Šogad jau 50. reizi norisinājās Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas "Literārā akadēmija" Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkurss "Aicinājums". Šajā lapā publicēti "Aicinājuma" laureātu dzejoļi no 2. grupas (dalībnieki no 16 līdz 18 gadu vecumam) un 3. grupas (dalībnieki no 19 līdz 21 gada vecumam).
Šogad 2. grupā žūrija piešķīra divas 3. vietas un 3. grupā žūrija bija tikpat dāsna, piešķirot divas 2. vietas. Konkursa atbalstītāji: grāmatu apgādi "Dienas Grāmata", "Jāņa Rozes apgāds", "Zvaigzne ABC", "Neputns", "Latvijas Mediji" un "Latvijas Avīzes" pielikums "Kultūrzīmes", kā arī Latvijas Rakstnieku savienība.
2. grupa
1. vieta: Beāte Spāģe
(17 gadi, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola)
Ar cieņu
Labrīt un atvaino par sarūgtinošo ziņu
kas atkal nebūs ne normāla vēstule ne dzejolis
Rakstu trešo reizi un otro atgādinu ka saprotu
Tu vēstuli neprasīji un gan jau arī galvotu ka negribi
bet es tevi zinot zinu ka tas nav patiesi redzi
Es novembra vidū tev pieliku klāt roku
Un pretī sajutu savādu vibrāciju
Tādu tēmētu karstumu
kā piešķiltu uguni zem plaukstas
Un klusas trīsas kā nupat apputeksnētai pienenei
vai vieglatlētam kas ieņēmis starta pozīciju
Dzīvību kas gaida
Dvēseli kas krūtīs dirnē
Būtībā gribēju pielikt tavu bezmērķa orgānu pie darba
Būtībā gribēju rakstīt kārtīgu mīlas dzejoli
Tu pat nezini
Cik nesamērīgi šķebinoši saldas rindiņas būtu bijušas
bet pirmo vēstuli man atsūtīja atpakaļ
un kad tev jautāju par otro
uzzināju ka dzīvo tādā ciemā kur pastnieki pat negriežas iekšā Atbildēju ka šķēršļu nav šajā tālumā
Teicu ka visi ceļi ved uz visiem ceļiem
Tas atkarīgs tikai no staigātāja
Un tagad esmu šeit ar paziņojumu ka trešreiz ķēros klāt pie darāmā un sapratu
ka beidzās papīrs
Turklāt arī pildspalva pie pirmā burta izrakstījās
Pusdienu es sēdēju žēlojos
Ak kaut visām virsmām mājās nebūtu pelējuma
Un atvilktnes nebūtu pārpilnas
Kaut labā plauksta nebūtu sastiepta bļāviens
Ceļas
Bet neko neraksta
Realitāte es tajā staigāšanā esmu prastākais amatieris
Un pazemojos šoreiz ar palīdzības lūgšanu bet
Domāju varbūt tu varētu ko pateikt pirmā?
Uzrakstīt tu
par savām ilgām
Pabērt nedaudz zemes
Pa ko pie tevis aizstaigāt
Piedod par tizlo e-pasta formātu
Droši atbildi ar SMS ja šķiet stulbi tā
2. vieta: Renāte Štelfa
(17 gadi, Ogres Valsts ģimnāzija)
***
Un tu stāsti citu stāstus, ne savējos.
Citu domas un vārdus, ne tavējos.
Noklusē sapņus par kaut ko savu.
Nesavtīgi tu dalīji savu miesu un prātu, nu atdod pēdējās vēlmes.
Dedzīgi klāsti par cita dzīvi dzīvoto, pati savu pametot.
Redzu tavās acīs ilgas pēc kaut kā nebijuša,
Cerības uz ko nesatveramu.
Tev kauns sapņot par sevi.
Nauda neeksistē kā jēdziens vien muļķiem nabagiem vai muļķiem bagātiem.
Vēl naudu mēdz neatzīt viedie.
Taču kaunu par vēlmēm dala visi.
Protams, nabagiem kauna vairāk.
Bagātiem kauns vien par lietām slēptām.
Bet tavs kauns ir tik šķīsts un naivs.
Kā dzīvības kauns par mirstīgumu.
Un tas mani biedē, tu mani biedē.
