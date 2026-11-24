Sešus gadus zinātnieki Latvijā seko meža koku daudzveidībai, noņemot DNS no dīgstiem, kā arī veciem kokiem.
Latvijas valsts mežzinātnes institūts (LVMI) "Silava" veic ģenētiskās daudzveidības monitoringu Latvijā un pašlaik piedalās arī starptautiskā projektā par tās saglabāšanu mežaudzēs. Projektā pētnieki uzrauga četras koku sugas – egli, osi, liepu un ozolu.
"Silavas" Ģenētisko resursu centra vadītājs un vadošais pētnieks Dainis Edgars Ruņģis atbild par Latvijas laukaugu sēklu gēnu bankas darbību un pēta arī meža koku selekcijas jautājumus. Kāpēc ģenētiskā daudzveidība ir svarīga?
"Selekcijas gaitā mēs atlasām indivīdus ar mums vēlamām īpašībām, līdz ar to daļa ģenētiskās daudzveidības pazūd. Taču tieši tā sugām dod iespēju pielāgoties pārmaiņām un saglabāties ilgtermiņā," skaidro Ruņģis.
Atjaunojot mežaudzes ar selekcionētu materiālu, var izaudzēt kokus, kas aug ātrāk un ir lielāki un taisnāki. Tomēr, lai nodrošinātu mežaudžu ilgtspēju un noturību, pētnieki pārbauda, vai atlases gaitā saglabājas ģenētiskā daudzveidība.Kā to pārbauda? Ruņģis min piemēru – pētnieki salīdzina vairāk nekā 90 gadu vecas priežu audzes ģenētisko daudzveidību ar tās pēcnācēju daudzveidību 10–15 gadu vecā audzē. Tā var noskaidrot, vai ģenētiskā daudzveidība saglabājusies nākamajā paaudzē. Latvijas monitoringa programmā šādi pēta arī egles. "Tā kā priede un egle ir svešapputes sugas, tas nozīmē, ka arī sēklu plantācijās vienmēr ienāks putekšņi no ārpuses. Faktiski mēs pārliecināmies, ka ģenētiskā daudzveidība nesamazinās uzlabotā stādmateriālā."
Pirms valsts svētkiem "Silavas" vadošajam pētniekam, bioloģijas doktoram un akadēmiķim Dainim Edgaram Ruņģim pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu par ieguldījumu mežzinātnē un ģenētisko resursu saglabāšanā un izpētē.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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Sešus gadus zinātnieki Latvijā seko meža koku daudzveidībai, noņemot DNS no dīgstiem, kā arī veciem kokiem.
Latvijas valsts mežzinātnes institūts (LVMI) "Silava" veic ģenētiskās daudzveidības monitoringu Latvijā un pašlaik piedalās arī starptautiskā projektā par tās saglabāšanu mežaudzēs. Projektā pētnieki uzrauga četras koku sugas – egli, osi, liepu un ozolu.
"Silavas" Ģenētisko resursu centra vadītājs un vadošais pētnieks Dainis Edgars Ruņģis atbild par Latvijas laukaugu sēklu gēnu bankas darbību un pēta arī meža koku selekcijas jautājumus. Kāpēc ģenētiskā daudzveidība ir svarīga?
"Selekcijas gaitā mēs atlasām indivīdus ar mums vēlamām īpašībām, līdz ar to daļa ģenētiskās daudzveidības pazūd. Taču tieši tā sugām dod iespēju pielāgoties pārmaiņām un saglabāties ilgtermiņā," skaidro Ruņģis.
Atjaunojot mežaudzes ar selekcionētu materiālu, var izaudzēt kokus, kas aug ātrāk un ir lielāki un taisnāki. Tomēr, lai nodrošinātu mežaudžu ilgtspēju un noturību, pētnieki pārbauda, vai atlases gaitā saglabājas ģenētiskā daudzveidība.Kā to pārbauda? Ruņģis min piemēru – pētnieki salīdzina vairāk nekā 90 gadu vecas priežu audzes ģenētisko daudzveidību ar tās pēcnācēju daudzveidību 10–15 gadu vecā audzē. Tā var noskaidrot, vai ģenētiskā daudzveidība saglabājusies nākamajā paaudzē. Latvijas monitoringa programmā šādi pēta arī egles. "Tā kā priede un egle ir svešapputes sugas, tas nozīmē, ka arī sēklu plantācijās vienmēr ienāks putekšņi no ārpuses. Faktiski mēs pārliecināmies, ka ģenētiskā daudzveidība nesamazinās uzlabotā stādmateriālā."
Pirms valsts svētkiem "Silavas" vadošajam pētniekam, bioloģijas doktoram un akadēmiķim Dainim Edgaram Ruņģim pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu par ieguldījumu mežzinātnē un ģenētisko resursu saglabāšanā un izpētē.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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