Eiropas Komisija (EK) pirmdien ierosinājusi kārtējās sankciju paketes ietvaros aizliegt Krievijas sportistiem un komandām piedalīties sacensībās, kas notiek Eiropas Savienības (ES) teritorijā.
"Sporta pasākumi nedrīkst būt par propagandas forumiem. Šodien visos sporta pasākumos ES mēs ieviešam aizliegumu Krievijas komandām un sportistiem sacensties zem Krievijas karoga," videouzrunā uzsvēra EK prezidente Urzula fon der Leiena.
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir sākusi pakāpeniski atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2023. gadā noteiktos ierobežojumus. Jūlijā SOK atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās.
Kamēr pret Krieviju joprojām ir saglabāti aizliegumi par himnas atskaņošanu un karoga demonstrēšanu, Baltkrievijai SOK jau maija sākumā atļāva atgriezties sacensībās bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts himnu vai krāsām.
Neskatoties uz SOK lēmumu, vairākas starptautiskās sporta federācijas mēģina saglabāt ierobežojumus agresorvalstu sportistu dalībai sacensībās.
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Eiropas Komisija (EK) pirmdien ierosinājusi kārtējās sankciju paketes ietvaros aizliegt Krievijas sportistiem un komandām piedalīties sacensībās, kas notiek Eiropas Savienības (ES) teritorijā.
"Sporta pasākumi nedrīkst būt par propagandas forumiem. Šodien visos sporta pasākumos ES mēs ieviešam aizliegumu Krievijas komandām un sportistiem sacensties zem Krievijas karoga," videouzrunā uzsvēra EK prezidente Urzula fon der Leiena.
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir sākusi pakāpeniski atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2023. gadā noteiktos ierobežojumus. Jūlijā SOK atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās.
Kamēr pret Krieviju joprojām ir saglabāti aizliegumi par himnas atskaņošanu un karoga demonstrēšanu, Baltkrievijai SOK jau maija sākumā atļāva atgriezties sacensībās bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts himnu vai krāsām.
Neskatoties uz SOK lēmumu, vairākas starptautiskās sporta federācijas mēģina saglabāt ierobežojumus agresorvalstu sportistu dalībai sacensībās.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
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