Dzīve vēl nav man atņēmusi vēlmes, sapņus un cerības,
Bet arī tu šo taku reiz mīņāji.
Karti es zīmēju, citu galamērķi meklējot.
|Tavas skumjas un nolemtība māca man savtību.
Tā nu dzīvoju piesardzīgi, cerībā, ka pašas savtība pasargās no citu savtības.
Muļķīgi dzēst uguni ar uguni.
Taču ceru, ka šajā pasaules ugunsgrēkā tu gūsi kaut ko savu,
Ka kaut vienreiz dzīvē kavēsies savās atmiņās, ne citu.
2. vieta: Melānija Felicita Meiša-Veigure
(16 gadi, Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola)
Neredzamais dzirdamais
Ir neredzamais dzirdamais,
Kas dod iespēju justies dzīvam.
Tas var atnākt pats pie tevis,
Tas var uzaicināt tevi pie sevis.
Kā pirmā zvaigzne
Kas parādās pēc saulrieta,
Kā uzziedējis zieds
Starp desmitiem pumpuru,
Kā gaisma
Starp visu tumšo,
Kā parastais
Starp visu grūto.
Neredzamais dzirdamais
Ir kā tūkstošiem visādu domu
Vai pretēji –
Nevienu izspēlētu lomu.
3. vieta: Liene Jermacāne
(18 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
21.04.
No kurienes gan nāk visi vientuļie cilvēki?
Visi, kuri dzimšanas dienas svin vienatnē,
Visi, kuri sēž, iespiedušies grāmatās,
Lai aizmirstu un atsvešinātos no realitātes,
Visi, kuriem nav ar ko dalīties bēdās un priekos,
Visi, kuri slēpj un krāj savas emocijas kā lielāko dārgumu, kas atrasts cilvēces vēsturē,
Kuru tik ļoti gribas dalīt citiem,
Bet nevar, nevar.
Nevar jau izrādīt savas patiesās jūtas,
Kuras viscaur jau apšūtas miesās
Un kuras mīt jau gadu gadiem.
Nevar, jo tās nav iespējams dzīt prom
Un ar tām ir iespējams tikai izrādīt naidu un sāpes
Un iesākt kārtējo melno strīpu.
Nevar, jo tad ir iespēja, ka tu liksi piedzīvot citiem to,
Ko tik ļoti pats centies aizmirst un par ko joprojām izliecies, ka tas ir bijis pilnmēness murgs.
Nevar jau būt, ka tā ir bijis vienmēr,
Ka svaigums un maigums viņiem ir kā svešs cilvēks uz ielas,
Ka viņi ir šādi jutušies vienmēr
Un ka nekad nav izniruši ārā no šīs negaisa plosītās jūras,
Kura ar katru mirkli kļūst dziļāka
Un kur pat aukstākais ūdens jau šķiet kā piens.
Es jūtu līdzi cilvēkiem,
Kuriem kādreiz kā sunim ar skaļu saucienu un pirkstu norādījuši vietu,
Kur viņi pat negrib atrasties,
Kur par viņiem neviens nepadomā
Un neparūpējas.
Es jūtu līdzi vientuļajiem cilvēkiem,
Kuriem ir viss, bet tai pat laikā nekas.
Es jūtu līdzi cilvēkiem,
Kuri no vārdiem ieguvuši rētas nevis mīlu
Un kuri tikuši atstāti novārtā aiz augstas sētas.
Un tomēr es ceru.
Es veru šo dzīves pavedienu
Ar cerību negaidīt vientulību,
Lai patiesi justu.
Ar cerību beidzot sasniegt krastu,
Nevis kārtējo slazdu.
Un ar cerību būt redzētai, saprastai un patiesi mīlētai,
Ar cerību, ka kāds man spēs just līdzi,
Tikpat ļoti, cik to spēju es.
3. grupa
1. vieta: Arella Zariņa
(19 gadi, šogad absolvēja Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāziju)
Kā var zināt – cilvēks ir laimīgs vai nav?
