Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē trešdien izskanēja krasi atšķirīgi deputātu viedokļi par iespējamo lāču populācijas ierobežošanu Latvijā.
Komisija skatīja iedzīvotāju iniciatīvu, kurā pausts aicinājums ierobežot lāču populāciju un ļaut atkāpties no stingrās to aizsardzības ne tikai tad, kad cilvēkam jau nodarīts "nopietns kaitējums", bet arī ļaut aizsargāties preventīvi.
Valdošās koalīcijas deputāts Ģirts Lapiņš (NA) sprieda, ka cilvēka drošībai un dzīvībai jābūt prioritātēm pār lāču interesēm. Jekaterina Ivanova ("LPV"), piesaucot, ka viņas māte bija mežsardze un viņa "visu mūžu pavadījusi mežā", piekrita, ka ikviena dzīvnieka populācija ir jātur rāmjos. Viņas partijas biedrene Regīna Ločmele ("LPV") aicināja rīkoties nekavējoties, nepieļaujot situāciju, ka izmaiņas likumā tiek skatītas jau pēc kāda traģiska negadījuma.
Savukārt citi deputāti pauda, ka jārunā par preventīviem pasākumiem, nevis lāču nogalināšanu, piemēram, ierobežojot lāču piekļuvi saimniecībām, bišudravām un pārtikas atkritumiem, kas pievilina dzīvniekus mājām. Atis Švinka ("Progresīvie"), atsaucoties uz komisijā izskanējušajiem datiem, atzīmēja, ka pašlaik runa ir par trim lāčiem, kuri novērtēti kā bīstami. Šo dzīvnieku dēļ nebūtu jālemj par vēršanos pret pārējiem lāčiem, kuru daudzums Latvijā tiek lēsts ap 190 dzīvniekiem. Viņš uzsvēra, ka šis jautājums nav jānodod skatīšanai komisijām, jo tas esot risināms Eiropas Savienības līmenī ar izmaiņām direktīvās. Deputāts atzina, ka ir jārisina ar lāču populācijas pieaugumu saistītās problēmas, piemēram, par to mednieku pasargāšanu, kuri iesaistās bīstamo dzīvnieku likvidēšanā.
Kā deputātus informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode, jau pašlaik ir iespējams likvidēt tos lāčus, kas atzīti par bīstamiem. Šogad DAP izsniegusi piecas atļaujas lāču likvidēšanai. Trīs atļaujas izsniegtas par vienu lāci, kurš klīdis pa trim Vidzemes novadiem. Taču atļauju izsniegšana nav devusi rezultātu. Mednieki nepiesakoties uzņemties šo pienākumu, jo bažījas par iespējamo ietekmi nākotnē. Pēc lāča likvidēšanas pretēju uzskatu cilvēki varot pret viņiem vērsties, piemēram, pieprasot apturēt viņu ieroču lietošanas atļaujas, nosodot sociālajos tīklos un citādi. Strode izteicās, ka, iespējams, jādomā, kā šādās situācijās pasargāt medniekus.
DAP pārstāve arī informēja, ka šogad izmaksāti aptuveni 13 000 eiro kompensācijās par lāču izdarītajiem postījumiem. Vienā gadījumā kompensēts uzbrukums liellopam. Deviņos gadījumos saņemti pieprasījumi par bišu dravu postīšanu. Piecos gadījumos kompensācijas samaksātas, taču pārējos gadījumos tās atteiktas, jo nav bijusi reģistrēta bišu saime vai arī nodarītais kaitējums nav sasniedzis noteiktu apmēru.
DAP pārstāve uzsvēra, ka katrs lācis un katra situācija, kad tas pamanīts, nav vērtējama kā bīstama.
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt iniciatīvas par lāču populācijas ierobežošanu nodošanu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai.
DAP iepriekš arī skaidrojusi, ka ikdienā lācis nav agresīvs un lielākoties izvairās no sastapšanās ar cilvēku. Cilvēkam bīstams lācis var kļūt, ja ir pāragri iztraucēts no ziemas guļas, pārsteigts nesagatavots, tam nav atkāpšanās ceļa, tas ir ievainots, kā arī lāču mātītes ar mazuļiem.
