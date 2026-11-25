Dziedātāja Adriana Miglāne žurnālam "Privātā Dzīve" atklājusi, ka kopš 2026. gada sākuma ir kopā ar uzņēmēju Ģirtu. Abi iepazinušies nejauši, taču dziedātājai bijusi sajūta, ka šī tikšanās ir liktenīga. Līdz šim viņa par attiecībām publiski nestāstīja, jo vēlējās savu laimi paturēt pie sevis.
Jauno attiecību dēļ Miglāne kopā ar dēlu Hugo pārcēlusies no Bauskas uz Rīgu. Dziedātāja par pārmaiņām ir priecīga un saka, ka viņas dzīvē sācies mierīgs, ģimenisks posms.
Miglānei patīk, ka Ģirts darbojas uzņēmējdarbībā un katram ir sava profesionālā joma un savi uzskati.
Sev līdzās viņai grūti iztēloties vīrieti, kurš darītu to pašu, ko viņa. Dziedātājas ieskatā atšķirības cilvēkus var satuvināt.
Pirms attiecībām ar Ģirtu Miglāne 2025. gadā atgriezās Latvijā no Īrijas, uz kurieni savulaik bija devusies viena kopā ar mazo Hugo. Pēc atgriešanās dzimtenē viņa sāka attiecības, kas vēlāk izjuka.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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Dziedātāja Adriana Miglāne žurnālam "Privātā Dzīve" atklājusi, ka kopš 2026. gada sākuma ir kopā ar uzņēmēju Ģirtu. Abi iepazinušies nejauši, taču dziedātājai bijusi sajūta, ka šī tikšanās ir liktenīga. Līdz šim viņa par attiecībām publiski nestāstīja, jo vēlējās savu laimi paturēt pie sevis.
Jauno attiecību dēļ Miglāne kopā ar dēlu Hugo pārcēlusies no Bauskas uz Rīgu. Dziedātāja par pārmaiņām ir priecīga un saka, ka viņas dzīvē sācies mierīgs, ģimenisks posms.
Miglānei patīk, ka Ģirts darbojas uzņēmējdarbībā un katram ir sava profesionālā joma un savi uzskati.
Sev līdzās viņai grūti iztēloties vīrieti, kurš darītu to pašu, ko viņa. Dziedātājas ieskatā atšķirības cilvēkus var satuvināt.
Pirms attiecībām ar Ģirtu Miglāne 2025. gadā atgriezās Latvijā no Īrijas, uz kurieni savulaik bija devusies viena kopā ar mazo Hugo. Pēc atgriešanās dzimtenē viņa sāka attiecības, kas vēlāk izjuka.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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