M. L. M.
Vispirms – apskati no tāles. Uzkāp kokā, skaties caur lapām. Ja ir droši, tad nokāp no koka, aizej pie purva, iemērc viņu tur, izvelc, apkaisi sūnām. Viņš ir laimīgs? Aizved pie sevis mājās, ietin sedziņā, piedāvā tēju. Jūs kopā klausāties dziesmas, kas skan vienā tonalitātē ar jūsu domām. Vai tas ir mažors vai minors? Un kāds? Pie loga ir puķpodi ar zaļo krāsu. Tā ir bieza, gaisma caur to plūst un notašķī jūs zaļus ar’. Ietin savu cilvēciņu zaļajā gaismā. Atstāj dažas dienas, atnes ūdeni, pabaro ar ķirbju zupu un piparkūkām. Vai viņš ir laimīgs? Nevar zināt.
Bet tu pats – tagad noteikti.
2. vieta: Dagnija Rēķe
(20 gadi, RTU)
***
migla nāk un iet viegli
migla ir viņa
migla ir Linarda Tauna Ņujorka
migla ir Gaujas senleja
migla esi tu
kad saku
ka tevi mīlu
vai par tādu miglu es runāju?
2. vieta: Nikola Apšvalka
(21 gads, Rīgas Stradiņa universitāte)
Mana patība, mans acu raugs, manas asinis un ūdens kauss (fragments (dzejolis) no dzejas cikla)
Mana balss
Sacensības uz mašīnas loga stikla
Viena lietus pile pret otru
Kura būs ātrāka?
Es spēlēju paslēpes ar suni
Slēpos aiz viņa būdas un kamīna, saucu
Ar viņa ķermeni tagad mielojas egle
Vasaras kurās var skriet bez apstājas un nedomāt
Par nākamo studiju gadu, par darbu
Par to, kā izskatīties labāk, gudrāk
Par to, ka cilvēkus apsit kā odus
Mana balss, mana balss, ko tu saki?
Es reiz cēlu smilšu pilis
To sienas izturēja jūras viļņus
Mana balss, mana balss, ko tu saki?
Tu trīci, kas tev ir? Kauns?
Es reiz smējos, tā ka pagasts skan!
Es sludināju savas sēras! Kauns?
Kauns.
Kauns, kauns, kauns, jaunais enerģijas ieguves veids
Reiz pasaule bija vecmāmiņas ceptās pankūkas
Zemenes no dārza, smarža, ko uz drēbēm atstāj saule
Bet tad tā kļuva auksta
Mana gaisma, smaids un prieks
Kaut kur zem sniega, ledus masas
Mana balss, mana balss, ko tu saki?
Vai dosim pēdējo siltumu
Lai pasaulē ienāk atkusnis?
Mana balss, mana balss, dziedi
Par to mīlu, ko jūti pret atmiņām
Par to ēnu draugu, kurš skrēja līdzi mašīnai ik reizi
Par to, ka nebija ne kauna, ne ar baiļu
Par nākotni, kas, iespējams, pat nepienāks
Pirms man paliks trīsdesmit
Sacensības par vienīgo budžeta vietu
Kurš būs labāks?
Es stāvu pie spoguļa, man no muguras
Rēgojas duncis bērnības krāsās
Mana balss, mana balss, nekaunies
Par savu mīlu, savu gribu
Vērst to sūda sauli apkārt
Mana balss, balss mana
Kauns!
Tev vēl būs trīsdesmit!
3. vieta: Daniela Šņucina
(19 gadi, šogad absolvēta Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
Vasara 2025
perdeļi uz motocikliem plēš bungādiņas
odi sūkājas uz atklātām potītēm
riju siekalas salijušā stacijā
vecās sporta kurpes spiež purngalus
laikam esmu pāraugusi
saule desmitos naktī
piepūšamais JYSK matracis
teltis
disko
seši eiro stundā bruto
tīkla šūpoles un zem tām bedre
skatuves gaismas
galva griežas
esmu pāraugusi telpu
esmu pāraugusi laiku
esmu liela
tikai lūdzu nesaki mammai ka
"Maximā" uzrādu ID karti
slepus nakšņoju pie pretējā dzimuma
klepoju dūmus jo mēģinu būt stilīga
lūdzu lūdzu nesaki mammai
bet lūdzu lūdzu paziņo visiem
esmu pāraugusi sevi
esmu liela
nopirkšu sev jaunas kurpes
ļoti lielas
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Šogad jau 50. reizi norisinājās Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas "Literārā akadēmija" Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkurss "Aicinājums". Šajā lapā publicēti "Aicinājuma" laureātu dzejoļi no 2. grupas (dalībnieki no 16 līdz 18 gadu vecumam) un 3. grupas (dalībnieki no 19 līdz 21 gada vecumam).
