēs krītam uz augšu", kas sešas nedēļas pēc kārtas atradās Latvijas Radio 2 "Muzikālās bankas" Top 15 dziesmu sarakstā. Arī nākošais grupas singls "Kā vasaras sākumā" guvis radio atzinību, divas nedēļas pavadot starp Latvijas radiostaciju spēlētāko pašmāju mūziķu TOP 10.
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Dziesmas "N-tā Pietura" oriģināls, grupas "Jumprava" izpildījumā, radās 1986. gadā un tajos laikos bija ievērojams hits. GAISAA un AnnaKrista piedāvā savu "N-tās Pieturas" interpretāciju, kurā Modra Skaistkalna aranžējums un AnnaKristas balss piešķir pazīstamajai dziesmai jaunas emocijas un krāsas.
Ir dziesmas, kuras laiks nemaina. Maināmies mēs paši un tas, ko tajās sadzirdam. Un ir dziesmas, pie kurām gribas atgriezties. Tās saglabā siltas sajūtas, kas nepazūd. "N-tā pietura" ir viena no tām. "Man šī dziesma vienmēr vispirms bijusi par pilsētu," stāsta Modris Skaistkalns. "Par tās noskaņu, gaismām un romantiku. Par dažādām mīlestībām pirmajām, laimīgajām un arī nelaimīgajām. Tāda urbāna romantisma pilna jaunības elpa."
GAISAA ir Modra Skaistkalna izveidots saulrietu popmūzikas projekts kurā viņš sadarbojas ar dažādiem Latvijas izpildītājiem. 2025. gada 5. augustā GAISAA izdeva debijas singlu "Mēs krītam uz augšu", kas sešas nedēļas pēc kārtas atradās Latvijas Radio 2 "Muzikālās bankas" Top 15 dziesmu sarakstā. Arī nākošais grupas singls "Kā vasaras sākumā" guvis radio atzinību, divas nedēļas pavadot starp Latvijas radiostaciju spēlētāko pašmāju mūziķu TOP 10.
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