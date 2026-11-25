Šonedēļ Latvijā pakāpeniski sākas meteoroloģiskā ziema, nedēļas nogalē visā valstī gaidāms sals, prognozē sinoptiķi.
Vietām valsts austrumu daļā meteoroloģiskā ziema jau ir iestājusies. Piemēram, Alūksnes novērojumu stacijā kopš 23. novembra diennakts vidējā gaisa temperatūra ir negatīva. Valstī kopumā ziemas sākšanās gaidāma 25. - 27. novembrī.
Kā ziņots, meteoroloģiskā ziema sākas tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas saglabājas zem nulles, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā — 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā — jau 17. novembrī.
Ceturtdien, 26. novembrī, vietām Latvijā nedaudz līs un snigs, turpmākajās dienās debesis biežāk skaidrosies un laiks būs pārsvarā sauss. Sākot ar piektdienu, visā valstī gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles. Aukstākajās naktīs termometra stabiņš vietām pietuvosies -10 grādu atzīmei, un valsts lielākajā daļā neliels sals saglabāsies visas dienas garumā.
Sestdien virs Latvijas nonāks anticiklona centrs, pēc tam tas pārvietosies dienvidaustrumu virzienā, tādēļ mazliet pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš. Sagaidāms, ka nākamnedēļ būs maz nokrišņu. Prognozes par gaisa temperatūru nākamnedēļ ir atšķirīgas, Kurzemē būs lielāka varbūtība sagaidīt atkusni un temperatūras paaugstināšanos līdz pat +8 grādiem, bet dzestrākais laiks saglabāsies Latgalē.
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Šonedēļ Latvijā pakāpeniski sākas meteoroloģiskā ziema, nedēļas nogalē visā valstī gaidāms sals, prognozē sinoptiķi.
Vietām valsts austrumu daļā meteoroloģiskā ziema jau ir iestājusies. Piemēram, Alūksnes novērojumu stacijā kopš 23. novembra diennakts vidējā gaisa temperatūra ir negatīva. Valstī kopumā ziemas sākšanās gaidāma 25. - 27. novembrī.
Kā ziņots, meteoroloģiskā ziema sākas tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas saglabājas zem nulles, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā — 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā — jau 17. novembrī.
Ceturtdien, 26. novembrī, vietām Latvijā nedaudz līs un snigs, turpmākajās dienās debesis biežāk skaidrosies un laiks būs pārsvarā sauss. Sākot ar piektdienu, visā valstī gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles. Aukstākajās naktīs termometra stabiņš vietām pietuvosies -10 grādu atzīmei, un valsts lielākajā daļā neliels sals saglabāsies visas dienas garumā.
Sestdien virs Latvijas nonāks anticiklona centrs, pēc tam tas pārvietosies dienvidaustrumu virzienā, tādēļ mazliet pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš. Sagaidāms, ka nākamnedēļ būs maz nokrišņu. Prognozes par gaisa temperatūru nākamnedēļ ir atšķirīgas, Kurzemē būs lielāka varbūtība sagaidīt atkusni un temperatūras paaugstināšanos līdz pat +8 grādiem, bet dzestrākais laiks saglabāsies Latgalē.
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