Šogad 2. grupā žūrija piešķīra divas 3. vietas un 3. grupā žūrija bija tikpat dāsna, piešķirot divas 2. vietas. Konkursa atbalstītāji: grāmatu apgādi "Dienas Grāmata", "Jāņa Rozes apgāds", "Zvaigzne ABC", "Neputns", "Latvijas Mediji" un "Latvijas Avīzes" pielikums "Kultūrzīmes", kā arī Latvijas Rakstnieku savienība.
2. grupa
1. vieta: Beāte Spāģe
(17 gadi, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola)
Ar cieņu
Labrīt un atvaino par sarūgtinošo ziņu
kas atkal nebūs ne normāla vēstule ne dzejolis
Rakstu trešo reizi un otro atgādinu ka saprotu
Tu vēstuli neprasīji un gan jau arī galvotu ka negribi
bet es tevi zinot zinu ka tas nav patiesi redzi
Es novembra vidū tev pieliku klāt roku
Un pretī sajutu savādu vibrāciju
Tādu tēmētu karstumu
kā piešķiltu uguni zem plaukstas
Un klusas trīsas kā nupat apputeksnētai pienenei
vai vieglatlētam kas ieņēmis starta pozīciju
Dzīvību kas gaida
Dvēseli kas krūtīs dirnē
Būtībā gribēju pielikt tavu bezmērķa orgānu pie darba
Būtībā gribēju rakstīt kārtīgu mīlas dzejoli
Tu pat nezini
Cik nesamērīgi šķebinoši saldas rindiņas būtu bijušas
bet pirmo vēstuli man atsūtīja atpakaļ
un kad tev jautāju par otro
uzzināju ka dzīvo tādā ciemā kur pastnieki pat negriežas iekšā Atbildēju ka šķēršļu nav šajā tālumā
Teicu ka visi ceļi ved uz visiem ceļiem
Tas atkarīgs tikai no staigātāja
Un tagad esmu šeit ar paziņojumu ka trešreiz ķēros klāt pie darāmā un sapratu
ka beidzās papīrs
Turklāt arī pildspalva pie pirmā burta izrakstījās
Pusdienu es sēdēju žēlojos
Ak kaut visām virsmām mājās nebūtu pelējuma
Un atvilktnes nebūtu pārpilnas
Kaut labā plauksta nebūtu sastiepta bļāviens
Ceļas
Bet neko neraksta
Realitāte es tajā staigāšanā esmu prastākais amatieris
Un pazemojos šoreiz ar palīdzības lūgšanu bet
Domāju varbūt tu varētu ko pateikt pirmā?
Uzrakstīt tu
par savām ilgām
Pabērt nedaudz zemes
Pa ko pie tevis aizstaigāt
Piedod par tizlo e-pasta formātu
Droši atbildi ar SMS ja šķiet stulbi tā
2. vieta: Renāte Štelfa
(17 gadi, Ogres Valsts ģimnāzija)
***
Un tu stāsti citu stāstus, ne savējos.
Citu domas un vārdus, ne tavējos.
Noklusē sapņus par kaut ko savu.
Nesavtīgi tu dalīji savu miesu un prātu, nu atdod pēdējās vēlmes.
Dedzīgi klāsti par cita dzīvi dzīvoto, pati savu pametot.
Redzu tavās acīs ilgas pēc kaut kā nebijuša,
Cerības uz ko nesatveramu.
Tev kauns sapņot par sevi.
Nauda neeksistē kā jēdziens vien muļķiem nabagiem vai muļķiem bagātiem.
Vēl naudu mēdz neatzīt viedie.
Taču kaunu par vēlmēm dala visi.
Protams, nabagiem kauna vairāk.
Bagātiem kauns vien par lietām slēptām.
Bet tavs kauns ir tik šķīsts un naivs.
Kā dzīvības kauns par mirstīgumu.
Un tas mani biedē, tu mani biedē.