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Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē trešdien izskanēja krasi atšķirīgi deputātu viedokļi par iespējamo lāču populācijas ierobežošanu Latvijā.
Komisija skatīja iedzīvotāju iniciatīvu, kurā pausts aicinājums ierobežot lāču populāciju un ļaut atkāpties no stingrās to aizsardzības ne tikai tad, kad cilvēkam jau nodarīts "nopietns kaitējums", bet arī ļaut aizsargāties preventīvi.
Valdošās koalīcijas deputāts Ģirts Lapiņš (NA) sprieda, ka cilvēka drošībai un dzīvībai jābūt prioritātēm pār lāču interesēm. Jekaterina Ivanova ("LPV"), piesaucot, ka viņas māte bija mežsardze un viņa "visu mūžu pavadījusi mežā", piekrita, ka ikviena dzīvnieka populācija ir jātur rāmjos. Viņas partijas biedrene Regīna Ločmele ("LPV") aicināja rīkoties nekavējoties, nepieļaujot situāciju, ka izmaiņas likumā tiek skatītas jau pēc kāda traģiska negadījuma.
Savukārt citi deputāti pauda, ka jārunā par preventīviem pasākumiem, nevis lāču nogalināšanu, piemēram, ierobežojot lāču piekļuvi saimniecībām, bišudravām un pārtikas atkritumiem, kas pievilina dzīvniekus mājām. Atis Švinka ("Progresīvie"), atsaucoties uz komisijā izskanējušajiem datiem, atzīmēja, ka pašlaik runa ir par trim lāčiem, kuri novērtēti kā bīstami. Šo dzīvnieku dēļ nebūtu jālemj par vēršanos pret pārējiem lāčiem, kuru daudzums Latvijā tiek lēsts ap 190 dzīvniekiem. Viņš uzsvēra, ka šis jautājums nav jānodod skatīšanai komisijām, jo tas esot risināms Eiropas Savienības līmenī ar izmaiņām direktīvās. Deputāts atzina, ka ir jārisina ar lāču populācijas pieaugumu saistītās problēmas, piemēram, par to mednieku pasargāšanu, kuri iesaistās bīstamo dzīvnieku likvidēšanā.
Kā deputātus informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode, jau pašlaik ir iespējams likvidēt tos lāčus, kas atzīti par bīstamiem. Šogad DAP izsniegusi piecas atļaujas lāču likvidēšanai. Trīs atļaujas izsniegtas par vienu lāci, kurš klīdis pa trim Vidzemes novadiem. Taču atļauju izsniegšana nav devusi rezultātu. Mednieki nepiesakoties uzņemties šo pienākumu, jo bažījas par iespējamo ietekmi nākotnē. Pēc lāča likvidēšanas pretēju uzskatu cilvēki varot pret viņiem vērsties, piemēram, pieprasot apturēt viņu ieroču lietošanas atļaujas, nosodot sociālajos tīklos un citādi. Strode izteicās, ka, iespējams, jādomā, kā šādās situācijās pasargāt medniekus.
DAP pārstāve arī informēja, ka šogad izmaksāti aptuveni 13 000 eiro kompensācijās par lāču izdarītajiem postījumiem. Vienā gadījumā kompensēts uzbrukums liellopam. Deviņos gadījumos saņemti pieprasījumi par bišu dravu postīšanu. Piecos gadījumos kompensācijas samaksātas, taču pārējos gadījumos tās atteiktas, jo nav bijusi reģistrēta bišu saime vai arī nodarītais kaitējums nav sasniedzis noteiktu apmēru.
DAP pārstāve uzsvēra, ka katrs lācis un katra situācija, kad tas pamanīts, nav vērtējama kā bīstama.
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt iniciatīvas par lāču populācijas ierobežošanu nodošanu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai.
DAP iepriekš arī skaidrojusi, ka ikdienā lācis nav agresīvs un lielākoties izvairās no sastapšanās ar cilvēku. Cilvēkam bīstams lācis var kļūt, ja ir pāragri iztraucēts no ziemas guļas, pārsteigts nesagatavots, tam nav atkāpšanās ceļa, tas ir ievainots, kā arī lāču mātītes ar mazuļiem.
Aptauja
Ko darīt ar brūnajiem lāčiem Latvijā?
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