Valsts policija aizturējusi vīrieti, kurš starppilsētu autobusā veicis seksuāla rakstura darbības pret nepilngadīgu jaunieti. Pateicoties tam, ka jauniete vērsās pie autobusa vadītāja pēc palīdzības, likumsargi tika informēti un varēja nekavējoties reaģēt. Vīrietim kriminālprocesā piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē policijā.
21. novembrī Valsts policijā saņemta informācija no starppilsētas autobusa šofera par to, ka kāds vīrietis autobusā uzmācās nepilngadīgai jaunietei. Valsts policijas amatpersonas Dienvidkurzemes novadā, Kalvenes pagastā autobusu apturēja. Autobusa pirmajās sēdvietās likumsargi sastapa nepilngadīgu jaunieti, savukārt citā sēdvietā atradās 1990. gadā dzimis vīrietis.
Veicot pārrunas ar jaunieti, tika noskaidrots, ka brauciena laikā vīrietis ilgstoši pieskāries jaunietes intīmajām zonām. Brauciena laikā jaunietei šķitis, ka vīrietis viņai blakus, iespējams, pašapmierinās, taču viņa centās uz viņa pusi neskatīties un mēģināja aizmigt. Tomēr jauniete piecēlās un aizgāja izstāstīt notikušo autobusa vadītājam. Autobusa vadītājs, par to uzzinot, nekavējoties ziņoja par notikušo Valsts policijai.
Likumsargi aizturēja vīrieti un nogādāja viņu policijas iecirknī. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tas izdarīts ar nepilngadīgo.
Vakar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli — apcietinājumu, kas ir piemērots. Vīrietis iepriekš nav sodīts. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Valsts policija aicina bērnus un jauniešus situācijās, kur tiek pārkāptas viņu personīgās robežas, nebaidīties un saukt pēc palīdzības. Ja kāds pieskaras intīmām ķermeņa zonām, uzmācas, izsaka seksuāla rakstura piedāvājumus un piezīmes vai ar savu rīcību rada nedrošības sajūtu, par to nekavējoties jāpastāsta uzticamam pieaugušajam un jāziņo policijai.
Vienlaikus Valsts policija aicina vecākus regulāri pārrunāt ar bērniem personīgās robežas, drošību un to, kā rīkoties situācijās, kurās viņi jūtas apdraudēti, neērti vai nedroši. Bērniem ir jāzina, ka viņiem nav jāklusē, nav jākaunas un nav jābaidās stāstīt par piedzīvoto, pat ja pāridarītājs ir pazīstams cilvēks. Vecākiem ir svarīgi radīt ģimenē drošu un uzticēšanās pilnu vidi, kurā bērns nebaidās runāt par jebkuru situāciju, zinot, ka tiks uzklausīts un atbalstīts, nevis nosodīts.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Valsts policija aizturējusi vīrieti, kurš starppilsētu autobusā veicis seksuāla rakstura darbības pret nepilngadīgu jaunieti. Pateicoties tam, ka jauniete vērsās pie autobusa vadītāja pēc palīdzības, likumsargi tika informēti un varēja nekavējoties reaģēt. Vīrietim kriminālprocesā piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē policijā.
21. novembrī Valsts policijā saņemta informācija no starppilsētas autobusa šofera par to, ka kāds vīrietis autobusā uzmācās nepilngadīgai jaunietei. Valsts policijas amatpersonas Dienvidkurzemes novadā, Kalvenes pagastā autobusu apturēja. Autobusa pirmajās sēdvietās likumsargi sastapa nepilngadīgu jaunieti, savukārt citā sēdvietā atradās 1990. gadā dzimis vīrietis.
Veicot pārrunas ar jaunieti, tika noskaidrots, ka brauciena laikā vīrietis ilgstoši pieskāries jaunietes intīmajām zonām. Brauciena laikā jaunietei šķitis, ka vīrietis viņai blakus, iespējams, pašapmierinās, taču viņa centās uz viņa pusi neskatīties un mēģināja aizmigt. Tomēr jauniete piecēlās un aizgāja izstāstīt notikušo autobusa vadītājam. Autobusa vadītājs, par to uzzinot, nekavējoties ziņoja par notikušo Valsts policijai.
Likumsargi aizturēja vīrieti un nogādāja viņu policijas iecirknī. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tas izdarīts ar nepilngadīgo.
Vakar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli — apcietinājumu, kas ir piemērots. Vīrietis iepriekš nav sodīts. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Valsts policija aicina bērnus un jauniešus situācijās, kur tiek pārkāptas viņu personīgās robežas, nebaidīties un saukt pēc palīdzības. Ja kāds pieskaras intīmām ķermeņa zonām, uzmācas, izsaka seksuāla rakstura piedāvājumus un piezīmes vai ar savu rīcību rada nedrošības sajūtu, par to nekavējoties jāpastāsta uzticamam pieaugušajam un jāziņo policijai.
Vienlaikus Valsts policija aicina vecākus regulāri pārrunāt ar bērniem personīgās robežas, drošību un to, kā rīkoties situācijās, kurās viņi jūtas apdraudēti, neērti vai nedroši. Bērniem ir jāzina, ka viņiem nav jāklusē, nav jākaunas un nav jābaidās stāstīt par piedzīvoto, pat ja pāridarītājs ir pazīstams cilvēks. Vecākiem ir svarīgi radīt ģimenē drošu un uzticēšanās pilnu vidi, kurā bērns nebaidās runāt par jebkuru situāciju, zinot, ka tiks uzklausīts un atbalstīts, nevis nosodīts.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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