Dzīve vēl nav man atņēmusi vēlmes, sapņus un cerības,
Bet arī tu šo taku reiz mīņāji.
Karti es zīmēju, citu galamērķi meklējot.
|Tavas skumjas un nolemtība māca man savtību.
Tā nu dzīvoju piesardzīgi, cerībā, ka pašas savtība pasargās no citu savtības.
Muļķīgi dzēst uguni ar uguni.
Taču ceru, ka šajā pasaules ugunsgrēkā tu gūsi kaut ko savu,
Ka kaut vienreiz dzīvē kavēsies savās atmiņās, ne citu.
2. vieta: Melānija Felicita Meiša-Veigure
(16 gadi, Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola)
Neredzamais dzirdamais
Ir neredzamais dzirdamais,
Kas dod iespēju justies dzīvam.
Tas var atnākt pats pie tevis,
Tas var uzaicināt tevi pie sevis.
Kā pirmā zvaigzne
Kas parādās pēc saulrieta,
Kā uzziedējis zieds
Starp desmitiem pumpuru,
Kā gaisma
Starp visu tumšo,
Kā parastais
Starp visu grūto.
Neredzamais dzirdamais
Ir kā tūkstošiem visādu domu
Vai pretēji –
Nevienu izspēlētu lomu.
3. vieta: Liene Jermacāne
(18 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
21.04.
No kurienes gan nāk visi vientuļie cilvēki?
Visi, kuri dzimšanas dienas svin vienatnē,
Visi, kuri sēž, iespiedušies grāmatās,
Lai aizmirstu un atsvešinātos no realitātes,
Visi, kuriem nav ar ko dalīties bēdās un priekos,
Visi, kuri slēpj un krāj savas emocijas kā lielāko dārgumu, kas atrasts cilvēces vēsturē,
Kuru tik ļoti gribas dalīt citiem,
Bet nevar, nevar.
Nevar jau izrādīt savas patiesās jūtas,
Kuras viscaur jau apšūtas miesās
Un kuras mīt jau gadu gadiem.
Nevar, jo tās nav iespējams dzīt prom
Un ar tām ir iespējams tikai izrādīt naidu un sāpes
Un iesākt kārtējo melno strīpu.
Nevar, jo tad ir iespēja, ka tu liksi piedzīvot citiem to,
Ko tik ļoti pats centies aizmirst un par ko joprojām izliecies, ka tas ir bijis pilnmēness murgs.
Nevar jau būt, ka tā ir bijis vienmēr,
Ka svaigums un maigums viņiem ir kā svešs cilvēks uz ielas,
Ka viņi ir šādi jutušies vienmēr
Un ka nekad nav izniruši ārā no šīs negaisa plosītās jūras,
Kura ar katru mirkli kļūst dziļāka
Un kur pat aukstākais ūdens jau šķiet kā piens.
Es jūtu līdzi cilvēkiem,
Kuriem kādreiz kā sunim ar skaļu saucienu un pirkstu norādījuši vietu,
Kur viņi pat negrib atrasties,
Kur par viņiem neviens nepadomā
Un neparūpējas.
Es jūtu līdzi vientuļajiem cilvēkiem,
Kuriem ir viss, bet tai pat laikā nekas.
Es jūtu līdzi cilvēkiem,
Kuri no vārdiem ieguvuši rētas nevis mīlu
Un kuri tikuši atstāti novārtā aiz augstas sētas.
Un tomēr es ceru.
Es veru šo dzīves pavedienu
Ar cerību negaidīt vientulību,
Lai patiesi justu.
Ar cerību beidzot sasniegt krastu,
Nevis kārtējo slazdu.
Un ar cerību būt redzētai, saprastai un patiesi mīlētai,
Ar cerību, ka kāds man spēs just līdzi,
Tikpat ļoti, cik to spēju es.
3. grupa
1. vieta: Arella Zariņa
(19 gadi, šogad absolvēja Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāziju)
Kā var zināt – cilvēks ir laimīgs vai nav?
