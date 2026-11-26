ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka šomēnes, tiekoties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Ķīnā, aicinājis viņu atteikties no agresijas pret Eiropas valstīm.
"Sarunās Ķīnā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu es veltīju daudz laika tam, lai paustu, ka vēlētos redzēt, ka prezidents Putins pārtrauc jebkādu militāru agresiju pret teritorijām visā Eiropā, cerībā, ka starp Krieviju un Ukrainu varētu tikt noslēgts līgums - un noslēgts ātri," savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja ASV prezidents.
Tramps neprecizēja, ko tieši viņš saprot ar "agresiju Eiropā", proti, iespējamās Krievijas darbības nākotnē vai daudzās sabotāžas, ko Maskava organizē Eiropas valstīs.
Tramps piebilda, ka uzskata par ļoti iespējamu miera līguma noslēgšanu starp Krieviju un Ukrainu. Uz ko balstās šāda pārliecība, viņš nenorādīja.
Tramps ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti rezidencē "Mar-a-Lago" Floridā.
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ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka šomēnes, tiekoties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Ķīnā, aicinājis viņu atteikties no agresijas pret Eiropas valstīm.
"Sarunās Ķīnā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu es veltīju daudz laika tam, lai paustu, ka vēlētos redzēt, ka prezidents Putins pārtrauc jebkādu militāru agresiju pret teritorijām visā Eiropā, cerībā, ka starp Krieviju un Ukrainu varētu tikt noslēgts līgums - un noslēgts ātri," savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja ASV prezidents.
Tramps neprecizēja, ko tieši viņš saprot ar "agresiju Eiropā", proti, iespējamās Krievijas darbības nākotnē vai daudzās sabotāžas, ko Maskava organizē Eiropas valstīs.
Tramps piebilda, ka uzskata par ļoti iespējamu miera līguma noslēgšanu starp Krieviju un Ukrainu. Uz ko balstās šāda pārliecība, viņš nenorādīja.
Tramps ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti rezidencē "Mar-a-Lago" Floridā.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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