Pirms pievēršanās mūzikai Emīlija Bērziņa strādājusi viesmīlības nozarē, un šajā laikā sakrājies ne viens vien stāsts, par kuru tagad var pasmieties. 360TV raidījumā “Gandrīz ideālās vakariņas” dziedātāja atklāj gan sāpīgākos, gan amizantākos virtuves piedzīvojumus.
Viens no nepatīkamākajiem gadījumiem noticis lielas darba noslodzes laikā, kad virtuvē valdījis pamatīgs haoss. Steidzoties un mēģinot iztikt bez ierastās picas lāpstas, Emīlija nolēmusi picu krāsnī ievietot ar roku. Rezultāts bijis sāpīgs – krāsns aizvēršanas brīdī tajā iesprūdusi viņas roka. Dziedātāja atzīst, ka pēc negadījuma pat apģērbties bijis sarežģīti.
Vakariņu sarunās dziedātāja dalās arī ar praktiskiem knifiņiem, kā mājās pagatavot labu steiku. Viens no tiem – gatavības pakāpi iespējams noteikt, salīdzinot gaļas mīkstumu ar plaukstas sajūtu, bet pēc cepšanas steikam noteikti jāļauj atpūsties.
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Pirms pievēršanās mūzikai Emīlija Bērziņa strādājusi viesmīlības nozarē, un šajā laikā sakrājies ne viens vien stāsts, par kuru tagad var pasmieties. 360TV raidījumā “Gandrīz ideālās vakariņas” dziedātāja atklāj gan sāpīgākos, gan amizantākos virtuves piedzīvojumus.
Viens no nepatīkamākajiem gadījumiem noticis lielas darba noslodzes laikā, kad virtuvē valdījis pamatīgs haoss. Steidzoties un mēģinot iztikt bez ierastās picas lāpstas, Emīlija nolēmusi picu krāsnī ievietot ar roku. Rezultāts bijis sāpīgs – krāsns aizvēršanas brīdī tajā iesprūdusi viņas roka. Dziedātāja atzīst, ka pēc negadījuma pat apģērbties bijis sarežģīti.
Vakariņu sarunās dziedātāja dalās arī ar praktiskiem knifiņiem, kā mājās pagatavot labu steiku. Viens no tiem – gatavības pakāpi iespējams noteikt, salīdzinot gaļas mīkstumu ar plaukstas sajūtu, bet pēc cepšanas steikam noteikti jāļauj atpūsties.
VIDEO:
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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