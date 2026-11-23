Kopš 2023. gada pilnībā slēgta robeža ar Krieviju ir Somijai, bet jau no 1. decembra to pilnībā aizvērs arī Igaunija. Tikmēr lielākajā Latvijas robežkontroles punktā ar Krieviju – Terehovā – automašīnu plūsma joprojām neapsīkst, vēsta 360TV Ziņas.
Lai gan agrāk Terehovā "dzīvā" rinda stiepās vairāku kilometru garumā, šobrīd situācija šķiet mierīga vien tādēļ, ka spēkratu plūsmu regulē elektroniskā rezervācijas sistēma. Mēnesi uz priekšu šobrīd reģistrējušies 600 kravas auto un vien 60 vieglās automašīnas.
"Automašīnu skaits nav samazinājies, ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Vietējie pārsvarā braukā pie radiem vai apkopt kapus. Ne jau iepirkties, tas vairs nav aktuāli. Mēs nezinām, ar ko tur saskarsies tas cilvēks, kādas darbības ar viņu tiks veiktas un vai tā persona vispār atgriezīsies atpakaļ," situāciju skaidro Terehovas robežkontroles punkta priekšnieks majors Alvis Donskis.
Līdz ar Igaunijas lēmumu slēgt robežu, daļa ceļotāju uz Krieviju turpmāk dosies caur Latviju, kas robežsargiem nozīmēs vēl lielāku slodzi.
"Uz ieceļošanu, bet tur arī ir noteikts limits, un noteikti būs rindas. Domāju, ka būs risināms jautājums ar iesaisti virsstundu darbā," prognozē Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.
Tikmēr tālbraucēji un pierobežas iedzīvotāji neslēpj neizpratni par kaimiņvalstu soli un bažījas, ka līdzīgu lēmumu pieņems arī Latvija.
"Mums jau tā ir grūti šķērsot robežu. Es nezinu, ar ko tas viss beigsies. Robežu slēgšana neved ne pie kā laba. Cilvēkiem taču kaut kur ir jāstrādā! Autovadītāji vienkārši dara savu darbu, bet viņiem liek šķēršļus," sašutumu pauž kravas automašīnas šoferis no Moldovas Jurijs.
Neizpratni par robežu slēgšanu pauž arī pierobežā esošās Zilupes iedzīvotāji.
Valsts robežsardzei robežas slēgšana gan atslogotu resursus – Guntis Pujāts norāda, ka tādā gadījumā robežsargus no kontrolpunktiem varētu novirzīt uz zaļās robežas apsardzību, kur jau tagad trūkst darbinieku cīņai ar nelegālo migrāciju. Tomēr politiska lēmuma vēl nav – iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no komentāriem izvairās jau vairākas dienas, bet ministrijā sola paziņojumu saistībā ar šo jautājumu sniegt nākamnedēļ.
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Kopš 2023. gada pilnībā slēgta robeža ar Krieviju ir Somijai, bet jau no 1. decembra to pilnībā aizvērs arī Igaunija. Tikmēr lielākajā Latvijas robežkontroles punktā ar Krieviju – Terehovā – automašīnu plūsma joprojām neapsīkst, vēsta 360TV Ziņas.
Lai gan agrāk Terehovā "dzīvā" rinda stiepās vairāku kilometru garumā, šobrīd situācija šķiet mierīga vien tādēļ, ka spēkratu plūsmu regulē elektroniskā rezervācijas sistēma. Mēnesi uz priekšu šobrīd reģistrējušies 600 kravas auto un vien 60 vieglās automašīnas.
"Automašīnu skaits nav samazinājies, ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Vietējie pārsvarā braukā pie radiem vai apkopt kapus. Ne jau iepirkties, tas vairs nav aktuāli. Mēs nezinām, ar ko tur saskarsies tas cilvēks, kādas darbības ar viņu tiks veiktas un vai tā persona vispār atgriezīsies atpakaļ," situāciju skaidro Terehovas robežkontroles punkta priekšnieks majors Alvis Donskis.
Līdz ar Igaunijas lēmumu slēgt robežu, daļa ceļotāju uz Krieviju turpmāk dosies caur Latviju, kas robežsargiem nozīmēs vēl lielāku slodzi.
"Uz ieceļošanu, bet tur arī ir noteikts limits, un noteikti būs rindas. Domāju, ka būs risināms jautājums ar iesaisti virsstundu darbā," prognozē Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.
Tikmēr tālbraucēji un pierobežas iedzīvotāji neslēpj neizpratni par kaimiņvalstu soli un bažījas, ka līdzīgu lēmumu pieņems arī Latvija.
"Mums jau tā ir grūti šķērsot robežu. Es nezinu, ar ko tas viss beigsies. Robežu slēgšana neved ne pie kā laba. Cilvēkiem taču kaut kur ir jāstrādā! Autovadītāji vienkārši dara savu darbu, bet viņiem liek šķēršļus," sašutumu pauž kravas automašīnas šoferis no Moldovas Jurijs.
Neizpratni par robežu slēgšanu pauž arī pierobežā esošās Zilupes iedzīvotāji.
Valsts robežsardzei robežas slēgšana gan atslogotu resursus – Guntis Pujāts norāda, ka tādā gadījumā robežsargus no kontrolpunktiem varētu novirzīt uz zaļās robežas apsardzību, kur jau tagad trūkst darbinieku cīņai ar nelegālo migrāciju. Tomēr politiska lēmuma vēl nav – iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no komentāriem izvairās jau vairākas dienas, bet ministrijā sola paziņojumu saistībā ar šo jautājumu sniegt nākamnedēļ.
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