M. L. M.
Vispirms – apskati no tāles. Uzkāp kokā, skaties caur lapām. Ja ir droši, tad nokāp no koka, aizej pie purva, iemērc viņu tur, izvelc, apkaisi sūnām. Viņš ir laimīgs? Aizved pie sevis mājās, ietin sedziņā, piedāvā tēju. Jūs kopā klausāties dziesmas, kas skan vienā tonalitātē ar jūsu domām. Vai tas ir mažors vai minors? Un kāds? Pie loga ir puķpodi ar zaļo krāsu. Tā ir bieza, gaisma caur to plūst un notašķī jūs zaļus ar’. Ietin savu cilvēciņu zaļajā gaismā. Atstāj dažas dienas, atnes ūdeni, pabaro ar ķirbju zupu un piparkūkām. Vai viņš ir laimīgs? Nevar zināt.
Bet tu pats – tagad noteikti.
2. vieta: Dagnija Rēķe
(20 gadi, RTU)
***
migla nāk un iet viegli
migla ir viņa
migla ir Linarda Tauna Ņujorka
migla ir Gaujas senleja
migla esi tu
kad saku
ka tevi mīlu
vai par tādu miglu es runāju?
2. vieta: Nikola Apšvalka
(21 gads, Rīgas Stradiņa universitāte)
Mana patība, mans acu raugs, manas asinis un ūdens kauss (fragments (dzejolis) no dzejas cikla)
Mana balss
Sacensības uz mašīnas loga stikla
Viena lietus pile pret otru
Kura būs ātrāka?
Es spēlēju paslēpes ar suni
Slēpos aiz viņa būdas un kamīna, saucu
Ar viņa ķermeni tagad mielojas egle
Vasaras kurās var skriet bez apstājas un nedomāt
Par nākamo studiju gadu, par darbu
Par to, kā izskatīties labāk, gudrāk
Par to, ka cilvēkus apsit kā odus
Mana balss, mana balss, ko tu saki?
Es reiz cēlu smilšu pilis
To sienas izturēja jūras viļņus
Mana balss, mana balss, ko tu saki?
Tu trīci, kas tev ir? Kauns?
Es reiz smējos, tā ka pagasts skan!
Es sludināju savas sēras! Kauns?
Kauns.
Kauns, kauns, kauns, jaunais enerģijas ieguves veids
Reiz pasaule bija vecmāmiņas ceptās pankūkas
Zemenes no dārza, smarža, ko uz drēbēm atstāj saule
Bet tad tā kļuva auksta
Mana gaisma, smaids un prieks
Kaut kur zem sniega, ledus masas
Mana balss, mana balss, ko tu saki?
Vai dosim pēdējo siltumu
Lai pasaulē ienāk atkusnis?
Mana balss, mana balss, dziedi
Par to mīlu, ko jūti pret atmiņām
Par to ēnu draugu, kurš skrēja līdzi mašīnai ik reizi
Par to, ka nebija ne kauna, ne ar baiļu
Par nākotni, kas, iespējams, pat nepienāks
Pirms man paliks trīsdesmit
Sacensības par vienīgo budžeta vietu
Kurš būs labāks?
Es stāvu pie spoguļa, man no muguras
Rēgojas duncis bērnības krāsās
Mana balss, mana balss, nekaunies
Par savu mīlu, savu gribu
Vērst to sūda sauli apkārt
Mana balss, balss mana
Kauns!
Tev vēl būs trīsdesmit!
3. vieta: Daniela Šņucina
(19 gadi, šogad absolvēta Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
Vasara 2025
perdeļi uz motocikliem plēš bungādiņas
odi sūkājas uz atklātām potītēm
riju siekalas salijušā stacijā
vecās sporta kurpes spiež purngalus
laikam esmu pāraugusi
saule desmitos naktī
piepūšamais JYSK matracis
teltis
disko
seši eiro stundā bruto
tīkla šūpoles un zem tām bedre
skatuves gaismas
galva griežas
esmu pāraugusi telpu
esmu pāraugusi laiku
esmu liela
tikai lūdzu nesaki mammai ka
"Maximā" uzrādu ID karti
slepus nakšņoju pie pretējā dzimuma
klepoju dūmus jo mēģinu būt stilīga
lūdzu lūdzu nesaki mammai
bet lūdzu lūdzu paziņo visiem
esmu pāraugusi sevi
esmu liela
nopirkšu sev jaunas kurpes
ļoti lielas
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